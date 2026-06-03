Réunis à Clairefontaine pour la traditionnelle cérémonie d’adieu précédant le tournoi, les Bleus devaient afficher une fierté nationale sans faille. Pourtant, les internautes ont immédiatement remarqué le meneur de jeu de 22 ans, accroupi au premier rang de la photo officielle dans une position visiblement inconfortable.

La photo, diffusée sur les comptes officiels, le montre crispé dans le coin inférieur droit. Tandis que ses coéquipiers posent debout et détendus, la posture figée de la star de City a déclenché une avalanche de commentaires, oscillant entre plaisanteries et inquiétudes. Ce n’est pas la première fois que le joueur fait les gros titres pour ses écarts en dehors des terrains : il avait déjà fait le buzz en immortalisant un selfie espiègle avec le prince William lors de la remise du trophée de la FA Cup à Manchester City.



