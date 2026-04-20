Après la victoire 4-2 contre le VfB Stuttgart, qui a offert au club son 35^e titre de champion d’Allemagne avant même la fin de la saison, l’attaquant français est resté le seul joueur munichois sur la pelouse de l’Allianz Arena à ne pas revêtir le maillot de champion spécialement confectionné, orné du motif du kakadu.
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Les supporters se posent des questions : Michael Olise interpelle lors de la célébration du titre du FC Bayern Munich
Contrairement à ses coéquipiers, Olise a conservé le maillot qu’il portait déjà lors de la rencontre face aux Souabes. Sur les réseaux sociaux du club le plus titré d’Allemagne, où de nombreuses photos des célébrations ont été diffusées, sa présence par intermittence a surpris les observateurs.
Son absence de la photo officielle des champions, prise devant la tribune sud, a également interpellé les observateurs. Tous ses coéquipiers et le staff de Vincent Kompany posaient pourtant pour l’immortaliser, mais Olise manquait à l’appel.
Les raisons précises de cette absence restent inconnues. Le club bavarois n’a pas encore communiqué sur les motifs du refus d’échange de maillot ni sur la raison pour laquelle Olise a snobé la photo officielle des champions.
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Lors de la célébration du titre gagnée la saison dernière par le Bayern, Olise a disputé une partie d’échecs.
Pourtant, ce comportement du Français ne devrait pas surprendre les supporters inconditionnels du Bayern. Depuis ses presque deux ans au club, Olise s’est souvent fait remarquer sous le surnom de « M. Nonchalant ». Sur le terrain, il se distingue par un style de jeu extravagant et des célébrations spectaculaires ; en dehors, il capte l’attention par un sang-froid presque exagéré, une décontraction permanente et un désintérêt feint.
Ainsi, lors de la célébration du titre de champion l’année dernière sur le balcon de l’hôtel de ville de Munich, il a notamment refusé de se faire prendre en photo avec le trophée. Pendant que ses coéquipiers faisaient la fête, il jouait tranquillement aux échecs en ligne sur son téléphone portable.
Ses coéquipiers soulignent toutefois qu’Olise ne se montre froid qu’en public. « Il discute et rit avec tout le monde », a déclaré le défenseur central Jonathan Tah à propos du Français, ajoutant même qu’il est « le leader du groupe WhatsApp de l’équipe ».