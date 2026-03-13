« Les supporters du FC Barcelone veulent parler du présent, pas de Lionel Messi » - Joan Laporta accuse son rival à la présidence, Victor Font, d'« exploiter » le nom de la légende du club dans un débat houleux

Font a publiquement exhorté Messi à clarifier les circonstances entourant l'échec du retour au bercail prévu en 2023 afin que les membres « ne votent pas en étant induits en erreur ». Le projet du challenger impliquant Messi comprend une présidence d'honneur et un partenariat commercial à la Michael Jordan afin de sauver les finances du club. « Dire que Messi appartient au passé, c'est dénigrer le meilleur joueur de l'histoire », a déclaré Font. « Leo Messi est le présent et l'avenir. Nous lui proposerons de devenir notre président d'honneur. Hansi Flick et le staff sportif décideront de la fin de sa carrière. » Font a promis avec audace une résolution rapide : « Dans trois jours, lorsque nous remporterons les élections, la réconciliation avec Leo Messi sera une réalité. Nous lancerons un nouveau projet aux côtés de Messi. Nous perdons beaucoup d'argent en ne vendant pas l'image de Messi comme ils le font avec Jordan. »