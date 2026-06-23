L’AS Rome serait sur le point d’enrôler Greenwood pour un montant de 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling, 57 millions de dollars). Marseille, contraint par le fair-play financier, doit vendre des joueurs, bien que l’attaquant ait marqué 48 buts en 81 matchs sous le maillot phocéen. Les Giallorossi cherchent à se renforcer offensivement, mais ce dossier suscite un vif débat parmi les supporters.

Auparavant, l’attaquant avait inscrit 35 buts en 129 matchs sous les couleurs de Manchester United, puis 10 buts en 36 rencontres lors d’un prêt à Getafe. Malgré ces statistiques, une pétition de supporters a été lancée ce lundi pour bloquer l’opération, réunissant près de 500 signatures dès la première journée.