Les supporters du Celtic ont été attirés par une offre de « vacances gratuites » juste avant la finale haletante du championnat d’Écosse contre Hearts

Un panneau d’affichage malicieux a fait son apparition devant Celtic Park à la veille du match décisif pour le titre entre le Celtic et Hearts, lors de la dernière journée du championnat. L’annonce propose aux supporters du Celtic des vacances de luxe s’ils acceptent de céder leurs billets pour cette rencontre cruciale. Cette campagne est orchestrée par l’agence de voyages loveholidays, sponsor du club d’Édimbourg.

Cette opération s’appuie sur la pénurie de billets pour les fans des Hearts, le contingent officiel de places visiteurs étant limité à 752. Même si peu de supporters du Celtic devraient renoncer à une éventuelle célébration du titre, le panneau a déjà suscité l’attention à Parkhead. Il s’agit avant tout d’une initiative humoristique destinée à libérer des places pour les supporters visiteurs avant l’un des matchs les plus importants de la saison.