Les supporters de Manchester United devraient rendre hommage à Diogo Jota par une ovation à la 20e minute lors du match contre Liverpool

Si le public local répond présent, ce sera la deuxième fois que ces deux camps rivaux s’uniront dans un moment de deuil. En 2022, les supporters de Liverpool avaient rendu un hommage mémorable à Cristiano Ronaldo, à peine un jour après la perte de son fils nouveau-né. Bien que le légendaire attaquant fût absent de ce match, tout Anfield s’était levé pour chanter « You’ll Never Walk Alone » dès la septième minute.

Le commentateur Martin Tyler avait alors souligné : « On peut évoquer cette rivalité, l’une des plus intenses du football anglais, mais aujourd’hui, tout le monde est sur la même longueur d’onde : celle du deuil. » Gary Neville avait salué ce « geste de grande classe », tandis que Ronaldo exprimait plus tard sa profonde gratitude pour cette marque de compassion.