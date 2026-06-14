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Les supporters de Liverpool sont perplexes après un message énigmatique publié par Darwin Núñez sur les réseaux sociaux, tandis qu’Andoni Iraola plaide pour la prolongation du contrat de l’attaquant uruguayen
L'attaquant uruguayen se retrouve soudainement sans contrat.
Nunez est désormais libre de tout contrat après avoir résilié à l’amiable son bail avec Al-Hilal. Âgé de 26 ans, l’attaquant avait rejoint la Saudi Pro League il y a seulement un an, mais l’arrivée de Karim Benzema l’a marginalisé. Selon nos informations, Liverpool aurait l’opportunité de le rapatrier en Premier League sans frais de transfert.
Alors que les Reds explorent actuellement leurs options offensives après la longue blessure d’Hugo Ekitike, l’opportunité de recruter gratuitement un international expérimenté pourrait s’avérer difficile à laisser passer pour la direction. Ses qualités physiques et son pressing intense colleraient parfaitement au style agressif prôné par le nouvel entraîneur Andoni Iraola. Lors de son premier passage à Liverpool, Nunez a marqué 40 buts et délivré 26 passes décisives en 143 matchs ; des statistiques correctes, mais c’est surtout son travail défensif qui lui vaut encore l’estime d’une partie de la Kop.
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Une publication sur les réseaux sociaux relance les spéculations sur un possible retour.
Alors que les rumeurs sur une possible disponibilité de Darwin Núñez vont bon train, le service communication de Liverpool a attisé la confusion sur X en publiant : « Il y a quatre ans aujourd’hui, Darwin Núñez rejoignait les Reds. » Si ce type de message anniversaire est habituel, son timing interroge les supporters, d’autant plus que l’attaquant est en fin de contrat. Les supporters se demandent pourquoi le club met en avant un joueur dont le passage a été bref, et certains anticipent même un retour imminent.
Les supporters réagissent à un message énigmatique et à un possible retour.
Le timing pour le moins étrange de la publication du club a immédiatement suscité une vague de réactions en ligne, les supporters étant partagés entre enthousiasme et méfiance. En réponse au tweet officiel, le fan @CalvinCaleb7 a écrit : « Je croyais que c'était un message de bienvenue pour Darwin ! », tandis que @TheKopoholic a simplement ajouté : « Ramenez-le à la maison. »
Un avis partagé par @pathless__path, qui a souligné que l’attaquant correspondait parfaitement au schéma tactique du nouvel entraîneur : « Mdr, je pensais que Nunez nous rejoignait à nouveau et j’étais prêt à danser de joie. S’il vous plaît, faites-le venir gratuitement. Il est fait pour le jeu d’Iraola. Il connaît le club et se donnera à fond pour l’équipe. »
Les observateurs les plus sceptiques, comme @ateenfc (« L’admin sait ce qu’il fait ») ou @TeeRobinho (« Le club veut voir si les fans le veulent de retour »), y ont vu une manœuvre cachée. Une hypothèse que @TaintlessRed a directement reliée aux rumeurs de joueurs libres : « Il est curieux de tweeter sur l’arrivée de Darwin il y a quatre ans. On ne le fait pas pour les autres joueurs partis au bout de quatre ans. Je me demande si le club cherche à le faire revenir gratuitement. »
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Le FC Barcelone et ses rivaux de la Premier League restent en alerte
Liverpool n’est pas seul sur les traces de l’attaquant uruguayen de 26 ans. D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone le suit aussi, le voyant comme un successeur potentiel et relativement abordable à Robert Lewandowski. Plus proche de l’Angleterre, Chelsea et Newcastle United suivent aussi le dossier, désireux de renforcer leurs attaques avant la nouvelle saison. Si Liverpool veut s’assurer ses services, il devra donc agir vite, malgré les interrogations persistantes sur son efficacité devant le but.
Les Reds doivent donc décider si la familiarité de l’Uruguayen avec la ville et le club l’emporte sur les frustrations de son premier passage, au cours duquel il a affiché un taux de conversion des tirs particulièrement faible, à peine supérieur à 11 %. Alors que les fans se montrent partagés entre enthousiasme et perplexité sur les réseaux sociaux, la perspective d’un transfert gratuit pour un joueur acheté 64 millions de livres sterling il y a seulement quelques années demeure l’un des rebondissements les plus fascinants du mercato estival. En attendant, l’agitation suscitée par Liverpool sur les réseaux sociaux a suffi pour faire de Nunez le sujet de conversation numéro un dans tout le Merseyside.