Les supporters de Southampton se moquent d'Arsenal avec une quadruple pique après que le club de Championship a éliminé les hommes de Mikel Arteta de la FA Cup

Au lendemain de cette victoire historique, l'administrateur des réseaux sociaux de Southampton n'était pas d'humeur à faire des politesses. Lorsqu'un supporter d'Arsenal a tenté de minimiser le résultat en qualifiant cette victoire de « coup de chance » dans un commentaire sous une publication célébrant le succès sur X (anciennement Twitter), le compte officiel du club a riposté par une réponse cinglante de quatre mots qui a enflammé Internet. L'administrateur a répondu : « Profite bien de ton quadruplé, mon pote. » Cette réponse, qui est rapidement devenue virale, se moquait de l'engouement incessant du début de saison selon lequel Arsenal pourrait remporter tous les trophées – un rêve qui s'était déjà envolé le mois dernier après leur défaite en finale de la Carabao Cup face à Manchester City. Rencontrant un énorme succès sur Internet, le message a récolté des centaines de milliers de likes alors que les supporters rivaux se joignaient à la moquerie, tandis que les fidèles d'Arsenal restaient sur leur faim face à une occasion manquée de remporter davantage de trophées cette saison.