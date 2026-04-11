Les supporters du Borussia Dortmund se retournent contre Nico Schlotterbeck : le défenseur est hué au lendemain de la signature de son contrat à long terme, en raison de la clause libératoire prévue pour son « club de rêve »

La lune de miel liée au nouveau contrat de Schlotterbeck n’a duré que moins de 24 heures. Alors que le speaker du stade lisait la composition des équipes avant le coup d’envoi contre le Bayer Leverkusen, une partie du « Mur jaune » a clairement fait part de son mécontentement en sifflant et en huant le joueur de 26 ans. La tension a perduré tout au long du match, et de légères railleries se faisaient entendre chaque fois que le défenseur central touchait le ballon lorsque Dortmund était en possession.

Cette hostilité a accompagné une prestation globale décevante des hommes de Niko Kovac. Un tir lointain de Robert Andrich, capté à la 42e minute à la vitesse impressionnante de 119,4 km/h, a fait la différence. Au-delà de la défaite, qui freine la dynamique du Borussia, la fracture entre les fans et l’un de leurs piliers défensifs est devenue le principal sujet de discussion de l’après-midi.