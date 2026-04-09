Les supporters de Liverpool, furieux, ont hué Arne Slot après une décision controversée prise lors du match contre Chelsea

L'ambiance s'est tendue à Anfield peu après l'heure de jeu lorsque l'entraîneur Slot a remplacé Ngumoha par Alexander Isak. Alors que le score était de 1-1, cette décision a immédiatement provoqué des sifflets nourris dans certaines tribunes du public local. Ngumoha, l'attaquant le plus dangereux des Reds, a donc cédé sa place sous le regard médusé des spectateurs présents dans le stade.

Ryan Gravenberch avait d’abord ouvert le score pour les Reds, avant qu’Enzo Fernández n’égalise pour Chelsea. Lorsque le panneau des changements a officialisé la sortie de Ngumoha, la réaction des tribunes est devenue le sujet de conversation dominant de l’après-midi. Les supporters ont clairement manifesté leur désaccord avec le choix de remplacer ce jeune joueur débordant d’énergie alors que la rencontre restait indécise.







