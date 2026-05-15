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Les supporters du Celtic ont été attirés par une offre de « vacances gratuites » juste avant la finale haletante du championnat d’Écosse contre Hearts
Une installation festive fait son apparition devant le Celtic Park
Un panneau d’affichage malicieux a fait son apparition devant Celtic Park à la veille du match décisif pour le titre entre le Celtic et Hearts, lors de la dernière journée du championnat. L’annonce propose aux supporters du Celtic des vacances de luxe s’ils acceptent de céder leurs billets pour cette rencontre cruciale. Cette campagne est orchestrée par l’agence de voyages loveholidays, sponsor du club d’Édimbourg.
Cette opération s’appuie sur la pénurie de billets pour les fans des Hearts, le contingent officiel de places visiteurs étant limité à 752. Même si peu de supporters du Celtic devraient renoncer à une éventuelle célébration du titre, le panneau a déjà suscité l’attention à Parkhead. Il s’agit avant tout d’une initiative humoristique destinée à libérer des places pour les supporters visiteurs avant l’un des matchs les plus importants de la saison.
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Un sponsor soutient la course historique des Hearts vers le titre
L’agence de voyages à l’origine de cette campagne a clairement indiqué que cette initiative visait à manifester son soutien aux Hearts, qui sont en passe de remporter un titre de champion historique.
Al Murray, directeur marketing de loveholidays, explique : « Nous soutenons les Hearts depuis trois saisons, et ce que le club et ses supporters sont sur le point d’accomplir est historique. Chez loveholidays, nous aimons donner leur chance aux outsiders, c’est pourquoi nous avons naturellement choisi de les accompagner dans ce moment crucial. Nous sommes fiers de porter les couleurs marron jusqu’au bout. »
La course au titre se conclut par un dénouement dramatique lors de la dernière journée.
Ce match revêt une importance capitale pour les deux clubs. Les Hearts savent qu’en évitant la défaite, ils seront sacrés champions d’Écosse pour la première fois depuis 66 ans, mettant ainsi fin à la longue domination de l’Old Firm au sommet du championnat national. Le Celtic, quant à lui, a lui aussi un pari historique à relever. Une victoire du club de Glasgow lui permettrait de remporter son 14e titre de champion au cours des 15 dernières saisons, prolongeant ainsi une période remarquable de succès nationaux.
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Tous les regards sont tournés vers ces 90 minutes décisives.
Tous les regards sont désormais tournés vers la pelouse, où le titre se jouera. L’entraîneur des Hearts, Derek McInnes, et son groupe sont concentrés sur l’objectif : obtenir le résultat qui les inscrira dans la mémoire du club. Enjeu maximal et projecteurs braqués sur l’East End de Glasgow : la dernière journée s’annonce tendue, alors que la course au titre de Premiership écossaise touche à son terme.