Getty Images Sport
Traduit par
Les supporters sont invités à ne pas se rendre au match France-Irak, les conditions météorologiques pouvant entraîner un report du coup d’envoi
Avertissements de sécurité adressés aux supporters
En raison d’intempéries dans la région, les organisateurs du tournoi et les autorités locales ont rapidement diffusé des consignes de sécurité. Le Philadelphia Stadium, également appelé Lincoln Financial Field, a confirmé que les portes ne s’ouvriraient pas à l’heure initialement prévue et demande aux supporters qui ne sont pas encore arrivés de ne pas se rendre sur place pour leur propre sécurité.
Dans un communiqué diffusé le X, la direction du stade précise : « En raison des intempéries qui sévissent dans la région, l’ouverture des portes sera retardée. Si vous n’êtes pas encore en route, veuillez ne pas vous rendre au Philadelphia Stadium pour l’instant. Une nouvelle heure d’ouverture des portes sera communiquée dès que les intempéries auront cessé. Si vous êtes à proximité du Philadelphia Stadium, veuillez vous mettre à l’abri. »
- Getty Images Sport
Protocoles en cas d’orage et de retards
Ce match pourrait être le premier de la Coupe du monde 2026 à connaître un report du coup d’envoi. Un protocole sécurité strict s’applique : dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de huit miles autour du stade, toutes les activités doivent cesser pendant au moins 30 minutes, et joueurs, staff et spectateurs sont dirigés vers des zones sûres ou des abris intérieurs.
De fortes pluies s’abattent déjà sur le stade depuis 14 h, heure locale, et la prudence commande d’attendre avant d’ouvrir les portes. Si la Fédération internationale n’a pas encore officialisé de report, ce contretemps logistique pourrait se traduire par un décalage de l’échauffement des joueurs, puis, par conséquent, du coup d’envoi.
Les enjeux sont élevés pour les prétendants au Groupe I.
Ces perturbations météorologiques interviennent à un moment crucial pour les deux équipes du Groupe I. La France aborde la compétition en pleine forme, ayant remporté quatre de ses cinq derniers matchs, dont des victoires convaincantes en amicaux face à la Colombie et au Brésil.
L’équipe de Didier Deschamps a entamé sa campagne par une victoire 3-1 contre le Sénégal et vise désormais une qualification anticipée pour les seizièmes de finale.
Pour l’Irak, ces conditions climatiques viennent compliquer une équation déjà complexe : les Lions de Mésopotamie doivent absolument l’emporter. Battus 4-1 par la Norvège lors de leur entrée en lice, les hommes de Graham Arnold doivent obtenir un résultat positif pour préserver leurs chances de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes et d’accéder ainsi aux phases à élimination directe. Aymen Hussein a bien brillé en attaque lors du premier match, mais des erreurs défensives individuelles ont coûté cher à Boston.
- AFP
Possibles permutations des groupes
Une victoire des Bleus leur permettrait d’atteindre six points et de valider leur qualification pour le tour suivant. Toutefois, si les conditions météorologiques permettent le déroulement du match et que l’Irak crée la surprise, le groupe I resterait totalement ouvert, contraignant les doubles champions du monde à disputer un dernier match décisif contre la Norvège.
Un report significatif de la rencontre pourrait toutefois perturber le cycle de récupération des deux équipes avant leurs dernières sorties en phase de groupes. Les supporters sont invités à consulter les canaux officiels du tournoi pour se tenir informés des éventuelles mises à jour, la sécurité des spectateurs et des joueurs demeurant la priorité absolue de la FIFA.