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imago-sport-1082483645.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

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Les supporters de Valence protestent contre Peter Lim et des joueurs « mercenaires » après la raclée 5-0 infligée par Barcelone

FC Valence
FC Valence vs FC Barcelone
FC Barcelone
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Des supporters de Valence furieux se sont rassemblés dimanche à l’extérieur de Mestalla pour protester contre le propriétaire du club, Peter Lim, et qualifier leur effectif de « mercenaires » après une humiliante défaite 5-0 contre le FC Barcelone. Cette lourde correction à domicile a condamné Valence à une troisième défaite consécutive en Liga, laissant le géant espagnol scotché à la toute dernière place du classement.

  • Des supporters manifestent à l’extérieur de Mestalla

    La colère a éclaté parmi les supporters de Valence après une humiliante défaite 5-0 à domicile contre Barcelone. Des milliers de fans se sont rassemblés à l’extérieur des grilles du stade pour exprimer leur colère face au déclin continu du club et à la prestation inoffensive sur le terrain. Les tensions se sont également propagées dans les tribunes, où des groupes ultras ont volontairement retardé leur entrée jusqu’à la 19e minute dans le cadre d’une manifestation planifiée.


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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Des chants réclament des départs à la direction

    Une hostilité intense a visé la direction et les joueurs, que les supporters accusaient de manquer d’un engagement élémentaire. Les protestataires ont laissé éclater leur colère en qualifiant l’effectif de « mercenaires », tout en demandant à plusieurs reprises au président du club Kiat Lim et à l’actionnaire majoritaire Peter Lim de « rentrer chez eux ». Des sifflets et des huées nourris ont également résonné dans tout Mestalla, visant l’entraîneur Carlos Corberan et ses joueurs jusqu’au coup de sifflet final.

  • La première visite provoque des troubles

    Ce lourd revers a offert un spectacle inconfortable au nouveau président nommé pour sa toute première apparition un jour de match à Mestalla. Selon le média espagnol Mundo Deportivo, Kiat Lim, qui a pris la présidence en 2025, a assisté directement à la tourmente depuis la tribune des dirigeants. Un seul but inscrit en quatre journées de championnat souligne l'aggravation de la crise au club, qui végète à la dernière place du classement de Liga.

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  • imago-sport-1082492026.jpgDeFodi Images

    Un déplacement compliqué se profile

    Corberan fait face à une tâche ardue pour rétablir l’ordre avant un déplacement compliqué à Séville vendredi soir. De son côté, le FC Barcelone d’Hansi Flick tourne son attention vers l’Europe en recevant le club néerlandais du Feyenoord pour son entrée en lice en Ligue des champions mercredi soir.

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