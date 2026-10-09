S'adressant aux journalistes lors d'une conférence de presse dominée par des sujets extra-sportifs, Maresca a clarifié sa position concernant la procédure en cours. « Je comprends pourquoi la plupart d'entre vous sont ici, mais la seule chose que je peux dire est ce que j'ai déjà dit », a-t-il expliqué. « Il y a une procédure en cours et, à cet instant, j'ai une confiance totale dans le club. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. »

Interrogé sur d'éventuels échanges avec le président Khaldoon Al Mubarak, l'entraîneur a confirmé que des discussions internes avaient bien eu lieu, tout en prédisant une issue favorable dans cette affaire. « J'ai parlé avec le club, bien sûr. Nous avons tous confiance », a déclaré Maresca. « Le bon moment pour parler de cela, ce sera quand nous gagnerons cet appel. »

L'Italien a également reconnu qu'il n'avait pas personnellement lu les conclusions écrites de la Premier League, préférant garder son attention sur le terrain. « Je devrais probablement », a-t-il admis. « Je ne comprends pas beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Je me concentre sur ce que je peux contrôler, l'aspect footballistique. »