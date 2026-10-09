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Les titres de Manchester City ne sont « absolument PAS » entachés ! Enzo Maresca répond aux critiques et fait une prédiction audacieuse sur l’appel
L’entraîneur de Manchester City reste ferme après le verdict de culpabilité en Premier League
La Premier League a lâché une bombe judiciaire durant la trêve internationale, jugeant Manchester City coupable de 114 des 115 chefs d’accusation liés à des irrégularités financières et à l’entrave d’une enquête indépendante. La direction de l’Etihad clame son innocence et a interjeté appel, en s’appuyant sur ce qu’elle qualifie de preuves « irréfutables », même si un échec pourrait entraîner une exclusion de l’élite.
Sortant de son silence jeudi lors d’un entretien accordé aux médias du club, l’entraîneur Enzo Maresca a balayé les informations faisant état d’une anxiété au sein de l’effectif, assurant que le moral restait élevé. Face à la presse nationale vendredi, l’Italien est resté calme, choisissant d’éviter les débats extra-sportifs tout en réaffirmant sa confiance envers la direction.
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L’entraîneur, défiant, soutient l’appel et la hiérarchie
S'adressant aux journalistes lors d'une conférence de presse dominée par des sujets extra-sportifs, Maresca a clarifié sa position concernant la procédure en cours. « Je comprends pourquoi la plupart d'entre vous sont ici, mais la seule chose que je peux dire est ce que j'ai déjà dit », a-t-il expliqué. « Il y a une procédure en cours et, à cet instant, j'ai une confiance totale dans le club. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. »
Interrogé sur d'éventuels échanges avec le président Khaldoon Al Mubarak, l'entraîneur a confirmé que des discussions internes avaient bien eu lieu, tout en prédisant une issue favorable dans cette affaire. « J'ai parlé avec le club, bien sûr. Nous avons tous confiance », a déclaré Maresca. « Le bon moment pour parler de cela, ce sera quand nous gagnerons cet appel. »
L'Italien a également reconnu qu'il n'avait pas personnellement lu les conclusions écrites de la Premier League, préférant garder son attention sur le terrain. « Je devrais probablement », a-t-il admis. « Je ne comprends pas beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Je me concentre sur ce que je peux contrôler, l'aspect footballistique. »
La gloire du triplé reste intacte malgré la bataille juridique
Maresca avait auparavant été l’adjoint de Pep Guardiola lors de l’historique saison 2022-23, quand Manchester City avait réalisé le triplé, et il a rejeté les suggestions selon lesquelles ces accomplissements porteraient un astérisque. Interrogé directement sur le fait de savoir si ces trophées lui semblaient entachés, il a répondu fermement : « Absolument pas. La dernière fois que j’étais ici, c’était la saison du triplé. Je connais les efforts des joueurs, du club, du manager à ce moment-là, je sais exactement les efforts que le club a fournis pour atteindre cet objectif. Je n’ai absolument aucun doute à ce sujet. »
Réaffirmant son allégeance totale à la hiérarchie de l’Etihad, l’entraîneur principal a exprimé sa fierté quant à son rôle. « Je fais confiance au club parce que je fais confiance aux personnes. C’est la raison pour laquelle j’ai rejoint ce club. Il n’y a pas un autre club au monde où j’aimerais être. Je suis très heureux d’être ici, très fier, je l’ai dit de nombreuses fois. Je fais complètement confiance au club, à cet instant, à l’avenir, toujours. Merci. »
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Le football occupe le devant de la scène avant le choc contre Liverpool
Alors qu’un choc crucial contre Liverpool approche à grands pas, City doit composer avec un contexte agité tout en tentant de rester concentré sur le terrain. L’objectif principal de Maresca sera de protéger son groupe du bruit extérieur pendant que la procédure d’appel suit son cours en arrière-plan.
L’issue finale de l’appel façonnera l’avenir du club à long terme, mais le défi immédiat consiste à préparer le match malgré la menace de lourdes sanctions qui plane sur l’Etihad.
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