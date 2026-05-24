Carvajal n’a pu contenir son émotion en évoquant son départ du club où il est devenu l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire. Le latéral droit a rendu hommage aux joueurs et aux entraîneurs qui ont façonné l’une des plus belles périodes du Real Madrid.

« Bonsoir, Madridistas. Ce n’est pas un moment facile pour moi de prendre la parole, car je suis très ému par ce magnifique adieu que vous me réservez », a admis Carvajal. « Tout d’abord, je tiens à remercier notre président, M. Florentino. C’est lui qui m’a ramené d’Allemagne. J’ai grandi à ses côtés et nous avons remporté tant de Ligues des champions ensemble, mais si je dois retenir une chose, c’est qu’à peine 24 heures après ma grave blessure au genou, il n’a pas hésité à prolonger mon contrat. Alors merci du fond du cœur. »

« Je tiens ensuite à remercier tous mes coéquipiers, les joueurs actuels du Real Madrid. Nous n’avons pas connu deux saisons faciles, mais je suis sûr que nous gagnerons à nouveau. C’est le Real Madrid, et nous devons nous relever comme notre histoire nous le dicte. Je tiens aussi à remercier mes parents et ma sœur pour les efforts considérables qu’ils ont fournis quand j’étais enfant : m’emmener à l’entraînement et aux matchs, par le froid, la pluie ou la neige… Vous avez toujours été là pour que mon rêve devienne réalité. Merci. Et merci à ma femme et à mes enfants.

« Pour finir, merci à vous tous, vous êtes formidables. Depuis mon premier jour jusqu’à aujourd’hui, le dernier, vous nous avez portés. Ce que l’on vit dans ce stade est indescriptible ; il faut simplement le ressentir. Vous m’avez soutenu depuis le jour de mon arrivée. Le simple fait de voir cet adieu me rend très fier d’être madridista. »

« Merci pour ces remontées impossibles, pour avoir été là dans les bons comme dans les mauvais moments. Certaines carrières se mesurent à leurs succès, d’autres à l’empreinte qu’elles laissent chez les gens. J’espère qu’à l’avenir, lorsque vous vous souviendrez de moi, vous le ferez avec fierté, en sachant que j’ai tout donné pour ce maillot. Hier, aujourd’hui et toujours. Hala Madrid ! »