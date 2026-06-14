Le timing pour le moins étrange de la publication du club a immédiatement suscité une vague de réactions en ligne, les supporters étant partagés entre enthousiasme et méfiance. En réponse au tweet officiel, le fan @CalvinCaleb7 a écrit : « Je croyais que c'était un message de bienvenue pour Darwin ! », tandis que @TheKopoholic a simplement ajouté : « Ramenez-le à la maison. »

Un avis partagé par @pathless__path, qui a souligné que l’attaquant correspondait parfaitement au schéma tactique du nouvel entraîneur : « Mdr, je pensais que Nunez nous rejoignait à nouveau et j’étais prêt à danser de joie. S’il vous plaît, faites-le venir gratuitement. Il est fait pour le jeu d’Iraola. Il connaît le club et se donnera à fond pour l’équipe. »

Les observateurs les plus sceptiques, comme @ateenfc (« L’admin sait ce qu’il fait ») ou @TeeRobinho (« Le club veut voir si les fans le veulent de retour »), y ont vu une manœuvre cachée. Une hypothèse que @TaintlessRed a directement reliée aux rumeurs de joueurs libres : « Il est curieux de tweeter sur l’arrivée de Darwin il y a quatre ans. On ne le fait pas pour les autres joueurs partis au bout de quatre ans. Je me demande si le club cherche à le faire revenir gratuitement. »