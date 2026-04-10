Les supporters de Manchester United réclament du « sang neuf », cependant Bruno Fernandes rappelle l’importance de la prolongation de contrat d’Harry Maguire

Ces propos interviennent peu après que Maguire a accepté de prolonger son contrat avec Manchester United, en signant un accord d'un an assorti d'une option pour une saison supplémentaire. Fernandes a utilisé une analogie sans détour pour décrire la façon dont les supporters perçoivent le renouvellement de l'effectif.

« Je pense qu’Harry est ici depuis très longtemps », a déclaré Fernandes au Men In Blazers Media Network. « Je le dis toujours d’une manière simple à comprendre : les gens aiment la viande fraîche. Vous savez, quand on mange la même viande pendant trop longtemps, on commence à en vouloir une nouvelle, et c’est pareil dans le football.

Quand on garde les mêmes joueurs, le public veut du changement ; puis, quand on change et que ça ne marche pas, on veut récupérer les anciens. C’est toujours ainsi. Les supporters réclament du sang neuf, de nouveaux noms, de l’excitation, ils veulent voir d’autres visages porter le maillot, et c’est humain. Je pense qu’Harry a très bien géré cette situation. »