Des supporters marseillais en colère ont fait passer leur message sans ambiguïté dimanche, en déployant des banderoles hostiles visant le propriétaire américain du club, McCourt. Les protestations ont eu lieu avant et pendant leur choc de Ligue 1 face au PSG au Stade Vélodrome.

L’atmosphère s’est encore rapidement dégradée lorsque les locaux se sont inclinés sur le score de 2-1 face à leur grand rival. Cette défaite a marqué un cap désastreux pour le club du sud de la France. Marseille reste désormais sur cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Fait remarquable, c’est la toute première fois que le club perd quatre de ses cinq premiers matches dans une campagne de première division.