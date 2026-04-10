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Les supporters de Manchester United réclament du « sang neuf », cependant Bruno Fernandes rappelle l’importance de la prolongation de contrat d’Harry Maguire
Fernandes revient sur l'attente des supporters concernant les nouvelles recrues
Manchester United devrait recruter de nouveaux joueurs cet été afin de se reconstruire après une saison mouvementée. Alors que des noms tels qu’Elliot Anderson et Adam Wharton ont été cités pour remplacer le milieu de terrain Casemiro, le club a d’abord pris des mesures pour s’assurer que son défenseur central de longue date reste en place pour le moment. Le capitaine de Manchester United, Fernandes, a livré son opinion sans détours en évoquant la prolongation de contrat de Maguire à Old Trafford. Le milieu de terrain a ainsi rappelé que les supporters apprécient souvent trop tard les joueurs de longue date, une fois qu’ils ont quitté le club.
- (C)Getty Images
Fernandes salue la ténacité et l’importance de Maguire
Ces propos interviennent peu après que Maguire a accepté de prolonger son contrat avec Manchester United, en signant un accord d'un an assorti d'une option pour une saison supplémentaire. Fernandes a utilisé une analogie sans détour pour décrire la façon dont les supporters perçoivent le renouvellement de l'effectif.
« Je pense qu’Harry est ici depuis très longtemps », a déclaré Fernandes au Men In Blazers Media Network. « Je le dis toujours d’une manière simple à comprendre : les gens aiment la viande fraîche. Vous savez, quand on mange la même viande pendant trop longtemps, on commence à en vouloir une nouvelle, et c’est pareil dans le football.
Quand on garde les mêmes joueurs, le public veut du changement ; puis, quand on change et que ça ne marche pas, on veut récupérer les anciens. C’est toujours ainsi. Les supporters réclament du sang neuf, de nouveaux noms, de l’excitation, ils veulent voir d’autres visages porter le maillot, et c’est humain. Je pense qu’Harry a très bien géré cette situation. »
La renaissance de Manchester United sous l’ère Carrick
La signature du nouveau contrat de Maguire intervient alors qu’Old Trafford traverse une période de transition, suite à la nomination de Michael Carrick au poste d’entraîneur par intérim après le départ de Ruben Amorim. Sous la houlette de Carrick, Manchester United s’est hissé à la troisième place du classement de la Premier League, se plaçant ainsi en bonne position pour revenir en Ligue des champions. Fernandes a souligné que le défenseur anglais avait joué un rôle clé dans la récente remontée du club.
« Il a joué un rôle clé à plusieurs moments décisifs et cette reconnaissance du club est amplement méritée, car il est aussi très important pour le groupe et le vestiaire », a-t-il ajouté. « Perdre un joueur de son expérience et de son influence, alors que cette saison tout va changer, serait difficile. Il faut des piliers pour rester et montrer la voie vers plus de succès. »
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Et maintenant ?
Les Red Devils abordent la dernière ligne droite de la saison avec l’objectif de terminer dans le top 4 de la Premier League. Actuellement troisièmes au classement, ils sont bien partis pour valider leur billet pour la Ligue des champions la saison prochaine. L’équipe de Carrick se prépare désormais à recevoir Leeds United en Premier League lundi, avant de se rendre à Chelsea le week-end prochain.