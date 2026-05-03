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Les supporters de Manchester United devraient rendre hommage à Diogo Jota par une ovation à la 20e minute lors du match contre Liverpool
L'unité à Old Trafford
Dans un élan émouvant de fair-play, les supporters de Manchester United ont lancé une initiative visant à organiser une minute d’applaudissements à la 20e minute du match d’aujourd’hui. Cette action symbolique, qui évoque le numéro de maillot de Jota à Anfield, a pris forme grâce aux échanges avec le Manchester United Supporters’ Trust (MUST). Alors que les Red Devils disputent un match décisif pour leur qualification en Ligue des champions, le club a approuvé cette initiative des fans destinée à rendre hommage à l’ancien attaquant de Liverpool.
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Un exemple de solidarité
Si le public local répond présent, ce sera la deuxième fois que ces deux camps rivaux s’uniront dans un moment de deuil. En 2022, les supporters de Liverpool avaient rendu un hommage mémorable à Cristiano Ronaldo, à peine un jour après la perte de son fils nouveau-né. Bien que le légendaire attaquant fût absent de ce match, tout Anfield s’était levé pour chanter « You’ll Never Walk Alone » dès la septième minute.
Le commentateur Martin Tyler avait alors souligné : « On peut évoquer cette rivalité, l’une des plus intenses du football anglais, mais aujourd’hui, tout le monde est sur la même longueur d’onde : celle du deuil. » Gary Neville avait salué ce « geste de grande classe », tandis que Ronaldo exprimait plus tard sa profonde gratitude pour cette marque de compassion.
Le monde du football rend hommage à une figure disparue trop tôt.
Le geste prévu ce soir est une marque de respect adressée à l’ensemble de la famille du football, endeuillée par l’accident de la route survenu en Espagne, qui a coûté la vie à Jota et à son frère, André Silva. L’accident a été provoqué par l’éclatement d’un pneu qui a embrasé le véhicule ; la justice a depuis conclu à l’absence de responsabilité pénale. Cet hommage collectif répond à l’appel de Ronaldo, qui rappelait il y a quelques années que, face à la tragédie, le sport se mue en « une famille mondiale ». En saluant Jota, les supporters de Manchester United rendent ainsi la pareille à l’empathie manifestée par leurs rivaux lors d’un moment tout aussi douloureux.
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Enjeux européens décisifs
Sur la pelouse, l’enjeu est majeur : les hommes de Michael Carrick doivent valider leur qualification mathématique pour la prochaine Ligue des champions. Une victoire et les Red Devils atteindront leur objectif, mais ils devront pour cela venir à bout d’une redoutable équipe de Liverpool, dirigée par Arne Slot, qui espère les doubler au classement. Au cœur d’une saison de transition ponctuée de rendez-vous sous haute pression, les deux formations doivent donc concilier l’exigence compétitive du derby du Nord-Ouest et les instants solennels de recueillement observés en tribunes.