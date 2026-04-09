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Les supporters de Liverpool, furieux, ont hué Arne Slot après une décision controversée prise lors du match contre Chelsea
Anfield a vivement protesté lors du remplacement de Ngumoha.
L'ambiance s'est tendue à Anfield peu après l'heure de jeu lorsque l'entraîneur Slot a remplacé Ngumoha par Alexander Isak. Alors que le score était de 1-1, cette décision a immédiatement provoqué des sifflets nourris dans certaines tribunes du public local. Ngumoha, l'attaquant le plus dangereux des Reds, a donc cédé sa place sous le regard médusé des spectateurs présents dans le stade.
Ryan Gravenberch avait d’abord ouvert le score pour les Reds, avant qu’Enzo Fernández n’égalise pour Chelsea. Lorsque le panneau des changements a officialisé la sortie de Ngumoha, la réaction des tribunes est devenue le sujet de conversation dominant de l’après-midi. Les supporters ont clairement manifesté leur désaccord avec le choix de remplacer ce jeune joueur débordant d’énergie alors que la rencontre restait indécise.
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McCoist surpris par la réaction à Anfield
L’ancien attaquant écossais Ally McCoist a souligné la réaction inhabituelle du public d’Anfield lors de son analyse du match sur TNT Sports. Il a déclaré : « On n’entend pas souvent une telle réaction à Anfield, mais je peux le comprendre. Je pensais en fait qu’il s’agirait simplement d’un remplacement direct par Cody Gakpo, mais je sais qu’il peut aussi bien évoluer sur le côté gauche que déborder depuis la gauche. »
Ngumoha brille face à son ancien club
La prestation de Ngumoha a été l’une des principales sources de frustration pour les supporters. L’international anglais espoir a livré un match impressionnant sur l’aile gauche face à son ancien club. Il a réussi 80 % de ses dribbles et a offert la passe décisive sur le premier but de Gravenberch. Sa créativité et ses courses directes ont à plusieurs reprises mis à l’épreuve la défense de Chelsea. L’adolescent s’est aussi distingué défensivement, terminant la rencontre avec cinq ballons récupérés, un dégagement et une interception. Après sa sortie, Cody Gakpo a glissé sur le côté gauche tandis qu’Isak passait en pointe, mais ce réajustement n’a pas suffi à apaiser les supporters.
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La surveillance s'intensifie autour de Slot
La réaction des tribunes illustre un moment clé du mandat de Slot à Liverpool. Si le technicien néerlandais semble déterminé à gérer avec prudence le temps de jeu de Ngumoha, de nombreux supporters attendent avec impatience de voir le jeune attaquant davantage associé aux grands rendez-vous.
Ce match nul fragilise toutefois la position des Reds, qui ne disposent plus qu’une unité d’avance sur Aston Villa, en lice contre Burnley dimanche. Quatrièmes au classement, ils restent malgré tout bien placés pour décrocher un billet pour la Ligue des champions la saison prochaine.