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Les supporters de Southampton se moquent d'Arsenal avec une quadruple pique après que le club de Championship a éliminé les hommes de Mikel Arteta de la FA Cup
Les Saints créent la surprise en FA Cup
Les espoirs d'Arsenal de réaliser une saison historique ont pris un coup dur à St Mary's, où Southampton, club de Championship, a créé la surprise en s'imposant 2-1. Bien qu'elle fasse figure de favorite pour le titre de Premier League, l'équipe de Mikel Arteta n'a pas réussi à venir à bout d'une équipe locale tenace lors de ce quart de finale de la FA Cup très tendu. Le score a été débloqué à la 35e minute lorsque Ross Stewart a profité d'une erreur défensive de Ben White pour donner l'avantage aux Saints. Bien que Viktor Gyokeres ait réussi à égaliser en seconde période, un but tardif de Shea Charles a assuré au club de la côte sud une place en demi-finale à Wembley.
Une réaction cinglante sur les réseaux sociaux fait le buzz
Au lendemain de cette victoire historique, l'administrateur des réseaux sociaux de Southampton n'était pas d'humeur à faire des politesses. Lorsqu'un supporter d'Arsenal a tenté de minimiser le résultat en qualifiant cette victoire de « coup de chance » dans un commentaire sous une publication célébrant le succès sur X (anciennement Twitter), le compte officiel du club a riposté par une réponse cinglante de quatre mots qui a enflammé Internet. L'administrateur a répondu : « Profite bien de ton quadruplé, mon pote. » Cette réponse, qui est rapidement devenue virale, se moquait de l'engouement incessant du début de saison selon lequel Arsenal pourrait remporter tous les trophées – un rêve qui s'était déjà envolé le mois dernier après leur défaite en finale de la Carabao Cup face à Manchester City. Rencontrant un énorme succès sur Internet, le message a récolté des centaines de milliers de likes alors que les supporters rivaux se joignaient à la moquerie, tandis que les fidèles d'Arsenal restaient sur leur faim face à une occasion manquée de remporter davantage de trophées cette saison.
Les blessures viennent aggraver les déboires des Gunners
Pour aggraver encore la situation d'Arteta, cette défaite n'a pas été la seule perte de la soirée. Au cours d'une seconde mi-temps tendue, le défenseur clé Gabriel a dû quitter le terrain sur blessure, laissant le staff médical des Gunners dans l'angoisse quant à son état physique pour cette fin de saison décisive dans la course au titre. Avec l'entrée en jeu de William Saliba pour le remplacer, la stabilité défensive a semblé vaciller sous la pression exercée par les Saints en fin de match.
- Getty Images Sport
Les espoirs de titre d'Arsenal en prennent un coup
Cette défaite est un coup dur à encaisser pour Arteta, qui avait su gérer son effectif pour être compétitif sur plusieurs fronts. Les Gunners étant désormais officiellement éliminés de la FA Cup, les rumeurs persistantes d’un quadruplé national, voire d’un triplé, ont été définitivement étouffées par cette équipe de Championship. Alors que la Premier League et la Ligue des champions constituaient les priorités du club du nord de Londres, la perte d’un trophée prestigieux comme la FA Cup, surtout face à une équipe d’une division inférieure, représente un coup dur sur le plan psychologique. Alors que les supporters de Southampton célèbrent cette célèbre victoire contre un géant, Arsenal doit désormais se ressaisir et se concentrer sur ses objectifs restants, à commencer par le déplacement chez le Sporting CP mardi.