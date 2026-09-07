La colère a éclaté parmi les supporters de Valence après une humiliante défaite 5-0 à domicile contre Barcelone. Des milliers de fans se sont rassemblés à l’extérieur des grilles du stade pour exprimer leur colère face au déclin continu du club et à la prestation inoffensive sur le terrain. Les tensions se sont également propagées dans les tribunes, où des groupes ultras ont volontairement retardé leur entrée jusqu’à la 19e minute dans le cadre d’une manifestation planifiée.



