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Les supporters s'apprêtent à organiser une MANIFESTATION contre Chelsea, alors que les dirigeants du club exigent des explications de la Premier League concernant les sanctions liées à des paiements secrets
Les plaintes des clubs rivaux concernant des transactions financières illicites
Cette controverse trouve son origine dans le fait que les propriétaires américains actuels du club ont eux-mêmes signalé à la Premier League, peu après leur rachat, la découverte d’un rapport révélant qu’entre 2011 et 2018, Chelsea aurait effectué au moins 36 paiements secrets par l’intermédiaire d’entités offshore liées à l’ancien patron Roman Abramovich. Ces transactions concernaient des stars de premier plan telles qu’Eden Hazard, Willian et Cesc Fàbregas. Les clubs rivaux sont particulièrement indignés car la Premier League avait précédemment déclaré qu'une sanction financière infligée à un club fortuné ne constituait pas un moyen de dissuasion suffisant.
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Les supporters d'Everton sont à l'origine de la vague de protestations
Alors que la tension règne dans les salles de réunion, c'est au Hill Dickinson Stadium que l'on attend la réaction la plus visible. Lundi, on a appris que la Premier League ne retirerait pas de points à Chelsea, malgré une série d'infractions graves liées aux transferts de certains des plus grands joueurs du club. Au lieu d'une déduction de points, Chelsea s'est vu infliger une interdiction de transfert d'un an, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende jugée dérisoire par beaucoup.
En conséquence, les supporters d’Everton, qui ont été pénalisés de 10 points (réduits par la suite à six) et plongés dans la zone de relégation en 2024 pour des infractions aux règles de dépenses, prévoient une manifestation de grande ampleur lors du match de samedi — qui se trouve justement être contre Chelsea. L’expert en finance du football Kieran Maguire a souligné cette disparité, déclarant : « Si j’étais supporter d’Everton ou de Forest, je ne serais pas satisfait de cette issue. »
Le contrat de Hazard et l'avantage sportif
Les détails de ces paiements secrets laissent entendre que Chelsea a réussi à s'attacher les services de talents que ses rivaux ont laissés passer ; Manchester United aurait ainsi renoncé à Hazard après avoir refusé de verser une commission de 35 millions de livres sterling à son agent. Au cours de la période en question, les Blues ont connu une ère riche en trophées, remportant deux titres de Premier League, deux FA Cups, une Ligue des champions, une Ligue Europa et la Coupe de la Ligue. Malgré cette domination, la décision de la ligue a évité de mentionner un « avantage sportif », saluant plutôt la coopération du club — une décision qui n'a pas satisfait les détracteurs qui estiment que l'intégrité de la compétition a été compromise par ces manœuvres financières non divulguées.
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L'amende « dérisoire » et les futurs sommets
Cette amende de 10,75 millions de livres sterling ne coûtera rien aux propriétaires actuels, car ces fonds ont été prélevés sur le prix d'achat afin de couvrir les dettes. Beaucoup considèrent donc cette sanction comme une simple tape symbolique sur les doigts. Bien que les dirigeants se réunissent demain pour un sommet, des sources bien informées laissent entendre que cette affaire pourrait être écartée du débat public afin d'éviter de nouvelles divisions, malgré la pression croissante exercée sur Richard Masters pour qu'il justifie cette décision.
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