Les supporters sont invités à ne pas se rendre au match France-Irak, les conditions météorologiques pouvant entraîner un report du coup d’envoi

En raison d’intempéries dans la région, les organisateurs du tournoi et les autorités locales ont rapidement diffusé des consignes de sécurité. Le Philadelphia Stadium, également appelé Lincoln Financial Field, a confirmé que les portes ne s’ouvriraient pas à l’heure initialement prévue et demande aux supporters qui ne sont pas encore arrivés de ne pas se rendre sur place pour leur propre sécurité.

Dans un communiqué diffusé le X, la direction du stade précise : « En raison des intempéries qui sévissent dans la région, l’ouverture des portes sera retardée. Si vous n’êtes pas encore en route, veuillez ne pas vous rendre au Philadelphia Stadium pour l’instant. Une nouvelle heure d’ouverture des portes sera communiquée dès que les intempéries auront cessé. Si vous êtes à proximité du Philadelphia Stadium, veuillez vous mettre à l’abri. »