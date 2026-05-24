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Les supporters du Real Madrid ont brandi leurs chaises en l’air pour rendre hommage à David Alaba, tandis que le défenseur autrichien et son coéquipier Dani Carvajal fondaient en larmes lors d’un adieu particulièrement émouvant
Le Bernabéu fait ses adieux à deux chouchous du club
Les supporters du Real Madrid ont rendu un hommage émouvant à Alaba lors de son dernier match sous les couleurs du club, remporté 4-2 face à l'Athletic Club. Lorsque le défenseur autrichien a été remplacé à la 68e minute, les supporters ont brandi des chaises au-dessus de leur tête, en référence à sa célèbre célébration lors du retour spectaculaire du Real Madrid en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en 2022.
- Getty Images Sport
Alaba revient sur ses adieux émouvants
Alaba, régulièrement handicapé par de graves blessures ces dernières saisons, a quitté le terrain visiblement ému. Le défenseur a ensuite remercié le club, le staff, ses coéquipiers et les supporters, mettant ainsi un point final à son aventure madrilène. Après la rencontre, il a confié à RMTV que les mots lui manquaient pour exprimer ce qu’il ressentait au moment de l’hommage rendu par les fans.
« Je n’ai pas beaucoup préparé mon discours, alors je serai bref, a-t-il déclaré. Je suis un peu timide, mais merci beaucoup pour tout. Vraiment, merci pour ces cinq années exceptionnelles. J’ai savouré chaque instant. Merci pour votre amour et votre soutien. Ensemble, nous avons conquis de nombreux titres. »
« Je tiens particulièrement à vous remercier de m’avoir soutenu pendant une période très difficile de ma carrière, marquée par ma blessure au genou. Vous n’avez jamais cessé d’être à mes côtés, et pour cela, merci beaucoup. Sincèrement, merci au club et à vous tous, qui resterez toujours dans mon cœur. Célébrons maintenant une légende et une personne incroyable : Dani Carvajal ! »
L’ère se termine au Real Madrid
Carvajal n’a pu contenir son émotion en évoquant son départ du club où il est devenu l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire. Le latéral droit a rendu hommage aux joueurs et aux entraîneurs qui ont façonné l’une des plus belles périodes du Real Madrid.
« Bonsoir, Madridistas. Ce n’est pas un moment facile pour moi de prendre la parole, car je suis très ému par ce magnifique adieu que vous me réservez », a admis Carvajal. « Tout d’abord, je tiens à remercier notre président, M. Florentino. C’est lui qui m’a ramené d’Allemagne. J’ai grandi à ses côtés et nous avons remporté tant de Ligues des champions ensemble, mais si je dois retenir une chose, c’est qu’à peine 24 heures après ma grave blessure au genou, il n’a pas hésité à prolonger mon contrat. Alors merci du fond du cœur. »
« Je tiens ensuite à remercier tous mes coéquipiers, les joueurs actuels du Real Madrid. Nous n’avons pas connu deux saisons faciles, mais je suis sûr que nous gagnerons à nouveau. C’est le Real Madrid, et nous devons nous relever comme notre histoire nous le dicte. Je tiens aussi à remercier mes parents et ma sœur pour les efforts considérables qu’ils ont fournis quand j’étais enfant : m’emmener à l’entraînement et aux matchs, par le froid, la pluie ou la neige… Vous avez toujours été là pour que mon rêve devienne réalité. Merci. Et merci à ma femme et à mes enfants.
« Pour finir, merci à vous tous, vous êtes formidables. Depuis mon premier jour jusqu’à aujourd’hui, le dernier, vous nous avez portés. Ce que l’on vit dans ce stade est indescriptible ; il faut simplement le ressentir. Vous m’avez soutenu depuis le jour de mon arrivée. Le simple fait de voir cet adieu me rend très fier d’être madridista. »
« Merci pour ces remontées impossibles, pour avoir été là dans les bons comme dans les mauvais moments. Certaines carrières se mesurent à leurs succès, d’autres à l’empreinte qu’elles laissent chez les gens. J’espère qu’à l’avenir, lorsque vous vous souviendrez de moi, vous le ferez avec fierté, en sachant que j’ai tout donné pour ce maillot. Hier, aujourd’hui et toujours. Hala Madrid ! »
- AFP
Le stade Bernabéu s’apprête à vivre une rénovation d’envergure.
Ces adieux chargés d’émotion ont marqué la fin d’un cycle pour le Real Madrid, au terme d’une saison difficile. L’entraîneur par intérim Álvaro Arbeloa a lui aussi quitté le club, qui se prépare désormais à des changements majeurs en vue de la prochaine campagne. Les Merengues vont désormais reconstruire leur effectif autour d’une nouvelle génération emmenée par Kylian Mbappé, mais remplacer l’expérience et le leadership de joueurs comme Carvajal et Alaba constituera l’un des plus grands défis du club.