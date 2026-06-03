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Les supporters ont éclaté de rire en découvrant la pose désopilante de Rayan Cherki sur la photo officielle de l'équipe de France avant la Coupe du monde
Un moment viral pour la star de Manchester City
Réunis à Clairefontaine pour la traditionnelle cérémonie d’adieu précédant le tournoi, les Bleus devaient afficher une fierté nationale sans faille. Pourtant, les internautes ont immédiatement remarqué le meneur de jeu de 22 ans, accroupi au premier rang de la photo officielle dans une position visiblement inconfortable.
La photo, diffusée sur les comptes officiels, le montre crispé dans le coin inférieur droit. Tandis que ses coéquipiers posent debout et détendus, la posture figée de la star de City a déclenché une avalanche de commentaires, oscillant entre plaisanteries et inquiétudes. Ce n’est pas la première fois que le joueur fait les gros titres pour ses écarts en dehors des terrains : il avait déjà fait le buzz en immortalisant un selfie espiègle avec le prince William lors de la remise du trophée de la FA Cup à Manchester City.
Les supporters réagissent à la photo d’équipe « gênante »
Les internautes n’ont pas tardé à se moquer de cette situation embarrassante, la photo étant partagée et likée des milliers de fois quelques minutes seulement après sa publication. Un fan sur X a demandé : « Est-ce que Cherki va bien ? », tandis qu’un autre, perplexe devant cette posture, a commenté : « Qu’est-ce que Cherki est en train de faire ? C’est quoi cette pose ? Mdr. »
Les théories se sont multipliées pour expliquer la détresse physique de l’ailier : « Laissez Cherki aller aux toilettes ! » a ironisé un supporter, tandis qu’un autre soupirait : « Aura-t-il un jour un moment de répit ? » Certains ont avancé qu’il tentait simplement de se baisser pour ne pas gêner les joueurs derrière lui, mais cette hypothèse n’a pas freiné la vague de mèmes.
Mbappé et Macron partagent la scène
Cherki n’était pas le seul à retenir l’attention sur cette photo réunissant le gratin du football français. La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, a également attiré les regards par son positionnement stratégique. L’ancien Parisien se tenait presque directement devant le président Macron, ce qui a poussé certains supporters à plaisanter : le capitaine des Bleus estimerait que sa présence compte davantage que celle du chef de l’État.
- AFP
Deschamps doit gérer des problèmes d’effectif
Si la photo officielle a apporté une touche de légèreté, l’ambiance au sein du camp français reste focalisée sur la tâche qui l’attend. Didier Deschamps doit pourtant composer avec plusieurs défis, à commencer par des pépins physiques de taille. William Saliba, pilier défensif d’Arsenal, pourrait même devoir passer sur la table d’opération après le tournoi, bien que le staff médical l’ait pour l’instant jugé apte pour la phase nord-américaine.
Hormis les problèmes médicaux, le sélectionneur doit aussi gérer un effectif au talent débordant, mais aux égos parfois imposants. Devant, il dispose d’un choix luxueux : Mbappé, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, Marcus Thuram et l’imposant Jean-Philippe Mateta postulent pour jouer aux côtés des jeunes Michael Olise, Bradley Barcola et Désiré Doué.
Avec une telle abondance de talents, l’attaque des Bleus pourrait bien être la plus redoutable de la compétition. Pour leur entrée en lice face au Sénégal dans le Groupe I, tous espèrent que Deschamps trouvera le bon équilibre, et que Cherki et ses partenaires brilleront sur le terrain avec la même efficacité qu’ils ont déjà séduit le public en dehors.