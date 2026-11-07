Se rendre au stade de football ne signifie plus nécessairement savourer quatre-vingt-dix minutes de frissons et de suspense, ni se plonger dans l'ambiance des tribunes et partager avec le public la joie des buts et la déception des défaites. En effet, tandis que les joueurs courent après le ballon sur le rectangle vert, un nombre croissant de supporters s'absorbe dans les écrans de leurs téléphones portables, à la recherche d'un cliché à prendre, d'un commentaire à publier ou d'une statistique à suivre, au point que certains moments qui mériteraient d'être vécus dans tous leurs détails passent sous leurs yeux sans qu'ils y prêtent attention.
Les choses ont atteint un stade inattendu, après que l'un des plus grands clubs européens a décidé de récompenser ses supporters lorsqu'ils s'éloignent de leurs téléphones durant les matchs, dans une tentative de retrouver l'essence de l'expérience du football et de ramener le regard des spectateurs vers ce qui se passe sur le terrain plutôt que vers ce qu'affichent les écrans.
Il s'agit ici du club allemand du Borussia Dortmund, qui possède l'un des publics les plus passionnés du continent européen et qui a lancé une initiative visant à encourager ses supporters à mettre leurs téléphones de côté et à se concentrer sur les matchs, en échange de prix et de récompenses.
Le quotidien espagnol « As » met en lumière ce phénomène, qui ouvre un large débat sur l'influence des téléphones portables et des réseaux sociaux dans le football, et sur la mesure dans laquelle les tribunes se transforment d'un espace de plaisir et de passion en plateformes pour documenter les instants et accumuler les vues.