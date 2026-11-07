Malgré les immenses progrès technologiques, il existe encore des choses qu'aucun téléphone portable ni aucune vidéo ne peut retransmettre pleinement.

Regarder un but sur un écran n'équivaut pas à le célébrer au milieu de milliers de supporters, tout comme suivre un penalty à travers une retransmission télévisée ne traduit pas nécessairement le silence et l'attente qui s'emparent des tribunes avant qu'il ne soit tiré.

Il y a des émotions qui ne peuvent se résumer en un court extrait, comme la tension qui précède le coup de sifflet final, l'angoisse à chaque attaque dangereuse, l'explosion collective de joie après l'inscription d'un but décisif, ou même l'étreinte d'un supporter inconnu simplement parce que l'équipe que vous soutenez tous les deux est parvenue à remporter la victoire.

Ce sont ces détails qui font d'un déplacement au stade une expérience différente du visionnage d'un match à la télévision, et c'est aussi ce qui confère au football une grande part de son charme et de sa capacité à rassembler les gens autour d'une passion commune.

Le résumé peut vous indiquer le score, le téléphone peut conserver une image du but, et les réseaux sociaux peuvent transmettre les réactions à des millions de personnes, mais aucun d'entre eux ne peut reproduire l'instant avec toutes ses émotions et tous ses détails.

Ce qui est intéressant dans l'initiative du Borussia Dortmund, c'est qu'elle n'appelle pas à interdire les téléphones portables, ni ne demande au public de renoncer aux réseaux sociaux, mais tente plutôt de proposer une incitation qui les amène à choisir eux-mêmes de s'éloigner des écrans pendant les minutes du match.

Le club allemand est conscient de l'importance de la technologie pour élargir la base des supporters de football et atteindre de nouveaux fans, mais il semble en même temps soucieux de protéger l'expérience qui rend la présence au stade différente du suivi des matchs depuis chez soi.

C'est là que réside le paradoxe : le sport que les écrans ont contribué à faire parvenir à des millions de supporters dans le monde se voit désormais contraint d'inventer de nouveaux moyens pour convaincre ces supporters de détourner le regard de leurs écrans lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur du stade.

Et alors que les clubs rivalisent pour développer leurs applications numériques et accroître l'interaction du public sur Internet, le Borussia Dortmund choisit de prendre une direction différente, en récompensant les supporters qui accordent au match toute leur attention.

Reste la question la plus importante : comment le football est-il passé d'un jeu pour lequel le public paie le prix des billets afin d'en observer les détails et de savourer quatre-vingt-dix minutes de frissons, à une expérience où l'un des plus grands clubs européens se voit contraint d'offrir des récompenses pour convaincre ses supporters de laisser leurs téléphones et de se concentrer sur ce qui se passe sous leurs yeux ?