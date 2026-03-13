Getty Images Sport
« Les supporters du FC Barcelone veulent parler du présent, pas de Lionel Messi » - Joan Laporta accuse son rival à la présidence, Victor Font, d'« exploiter » le nom de la légende du club dans un débat houleux
La bombe lâchée par Xavi perturbe la campagne électorale
Le dernier débat télévisé sur TV3 a été dominé par les retombées de la récente interview de Xavi, dans laquelle il affirmait qu'un accord pour le retour de Messi était sur le point d'être conclu après la Coupe du monde 2022. Xavi a déclaré que Laporta avait opposé son veto à ce transfert afin d'éviter une « guerre de pouvoir », une révélation qui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté du Barça à quelques jours seulement du scrutin. Cette polémique a contraint Laporta à adopter une position défensive, cherchant à recentrer le débat sur la renaissance actuelle du club sous la houlette de Hansi Flick. Font a quant à lui profité de la situation pour présenter l'élection comme un choix entre le manque de transparence perçu de Laporta et la perspective d'une nouvelle ère de réconciliation institutionnelle.
« Son nom ne mérite pas d'être exploité »
Laporta tient absolument à ce que l'attention reste focalisée sur l'équipe actuelle, soulignant les progrès impressionnants réalisés par Flick et les talents émergents de La Masia. Il estime que regarder en arrière nuit au projet sportif actuel. « Les supporters du FC Barcelone veulent parler du présent, avec Lamine Yamal, [Pau] Cubarsi et Flick... pas de Messi », a déclaré Laporta. Il a reconnu le statut monumental de l'Argentin, ajoutant : « Je respecte pleinement Messi, il mérite une statue aux côtés de [Johan] Cruyff lorsque le Camp Nou sera terminé et à pleine capacité. Mais son nom ne mérite pas d'être exploité. »
Font exhorte Messi à révéler la « vérité »
Font a publiquement exhorté Messi à clarifier les circonstances entourant l'échec du retour au bercail prévu en 2023 afin que les membres « ne votent pas en étant induits en erreur ». Le projet du challenger impliquant Messi comprend une présidence d'honneur et un partenariat commercial à la Michael Jordan afin de sauver les finances du club. « Dire que Messi appartient au passé, c'est dénigrer le meilleur joueur de l'histoire », a déclaré Font. « Leo Messi est le présent et l'avenir. Nous lui proposerons de devenir notre président d'honneur. Hansi Flick et le staff sportif décideront de la fin de sa carrière. » Font a promis avec audace une résolution rapide : « Dans trois jours, lorsque nous remporterons les élections, la réconciliation avec Leo Messi sera une réalité. Nous lancerons un nouveau projet aux côtés de Messi. Nous perdons beaucoup d'argent en ne vendant pas l'image de Messi comme ils le font avec Jordan. »
Un dimanche décisif pour les Blaugrana
Avec les élections prévues ce dimanche, les membres du club doivent décider s'ils font confiance à la vision de Laporta pour l'avenir post-Messi ou à la promesse de Font d'une grande réconciliation. Le résultat aura des répercussions immédiates sur la stratégie de transfert estivale du club et sur sa lutte actuelle contre une dette de 2,5 milliards d'euros. Sur le terrain, l'équipe de Flick doit faire abstraction du bruit qui règne dans les couloirs de la direction alors qu'elle se prépare pour un match crucial de la Liga contre Séville. Quel que soit le résultat, l'ombre du plus grand joueur de l'histoire du club continue de planer sur le Spotify Camp Nou, garantissant que « la question Messi » reste l'arme la plus puissante de la politique catalane.
