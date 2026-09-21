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Les supporters de Marseille s’en prennent au propriétaire américain Frank McCourt avec des moqueries sur un « projet Ligue 2 » lors de la défaite contre le PSG
La crise s’aggrave au Vélodrome
Des supporters marseillais en colère ont fait passer leur message sans ambiguïté dimanche, en déployant des banderoles hostiles visant le propriétaire américain du club, McCourt. Les protestations ont eu lieu avant et pendant leur choc de Ligue 1 face au PSG au Stade Vélodrome.
L’atmosphère s’est encore rapidement dégradée lorsque les locaux se sont inclinés sur le score de 2-1 face à leur grand rival. Cette défaite a marqué un cap désastreux pour le club du sud de la France. Marseille reste désormais sur cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Fait remarquable, c’est la toute première fois que le club perd quatre de ses cinq premiers matches dans une campagne de première division.
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Les fans se moquent du Champions Project
La principale source de la colère des supporters vient des promesses non tenues durant l’ère McCourt. Lorsque l’ancien propriétaire des Los Angeles Dodgers a racheté le club en 2016, il voulait ramener Marseille au sommet du football français et parmi l’élite européenne.
À son arrivée, McCourt a lancé son ambitieux « Project Champions », en promettant un investissement initial de 200 millions d’euros sur quatre ans. Cependant, malgré des dépenses importantes pour recruter une multitude de joueurs, l’équipe a totalement échoué à trouver de la stabilité ou à connaître un succès durable.
Dimanche, les supporters ont impitoyablement tourné en dérision cette grande vision depuis les tribunes. Une banderole bien visible déployée par la foule en colère à domicile affichait : « 2016 : Champions Project. 2026 : Projet Ligue 2 ? McCourt dehors. »
En retard dans le Classique
Marseille fut autrefois le roi incontesté du football français, dominant la scène nationale à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Le club reste aussi la seule équipe française à avoir un jour soulevé la Ligue des champions, en réussissant cet exploit historique en 1993.
Cependant, le rapport de force dans « Le Classique » a radicalement changé. Si l’arrivée de stars de premier plan dans les années 1990 a d’abord alimenté cette rivalité féroce, Marseille accuse désormais un retard considérable sur son homologue parisien.
Les Parisiens, désormais doubles champions d’Europe en titre après leur rachat en 2011 par des investisseurs qataris, illustrent l’écart compétitif grandissant entre les deux rivaux. Dans le même temps, Marseille n’a plus remporté la Ligue 1 depuis 2010, et son dernier trophée, toutes compétitions confondues, remonte à la Coupe de la Ligue, aujourd’hui disparue, en 2012.
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Des jours difficiles en perspective pour Genesio
L’avenir immédiat s’annonce sombre pour Marseille après un été chaotique qui a encore aggravé sa situation déjà difficile. L’échec de la qualification pour la Ligue des champions a coûté au club des millions de recettes vitales.
En raison de ces graves contraintes financières, la direction n’a pas été en mesure de recruter de nouveaux joueurs lors du récent mercato estival. Ce manque d’investissement flagrant a laissé le nouvel entraîneur principal Bruno Genesio avec un effectif amoindri et très peu d’options tactiques pour inverser la tendance.
Alors que l’équipe enchaîne désormais des records historiques dont elle se passerait bien et que les supporters sont en révolte ouverte contre les propriétaires, Genesio fait face à une tâche monumentale pour enrayer cette spirale négative. Marseille a désespérément besoin d’un résultat pour alléger l’immense pression qui s’accumule sur les épaules de McCourt.
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