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Les supporters de la Roma ont lancé une pétition pour s’opposer au transfert de Mason Greenwood, l’attaquant marseillais étant considéré comme « l’une des figures les plus controversées du football moderne »
Transfert et mérites sportifs
L’AS Rome serait sur le point d’enrôler Greenwood pour un montant de 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling, 57 millions de dollars). Marseille, contraint par le fair-play financier, doit vendre des joueurs, bien que l’attaquant ait marqué 48 buts en 81 matchs sous le maillot phocéen. Les Giallorossi cherchent à se renforcer offensivement, mais ce dossier suscite un vif débat parmi les supporters.
Auparavant, l’attaquant avait inscrit 35 buts en 129 matchs sous les couleurs de Manchester United, puis 10 buts en 36 rencontres lors d’un prêt à Getafe. Malgré ces statistiques, une pétition de supporters a été lancée ce lundi pour bloquer l’opération, réunissant près de 500 signatures dès la première journée.
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Arrestation, répercussions sur l’image du club et validation juridique
La polémique éclate en janvier 2022 : la police du Grand Manchester arrête Greenwood après la diffusion, sur les réseaux sociaux, de photos montrant les graves blessures de sa compagne et d’un enregistrement audio évoquant des violences présumées. Manchester United suspend alors le joueur indéfiniment, Nike résilie son contrat de sponsoring sans indemnités et EA Sports le retire du jeu FIFA.
En février 2023, le Crown Prosecution Service (parquet britannique) a abandonné toutes les poursuites pénales après le retrait de témoins clés et la découverte de nouveaux éléments. Malgré cette absolution judiciaire, la pression publique intense et les objections des associations de lutte contre la violence ont empêché son retour à Manchester United. Le club a conclu en août 2023 que Greenwood devait poursuivre sa carrière ailleurs, ce qui a conduit à ses transferts à Getafe puis à Marseille.
Les valeurs du club et la contestation des supporters
Les supporters de la Roma estiment que l’arrivée de Greenwood contredirait les campagnes de lutte contre les violences sexistes, comme l’initiative « Amami e Basta ».
Dans leur pétition, les signataires affirment : « Nous nous opposons au recrutement de Mason Greenwood par l’AS Roma. Notre position ne repose ni sur une animosité personnelle, ni sur le principe selon lequel un individu ne pourrait pas se reconstruire une carrière. Elle repose sur la conviction que chaque club de football a le droit – et la responsabilité – de choisir qui portera ses couleurs. Greenwood a déjà été impliqué dans plusieurs controverses graves en dehors des terrains, notamment des problèmes disciplinaires au sein de l’équipe nationale d’Angleterre et des allégations de violences conjugales et sexuelles qui ont fait la une des médias internationaux. Indépendamment de l’évolution ultérieure de la situation juridique, ces événements continuent de façonner son image publique et font de lui l’une des figures les plus controversées du football moderne. »
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Quelle sera la suite pour Roma et Greenwood ?
La Roma n'a pas encore répondu officiellement à la pétition ni confirmé qu'elle maintenait sa poursuite de Greenwood. Alors que le mercato avance, la direction doit peser le gain sportif potentiel face au vif mécontentement des supporters et aux risques commerciaux. Greenwood poursuivra sa préparation à Marseille, où il a récemment inscrit 26 buts et délivré 11 passes décisives en 45 matches, en attendant une offre officielle.