Les temps forts de Matt Crocker à la Fédération américaine de football : les nominations de Mauricio Pochettino et d’Emma Hayes, et la refonte des parcours des joueurs

Finalement, Matt Crocker ne sera pas présent pour voir l’aboutissement de son travail. Nommé en 2023 pour, entre autres, conduire l’équipe nationale masculine des États-Unis vers le plus grand rendez-vous de son histoire, À quelques semaines seulement de cet événement majeur, l’ancien directeur sportif s’apprête pourtant à partir : l’Arabie saoudite, futur hôte de la Coupe du monde, l’a recruté pour accompagner le pays dans une nouvelle ère.

En partant, il laisse toutefois un héritage inachevé : le sélectionneur qu’il a recruté n’a pas encore rempli sa mission, le centre d’entraînement qu’il a contribué à concevoir n’est pas encore inauguré et les parcours de formation des joueurs qu’il défendait sont encore en cours de mise en place. Au final, il est difficile de juger son bilan : peu d’éléments sont tangibles.

Reste que son passage a été marqué par une ambition palpable, bénéfique tant pour l’équipe masculine que pour la sélection féminine. Reste à savoir si cette vision aboutira à des résultats tangibles, alors que le projet qu’il laisse en cours d’élaboration n’a pas encore livré ses fruits.

Dans ce contexte, GOAL revient sur les temps forts de son mandat et sur ce qu’ils présagent alors qu’il quitte U.S. Soccer.