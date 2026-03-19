Alors que la tension règne dans les salles de réunion, c'est au Hill Dickinson Stadium que l'on attend la réaction la plus visible. Lundi, on a appris que la Premier League ne retirerait pas de points à Chelsea, malgré une série d'infractions graves liées aux transferts de certains des plus grands joueurs du club. Au lieu d'une déduction de points, Chelsea s'est vu infliger une interdiction de transfert d'un an, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende jugée dérisoire par beaucoup.

En conséquence, les supporters d’Everton, qui ont été pénalisés de 10 points (réduits par la suite à six) et plongés dans la zone de relégation en 2024 pour des infractions aux règles de dépenses, prévoient une manifestation de grande ampleur lors du match de samedi — qui se trouve justement être contre Chelsea. L’expert en finance du football Kieran Maguire a souligné cette disparité, déclarant : « Si j’étais supporter d’Everton ou de Forest, je ne serais pas satisfait de cette issue. »