Les supporters se posent des questions : Michael Olise interpelle lors de la célébration du titre du FC Bayern Munich

Contrairement à ses coéquipiers, Olise a conservé le maillot qu’il portait déjà lors de la rencontre face aux Souabes. Sur les réseaux sociaux du club le plus titré d’Allemagne, où de nombreuses photos des célébrations ont été diffusées, sa présence par intermittence a surpris les observateurs.

Son absence de la photo officielle des champions, prise devant la tribune sud, a également interpellé les observateurs. Tous ses coéquipiers et le staff de Vincent Kompany posaient pourtant pour l’immortaliser, mais Olise manquait à l’appel.

Les raisons précises de cette absence restent inconnues. Le club bavarois n’a pas encore communiqué sur les motifs du refus d’échange de maillot ni sur la raison pour laquelle Olise a snobé la photo officielle des champions.