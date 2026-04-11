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Les supporters du Borussia Dortmund se retournent contre Nico Schlotterbeck : le défenseur est hué au lendemain de la signature de son contrat à long terme, en raison de la clause libératoire prévue pour son « club de rêve »
L'ambiance se détériore au Signal Iduna Park.
La lune de miel liée au nouveau contrat de Schlotterbeck n’a duré que moins de 24 heures. Alors que le speaker du stade lisait la composition des équipes avant le coup d’envoi contre le Bayer Leverkusen, une partie du « Mur jaune » a clairement fait part de son mécontentement en sifflant et en huant le joueur de 26 ans. La tension a perduré tout au long du match, et de légères railleries se faisaient entendre chaque fois que le défenseur central touchait le ballon lorsque Dortmund était en possession.
Cette hostilité a accompagné une prestation globale décevante des hommes de Niko Kovac. Un tir lointain de Robert Andrich, capté à la 42e minute à la vitesse impressionnante de 119,4 km/h, a fait la différence. Au-delà de la défaite, qui freine la dynamique du Borussia, la fracture entre les fans et l’un de leurs piliers défensifs est devenue le principal sujet de discussion de l’après-midi.
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La clause libératoire controversée liée à la « Coupe du monde »
La colère des supporters provient des modalités précises de la prolongation de contrat. Bien que l’accord le lie officiellement au club pour cinq années supplémentaires, il est apparu que le nouveau contrat inclut une « clause Coupe du monde », soit une clause de résiliation estimée entre 50 et 60 millions d’euros. Surtout, cette clause serait applicable dès cet été pour un groupe restreint de clubs européens d’élite, ce qui donne à cette prolongation à long terme l’allure d’un arrangement temporaire.
Les fans voient dans cette prolongation une simple manœuvre destinée à préserver sa valeur marchande plutôt qu’un acte de loyauté. L’ancien milieu de terrain Sami Khedira a résumé la situation sur DAZN : « Si vous prolongez maintenant pour partir trois mois plus tard, personne n’apprécie cela – surtout pas dans un environnement aussi passionné que Dortmund. C’est pourquoi ils sont un peu furieux. »
Un avenir incertain plane malgré un accord à long terme
L’existence de cette clause de départ a naturellement suscité l’intérêt des grands clubs européens, notamment le Real Madrid et le Bayern Munich. Toutefois, un transfert à l’Allianz Arena semble peu probable à ce stade. Selon certaines informations, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, ne serait pas entièrement convaincu des qualités de Schlotterbeck ni de leur adéquation avec le niveau du Bayern, surtout après que le géant bavarois a prolongé le contrat de Dayot Upamecano.
Dortmund doit désormais gérer un joueur de plus en plus impopulaire auprès des supporters. Reste à savoir si Schlotterbeck restera au club après l’été ou s’il activera sa clause, mais le pont entre le défenseur et les fans semble déjà brûlé.
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Kovac rencontre des difficultés sur le terrain.
Au-delà de la polémique autour de Schlotterbeck, dont la prolongation de contrat n’a pas encore convaincu les supporters du BVB, Dortmund a peiné à déstabiliser une équipe de Leverkusen tenace. L’attaque locale est restée inoffensive, ne se créant que deux occasions franches : une tentative de Svensson à la 17e minute et un tir tardif de Serhou Guirassy qui a fait trembler la barre transversale à la 83e. Leverkusen, lui, s’est replié et a attendu son moment avant de frapper avec une précision chirurgicale. Cette rencontre a mis en lumière d’importantes lacunes offensives chez Dortmund, dont les supporters sont repartis frustrés par le manque de créativité.
Kovac a tenté de changer la donne en opérant un triple remplacement entre la 59e et la 65e minute, mais ces ajustements tactiques n’ont pas produit l’effet escompté. Leverkusen, lui, est resté discipliné et efficace, empochant trois points précieux qui lui permettent de remonter à la cinquième place du classement de la Bundesliga.