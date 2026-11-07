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Karim Malim
Traduit par

Les téléphones portables détruisent le plaisir du football : le Borussia Dortmund invente une solution inattendue pour sauver ses supporters

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Quand les tribunes deviennent un studio de tournage !

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Se rendre au stade de football ne signifie plus nécessairement savourer quatre-vingt-dix minutes de frissons et de suspense, ni se plonger dans l'ambiance des tribunes et partager avec le public la joie des buts et la déception des défaites. En effet, tandis que les joueurs courent après le ballon sur le rectangle vert, un nombre croissant de supporters s'absorbe dans les écrans de leurs téléphones portables, à la recherche d'un cliché à prendre, d'un commentaire à publier ou d'une statistique à suivre, au point que certains moments qui mériteraient d'être vécus dans tous leurs détails passent sous leurs yeux sans qu'ils y prêtent attention.

Les choses ont atteint un stade inattendu, après que l'un des plus grands clubs européens a décidé de récompenser ses supporters lorsqu'ils s'éloignent de leurs téléphones durant les matchs, dans une tentative de retrouver l'essence de l'expérience du football et de ramener le regard des spectateurs vers ce qui se passe sur le terrain plutôt que vers ce qu'affichent les écrans.

Il s'agit ici du club allemand du Borussia Dortmund, qui possède l'un des publics les plus passionnés du continent européen et qui a lancé une initiative visant à encourager ses supporters à mettre leurs téléphones de côté et à se concentrer sur les matchs, en échange de prix et de récompenses.

Le quotidien espagnol « As » met en lumière ce phénomène, qui ouvre un large débat sur l'influence des téléphones portables et des réseaux sociaux dans le football, et sur la mesure dans laquelle les tribunes se transforment d'un espace de plaisir et de passion en plateformes pour documenter les instants et accumuler les vues.

  • Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Le Borussia Dortmund déclare la guerre aux téléphones portables !

    Pendant de longues années, aller au stade de football était une expérience exceptionnelle qui n'avait besoin d'aucun moyen supplémentaire pour être complète. Les supporters attendaient le coup de sifflet initial avec passion, vivaient chaque attaque comme si c'était la dernière, célébraient les buts dans les embrassades et les cris, tandis que les décisions arbitrales controversées se transformaient en discussions enflammées entre spectateurs voisins.

    Personne n'avait besoin de filmer chaque instant pour prouver sa présence, et la valeur d'un match n'était pas liée au nombre de photos et de vidéos que l'on pouvait publier à son issue. L'expérience elle-même était la récompense, et les souvenirs se gravaient dans la mémoire avant de trouver leur chemin vers les réseaux sociaux.

    Mais le tableau a changé de manière frappante au cours des dernières années. Les téléphones portables sont devenus une partie essentielle de l'expérience d'assister aux matches, et il est devenu habituel de voir des centaines d'écrans brandis dans les tribunes pour immortaliser les buts et les célébrations, filmer l'entrée des joueurs sur le terrain, ou même suivre les réactions des staffs techniques et des remplaçants.

    Plus étrange encore, certains supporters préfèrent désormais regarder les moments importants à travers l'écran de leur téléphone plutôt que de suivre directement ce qui se passe devant eux, comme s'ils étaient venus au stade pour enregistrer le match et non pour en profiter.

    Ce tournant a poussé le Borussia Dortmund à franchir un pas inhabituel, en tirant parti de sa grande renommée pour l'ambiance du Signal Iduna Park et de ses supporters qui façonnent l'une des expériences de supporters les plus palpitantes du football européen.

    Le club allemand ne s'est pas contenté d'appeler à réduire l'usage des téléphones, mais a décidé d'offrir de véritables incitations aux supporters qui parviennent à s'en éloigner durant les matches, parmi lesquelles des maillots signés et des bons d'achat de la boutique officielle du club.

    L'idée paraît simple en apparence, mais elle porte une signification claire : l'un des clubs les plus en vue d'Europe se trouve désormais contraint de récompenser ses supporters pour faire une chose qui était censée être naturelle, à savoir se concentrer sur le match dont ils ont payé le billet pour le regarder.

  • Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Van Modus : des récompenses contre l'extinction du téléphone !

    L'initiative porte le nom de Fan Modus, fruit d'une collaboration entre le Borussia Dortmund et la société Vodafone, et elle a été lancée le 24 octobre, lors de la confrontation de l'équipe face à l'Eintracht Francfort.

    Le concept repose sur l'application officielle du club : les supporters peuvent activer le système dédié à l'initiative, puis accumuler des points pour chaque minute passée loin de leur téléphone pendant le match.

    Plus le supporter parvient à réduire l'utilisation de son téléphone, plus il accumule de points, et plus ses chances de remporter les récompenses offertes par le club augmentent, parmi lesquelles des maillots signés par les joueurs et des bons d'achat utilisables dans la boutique officielle.

    L'initiative n'a pas totalement ignoré les besoins du public, puisque les supporters peuvent consulter leur téléphone pendant la pause entre les deux mi-temps sans perdre les points accumulés durant la première période.

    La campagne s'appuie sur un sondage mené par la société Vodafone en 2023, auprès d'un millier de supporters assistant régulièrement aux matches, dont les résultats ont révélé que 63 % d'entre eux utilisent régulièrement leur téléphone portable lorsqu'ils se trouvent dans les tribunes.

    Par ailleurs, près des deux tiers des participants ont reconnu consulter leur téléphone lors des événements sportifs auxquels ils assistent, ce qui reflète à quel point les appareils mobiles se sont immiscés dans l'expérience des supporters, même lorsqu'il s'agit de regarder leurs équipes favorites depuis le cœur du stade.

    Ces chiffres soulèvent une question importante : le football est-il devenu moins capable de capter l'attention du public, ou bien les téléphones portables ont-ils réussi à détourner la concentration des supporters de l'événement principal ?

  • Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    L'obsession de tout filmer : quand le supporter se transforme en caméraman !

    Le problème ne se limite plus à consulter ses messages ou à parcourir les réseaux sociaux pendant le match, il s'est étendu à une volonté croissante de documenter chaque détail, aussi insignifiant soit-il.

    Dès son arrivée au stade, certains spectateurs se mettent à filmer les tribunes, à enregistrer l'hymne national, à immortaliser les échauffements et à attendre l'apparition des joueurs devant le public, avant de passer à la captation des réactions des entraîneurs, des remplaçants et des moments polémiques.

    Pour certains d'entre eux, l'expérience d'assister à un match n'est complète qu'une fois publiée une série de photos et de vidéos sur les plateformes des réseaux sociaux, comme si l'objectif premier de la présence en tribunes était désormais de prouver sa présence aux autres, et non de savourer le match lui-même.

    Tandis que certains supporters s'attachent à capter chaque détail et à le publier le plus vite possible, d'autres se plongent dans le suivi des commentaires et des avis qui circulent au sujet de la rencontre, ou dans la recherche des statistiques des joueurs, ou encore dans des débats sur les décisions de l'arbitre avant même que ne s'achève le ralenti télévisé de l'action.

    Le téléphone est devenu une fenêtre supplémentaire sur le match, mais il s'est en même temps transformé en une source permanente de distraction, le supporter suivant désormais ce qui se passe à l'intérieur du stade et ce qui se déroule à l'extérieur au même instant.

    Au lieu d'attendre les analyses après le coup de sifflet final, le public peut désormais lire des centaines d'avis et de commentaires en quelques secondes, et prendre part aux débats enflammés pendant que le jeu se poursuit.

    Ainsi, le match n'est plus une expérience collective réservée à ceux qui se trouvent dans les tribunes, il est devenu un événement numérique continu, où le visionnage en direct se mêle à l'interaction virtuelle.

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  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLYAFP

    90 minutes ou 60 secondes ? Les résumés volent le public des matchs !

    L'influence des téléphones portables ne s'est pas arrêtée aux limites des tribunes ; elle s'est étendue à la manière dont le public consomme le football en général.

    Par le passé, le supporter attendait l'heure du match, lui consacrait du temps pour le suivre dans son intégralité et vibrait au rythme de ses détails, de la première minute jusqu'au coup de sifflet final. Aujourd'hui, en revanche, il est devenu possible de savoir presque tout ce qui s'est passé à travers une vidéo ne dépassant pas une minute.

    Les buts, les occasions dangereuses, les cartons et les moments décisifs, tout peut être réuni dans un résumé rapide qui donne au spectateur une idée générale du résultat du match et de ses temps forts, sans avoir besoin de suivre les quatre-vingt-dix minutes dans leur totalité.

    Pour une partie du public, cette façon de faire paraît mieux adaptée au rythme de vie effréné, surtout avec la multiplication des matchs et des compétitions, et la difficulté de consacrer de longues heures à suivre tout ce qui se passe dans le monde du football.

    Mais le problème, c'est que les résumés, quelle que soit leur qualité, ne peuvent pas restituer l'expérience complète d'un match. Le football ne se compose pas uniquement de buts, mais d'une multitude de détails qui font sa valeur : la tension qui précède une occasion dangereuse, la pression continue dans les dernières minutes, les changements tactiques qui bouleversent l'équilibre de la confrontation, et les attaques qui ne se concluent pas par un but mais qui révèlent l'évolution du jeu sur le terrain.

    Un sondage publié par la société Bango en juin 2026 a montré que 47 % des participants âgés de 18 à 24 ans ont déclaré que les résumés des matchs étaient devenus une alternative à la diffusion intégrale dans leurs habitudes de suivi du sport.

    On ne peut pas non plus ignorer le facteur économique, car le visionnage de certaines compétitions nécessite de souscrire à des services payants, et le supporter peut parfois avoir besoin de plusieurs plateformes pour suivre les différentes compétitions.

    À l'inverse, les buts, les résumés et les séquences marquantes sont disponibles gratuitement sur Internet, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui n'ont ni le temps ni les moyens financiers de suivre les matchs dans leur intégralité.

    Ainsi, la concurrence ne se limite plus aux clubs et aux compétitions ; il existe désormais une autre rivalité, entre le match complet et le contenu rapide qui le condense en quelques secondes.

  • Zamalek v Al Masry - CAF Confederation CupGetty Images Sport

    Le football vire au spectacle : le but est-il devenu de marquer sa présence ?

    Il existe un autre aspect, tout aussi important, de ce phénomène : le désir de mettre en avant ses expériences personnelles sur les réseaux sociaux.

    Pour certains supporters, se rendre au stade n'est plus seulement l'occasion de voir leur équipe favorite, mais est devenu une opportunité de prendre des photos marquantes et de les publier sur Instagram, d'immortaliser l'ambiance des tribunes et de montrer qu'ils ont fait partie d'un grand événement sportif.

    Et parfois, l'importance d'obtenir une photo parfaite ou une vidéo marquante semble égaler celle de suivre le match lui-même, ce qui soulève une interrogation sur la nature de la relation qui lie désormais le public au football : le supporter se rend-il au stade pour profiter du match, ou pour dire aux autres qu'il y était ?

    Une étude menée par le cabinet Deloitte en 2024 sur l'utilisation de la technologie lors des événements sportifs en direct conforte ces craintes, après avoir indiqué que près d'un quart des supporters utilisent leur téléphone portable pour publier sur les réseaux sociaux pendant les matchs.

    L'étude a également révélé que 68 % des spectateurs présents avaient le sentiment de passer plus de temps que nécessaire sur leur téléphone durant les événements sportifs.

    Le paradoxe est que certains supporters sont déjà conscients qu'ils abusent de l'utilisation de leurs appareils, mais éprouvent des difficultés à s'en passer, en raison du désir constant d'immortaliser, d'interagir et de suivre tout ce qui se passe en ligne.

  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Les influenceurs dans les tribunes : passion ou quête de vues ?

    Les transformations qu'ont connues les tribunes du football ne se sont pas limitées aux supporters ordinaires, mais se sont également étendues aux créateurs de contenu et aux influenceurs, devenus partie intégrante du paysage marketing des clubs et des marques.

    Les clubs et les entreprises ont pris l'habitude d'inviter des influenceurs à assister aux matchs, à profiter d'expériences exclusives au sein des stades et à visiter les loges VIP, tout en leur offrant des maillots et des produits aux couleurs des clubs, en échange de la publication de contenus promotionnels sur leurs comptes personnels.

    Mais ce phénomène a suscité des critiques chez une partie des supporters, en particulier lorsque certains comptes apparaissent en train de célébrer les couleurs d'un club une semaine, avant de passer à la promotion d'un club rival la semaine suivante, ce qui fait que la relation avec le football ressemble parfois davantage à des engagements publicitaires qu'à une appartenance sportive.

    Et alors que certains supporters peinent à réunir le prix des billets, ou attendent des années pour avoir l'occasion d'assister à un grand match, d'autres obtiennent des invitations et des expériences exceptionnelles grâce à leur nombre d'abonnés et à leur capacité à produire du contenu.

    Bien entendu, cela ne signifie pas mettre en doute la passion de tous les influenceurs pour le football, ni considérer que posséder un large public sur les réseaux sociaux prive son détenteur du droit de profiter des matchs.

    Mais le problème commence lorsque le match se transforme en simple arrière-plan d'une campagne publicitaire, et que la publication qui sera diffusée après la rencontre devient plus importante que les événements de la confrontation elle-même.

    C'est ici qu'apparaît la vraie question : qu'est-ce qui doit être prioritaire dans les tribunes, la passion pour le club et l'appartenance à celui-ci, ou la capacité à générer des vues et de l'engagement en ligne ?

  • Juventus FC v Wydad AC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Ce que les téléphones ne peuvent pas retransmettre : la vraie magie du football

    Malgré les immenses progrès technologiques, il existe encore des choses qu'aucun téléphone portable ni aucune vidéo ne peut retransmettre pleinement.

    Regarder un but sur un écran n'équivaut pas à le célébrer au milieu de milliers de supporters, tout comme suivre un penalty à travers une retransmission télévisée ne traduit pas nécessairement le silence et l'attente qui s'emparent des tribunes avant qu'il ne soit tiré.

    Il y a des émotions qui ne peuvent se résumer en un court extrait, comme la tension qui précède le coup de sifflet final, l'angoisse à chaque attaque dangereuse, l'explosion collective de joie après l'inscription d'un but décisif, ou même l'étreinte d'un supporter inconnu simplement parce que l'équipe que vous soutenez tous les deux est parvenue à remporter la victoire.

    Ce sont ces détails qui font d'un déplacement au stade une expérience différente du visionnage d'un match à la télévision, et c'est aussi ce qui confère au football une grande part de son charme et de sa capacité à rassembler les gens autour d'une passion commune.

    Le résumé peut vous indiquer le score, le téléphone peut conserver une image du but, et les réseaux sociaux peuvent transmettre les réactions à des millions de personnes, mais aucun d'entre eux ne peut reproduire l'instant avec toutes ses émotions et tous ses détails.

    Ce qui est intéressant dans l'initiative du Borussia Dortmund, c'est qu'elle n'appelle pas à interdire les téléphones portables, ni ne demande au public de renoncer aux réseaux sociaux, mais tente plutôt de proposer une incitation qui les amène à choisir eux-mêmes de s'éloigner des écrans pendant les minutes du match.

    Le club allemand est conscient de l'importance de la technologie pour élargir la base des supporters de football et atteindre de nouveaux fans, mais il semble en même temps soucieux de protéger l'expérience qui rend la présence au stade différente du suivi des matchs depuis chez soi.

    C'est là que réside le paradoxe : le sport que les écrans ont contribué à faire parvenir à des millions de supporters dans le monde se voit désormais contraint d'inventer de nouveaux moyens pour convaincre ces supporters de détourner le regard de leurs écrans lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur du stade.

    Et alors que les clubs rivalisent pour développer leurs applications numériques et accroître l'interaction du public sur Internet, le Borussia Dortmund choisit de prendre une direction différente, en récompensant les supporters qui accordent au match toute leur attention.

    Reste la question la plus importante : comment le football est-il passé d'un jeu pour lequel le public paie le prix des billets afin d'en observer les détails et de savourer quatre-vingt-dix minutes de frissons, à une expérience où l'un des plus grands clubs européens se voit contraint d'offrir des récompenses pour convaincre ses supporters de laisser leurs téléphones et de se concentrer sur ce qui se passe sous leurs yeux ?