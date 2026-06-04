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Les supporters de la Coupe du monde n'auront PAS le droit d'introduire cet objet dans les stades, la FIFA ayant fait machine arrière à quelques jours du coup d'envoi du tournoi
Un revirement de dernière minute suscite la polémique
Dans une décision qui a stupéfié les détenteurs de billets, la FIFA a mis à jour son Code de conduite officiel dans les stades afin d’interdire aux supporters d’apporter des bouteilles d’eau réutilisables lors des matchs. Il y a seulement trois semaines, le règlement stipulait encore : « Pour éviter toute ambiguïté, les bouteilles en plastique vides, transparentes et réutilisables, d’une contenance maximale d’un litre, peuvent être introduites dans le stade. » Cette clause a désormais été supprimée et remplacée par une directive stricte : « Pour éviter toute ambiguïté, les bouteilles d’eau réutilisables ne peuvent pas être introduites dans le stade. »
Selon The Athletic, ce revirement a été communiqué par e-mail aux supporters, qui ont appris l’annulation des directives antérieures à compter du 2 juin. Conséquence : ils ne peuvent plus remplir leurs propres contenants aux fontaines du stade, alors que la compétition se déroule en plein été nord-américain. Les détracteurs estiment que cette décision privilégie les intérêts commerciaux au détriment du bien-être des supporters.
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La FIFA explique l’interdiction des bouteilles
Pour justifier cette décision, l’instance dirigeante du football mondial invoque la sécurité comme principale raison de ce changement. Dans un communiqué, la FIFA a déclaré avoir pris la décision d’« interdire les bouteilles afin de prévenir tout risque et toute blessure pour les joueurs et les spectateurs ». Elle a en outre justifié cette interdiction générale en soulignant que « les bouteilles provenant de l’extérieur sont déjà interdites dans plusieurs de ces sites pour des raisons de sécurité, et la FIFA applique cette mesure dans tous les stades du tournoi ».
L’instance dirigeante précise par ailleurs que des mesures sont mises en place pour aider les supporters à faire face à la chaleur à l’extérieur des tribunes, ajoutant : « La FIFA collabore étroitement avec chaque comité d’organisation et les autorités locales pour mettre en œuvre des dispositifs de lutte contre la chaleur destinés aux spectateurs se rendant au stade, tels que des brumisateurs, des ventilateurs, des points d’hydratation, des tentes rafraîchissantes et bien d’autres encore autour du périmètre du stade. À l’intérieur du stade, le prix des bouteilles d’eau pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 restera aligné sur celui des autres événements organisés dans chaque enceinte. »
Les groupes de supporters contre-attaquent face à cette « fuite en avant financière ».
Les groupes de supporters ont réagi avec fermeté, s’interrogeant sur le timing de cette annonce, intervenant à la veille du coup d’envoi du tournoi. Un porte-parole de l’Association des supporters de football a déclaré à The Athletic : « Une fois de plus, avec cette Coupe du monde, les supporters passent en dernier et non en premier. La chaleur et l’humidité constituent une réelle préoccupation pour le bien-être des supporters ; c’est cela qui devrait être la priorité de la FIFA, et non la possibilité de vendre davantage de bouteilles d’eau à des prix exorbitants. »
L’ambassade des supporters anglais Free Lions a également exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, dénonçant un manque de transparence. Dans un message publié sur X, le groupe a ironisé : « Et ensuite ? La crème solaire sera-t-elle interdite, obligeant les fans à l’acheter dans les stades ? Au vu des efforts déployés pour instaurer des « pauses boissons » en faveur des joueurs, ce revirement est à la fois surprenant et tardif. Dans toutes nos discussions, la mise à disposition gratuite d’eau dans les stades était un point clé et la FIFA nous avait assuré que ce serait le cas, que les supporters pourraient apporter leur propre bouteille… La première pensée des fans, naturellement, est qu’il s’agit d’une nouvelle manœuvre financière. Nous espérons que les fontaines d’eau resteront gratuites, et qu’on ne vous fera pas payer en plein couloir d’accès ! »
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La canicule demeure une source de vive préoccupation.
Selon les données scientifiques, la chaleur ne sera pas seulement une source de gêne pour les spectateurs assistant aux matchs aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Selon un rapport de World Weather Attribution (WWA), environ 26 des 104 matchs se joueront probablement alors que le WBGT de la ville hôte dépassera 26 °C. La communauté médicale redoute que la restriction d’accès à l’eau entraîne une hausse des pathologies liées à la chaleur parmi les milliers de supporters en déplacement.
Si les joueurs disposeront de pauses d’hydratation obligatoires de trois minutes par mi-temps et de bancs climatisés, les supporters, eux, ne bénéficieront que de rares dérogations. Seuls le lait pour bébés et l’eau stérilisée en contenants, ainsi que les liquides prescrits pour des raisons médicales avérées, seront autorisés dans les stades. À l’approche du tournoi, la pression s’intensifie donc sur la FIFA afin qu’elle ajuste sa politique pour permettre aux fans de rester en sécurité sous le soleil.