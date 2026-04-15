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CROCKER FEATURE (04.15.2026)GOAL
Ryan Tolmich

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Les temps forts de Matt Crocker à la Fédération américaine de football : les nominations de Mauricio Pochettino et d’Emma Hayes, et la refonte des parcours des joueurs

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GOAL dresse le bilan des objectifs que le directeur sportif s'était fixés durant ses trois années à la tête de la fédération.

Finalement, Matt Crocker ne sera pas présent pour voir l’aboutissement de son travail. Nommé en 2023 pour, entre autres, conduire l’équipe nationale masculine des États-Unis vers le plus grand rendez-vous de son histoire, À quelques semaines seulement de cet événement majeur, l’ancien directeur sportif s’apprête pourtant à partir : l’Arabie saoudite, futur hôte de la Coupe du monde, l’a recruté pour accompagner le pays dans une nouvelle ère.

En partant, il laisse toutefois un héritage inachevé : le sélectionneur qu’il a recruté n’a pas encore rempli sa mission, le centre d’entraînement qu’il a contribué à concevoir n’est pas encore inauguré et les parcours de formation des joueurs qu’il défendait sont encore en cours de mise en place. Au final, il est difficile de juger son bilan : peu d’éléments sont tangibles.

Reste que son passage a été marqué par une ambition palpable, bénéfique tant pour l’équipe masculine que pour la sélection féminine. Reste à savoir si cette vision aboutira à des résultats tangibles, alors que le projet qu’il laisse en cours d’élaboration n’a pas encore livré ses fruits.

Dans ce contexte, GOAL revient sur les temps forts de son mandat et sur ce qu’ils présagent alors qu’il quitte U.S. Soccer.

  • United States Introduce Gregg BerhalterGetty Images Sport

    L'embauche de Berhalter

    C’était la première mission à l’ordre du jour, et elle était attendue depuis des mois. Engagé en avril 2023, Crocker a officialisé, en juin de la même année, le nom du nouvel entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, un poste pour lequel il avait déjà occupé l’intérim.

    Selon Crocker et la Fédération américaine, la procédure a été rigoureuse : un processus de sélection mondial, plusieurs tours d’entretiens, une analyse approfondie des données et divers tests pour évaluer les compétences et l’adéquation du candidat. Jesse Marsch affirme même qu’une promesse lui a été faite, puis retirée, ce qui le laisse encore aujourd’hui mécontent du déroulement du recrutement.

    Au final, le choix s’est porté sur Berhalter, qui s’est vu offrir un second mandat après avoir tissé des liens étroits avec les meilleurs joueurs de l’équipe nationale américaine lors du premier.

    « Lorsque j’ai entamé cette recherche, mon objectif était de trouver quelqu’un ayant la vision adéquate pour mener ce programme vers de nouveaux sommets en 2026 », avait déclaré Crocker à l’époque. « Gregg possède cette vision, ainsi que l’expérience et l’état d’esprit de progression, sur et en dehors du terrain, nécessaires pour faire avancer cette équipe.

    « Le choix du bon sélectionneur est une décision cruciale qui reflète l’identité de U.S. Soccer et pose les bases du développement du football dans le pays pour les années à venir. Je suis convaincu que Gregg est l’homme de la situation et j’ai hâte de travailler en partenariat avec lui. »

    Ce partenariat a duré un peu plus d’un an. L’élimination de l’équipe nationale masculine américaine de la Copa América a mis fin au mandat de Berhalter et laissé le groupe en quête d’une nouvelle identité, à seulement deux ans de la Coupe du monde.

    • Publicité
  • Emma Hayes USWNTGetty Images

    L’arrivée de Hayes est actée.

    Si la nomination de Berhalter n’a pas produit l’effet escompté, le deuxième choix de Crocker s’est révélé parfaitement adapté.

    On ne peut qu’insister sur l’importance d’Emma Hayes pour le football américain. Dès son arrivée, elle a redonné confiance à une sélection nationale féminine en perte de vitesse. Charismatique et pleine d’humour, elle s’est imposée comme une ambassadrice de premier plan du beau jeu. Surtout, elle a enchaîné les succès, débutant par une médaille d’or olympique.

    Avant les Jeux, la sélection américaine était encore sous le choc d’une élimination précoce en Coupe du monde ; ce n’est plus le cas aujourd’hui. Crocker a vu en Hayes non seulement une stratège brillante, mais aussi une bâtisseuse : une bâtisseuse d’équipes, de joueuses et, surtout, de relations qui permettent à ces équipes et à ces joueuses de progresser.

    « Une fois la liste des candidates réduite, nous avions un groupe d’excellentes entraîneuses et leaders à considérer, mais nous étions convaincus qu’Emma était la meilleure personne et la meilleure entraîneuse pour faire progresser l’équipe nationale féminine américaine », a déclaré Crocker lors de l’embauche de Hayes à l’automne 2023.

    « Sa passion pour le jeu, son sens tactique, sa capacité à galvaniser les joueuses et le staff, son engagement à continuer d’évoluer en tant qu’entraîneuse et ses qualités humaines sont toutes incroyablement impressionnantes. Elle a une grande admiration pour l’héritage de ce programme et relève avec enthousiasme les grands défis qui l’attendent. »

    Les défis sont nombreux, mais Hayes est incontestablement la bonne personne pour les relever. Deux ans et demi plus tard, il est clair que Crocker et U.S. Soccer ont fait le choix parfait.

  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    Inauguration du centre de formation

    Nombreux sont ceux qui ont laissé leur empreinte sur le nouveau Centre national d’entraînement Arthur M. Blank. Lors d’une récente visite médias, les responsables de l’U.S. Soccer ont estimé à environ 1 600 le nombre de personnes ayant contribué au projet, des ouvriers du bâtiment aux experts en gazon, en passant par les légendes de l’équipe nationale et, bien sûr, le directeur sportif.

    Crocker a largement contribué à la conception de ce nouveau centre d’entraînement, dont l’ouverture est prévue en mai. Il a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de l’aspect et de l’ambiance des lieux. Crocker et d’autres membres de l’U.S. Soccer ont visité des installations de haut niveau à travers le monde pour trouver l’inspiration, ce qui les a amenés à construire leur propre centre, réunissant toutes les équipes nationales de l’U.S. Soccer sous un même toit.

    Crocker a résumé cette philosophie en une phrase : « Comment faire en sorte que chaque minute soit une masterclass ? »

    Il faut tout un village pour organiser une masterclass, mais l’apport de Crocker au sein de cette communauté est indéniable. Il ne sera pas là pour en récolter les fruits, mais de nombreux détails du centre d’entraînement existeront, au moins en partie, grâce à sa vision.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    À la manière du football américain

    Dans le football international, les marges de manœuvre d’un directeur sportif sont étroites. Contrairement au niveau des clubs, il ne peut ni recruter de joueurs ni remodeler l’effectif. Son rôle consiste donc à optimiser les ressources disponibles, en s’appuyant sur le centre de formation pour façonner les futurs cadres de la sélection.

    Le développement des joueurs devient donc crucial dans la mission de Crocker, qui vise à fluidifier le parcours des jeunes jusqu’aux équipes seniors. Tandis que les entraîneurs se concentrent sur les résultats immédiats, il se projette vers l’avenir et cherche à le construire de manière cohérente pour renforcer les sélections nationales et élever le niveau du football américain.

    C’est dans ce cadre qu’il a contribué à façonner « The U.S. Way », la vision actuelle de U.S. Soccer pour l’avenir. Ce plan s’articule autour de trois axes : les filières de formation, les infrastructures et le développement des joueurs. Crocker a joué un rôle déterminant dans ces trois domaines. Sa vision des camps de détection a considérablement enrichi les viviers des sélections jeunes et optimisé les processus de recrutement. La formation des entraîneurs est devenue une priorité. Des partenariats solides se sont noués avec l’ensemble des acteurs du football américain, et si ces liens devraient perdurer, Crocker a veillé à les ancrer dans une stratégie cohérente, orientée vers un avenir durable.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    L'arrivée de Pochettino

    À tort ou à raison, Crocker sera avant tout jugé sur ce choix. C’est peut-être injuste au vu de tout ce qui a été évoqué plus haut, mais quand un pays organise une Coupe du monde, le sélectionneur chargé de mener l’équipe à cette compétition revêt une importance cruciale.

    C’est pourquoi Crocker a dû s’y reprendre à deux fois. Après la Copa América, Berhalter n’incarnait plus l’homme de la situation ; Crocker s’est donc tourné vers Pochettino, l’un des plus grands noms de l’entraînement mondial. Un revirement spectaculaire, jugé inimaginable jusqu’à sa réalisation, qui a permis à la Fédération américaine de trouver son homme, grâce en partie au travail de terrain de Crocker. Sur le papier, un choix retentissant qui illustre l’ambition de Crocker et de l’US Soccer. Reste à voir si les résultats suivront.

    Chacun de leur crédit est donc en jeu. Si l’optimisme est permis, le présent exige des victoires immédiates : un échec ferait reculer le projet, tandis qu’une série de bons résultats pourrait ouvrir une nouvelle ère pour le football américain, conforme aux sommets évoqués par Crocker.

    Pour l’instant, il est trop tôt pour juger l’embauche de Pochettino. Crocker, lui, sera partie prenante de ce bilan, même s’il ne restera pas pour voir le projet aboutir.

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