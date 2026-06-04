Les groupes de supporters ont réagi avec fermeté, s’interrogeant sur le timing de cette annonce, intervenant à la veille du coup d’envoi du tournoi. Un porte-parole de l’Association des supporters de football a déclaré à The Athletic : « Une fois de plus, avec cette Coupe du monde, les supporters passent en dernier et non en premier. La chaleur et l’humidité constituent une réelle préoccupation pour le bien-être des supporters ; c’est cela qui devrait être la priorité de la FIFA, et non la possibilité de vendre davantage de bouteilles d’eau à des prix exorbitants. »

L’ambassade des supporters anglais Free Lions a également exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, dénonçant un manque de transparence. Dans un message publié sur X, le groupe a ironisé : « Et ensuite ? La crème solaire sera-t-elle interdite, obligeant les fans à l’acheter dans les stades ? Au vu des efforts déployés pour instaurer des « pauses boissons » en faveur des joueurs, ce revirement est à la fois surprenant et tardif. Dans toutes nos discussions, la mise à disposition gratuite d’eau dans les stades était un point clé et la FIFA nous avait assuré que ce serait le cas, que les supporters pourraient apporter leur propre bouteille… La première pensée des fans, naturellement, est qu’il s’agit d’une nouvelle manœuvre financière. Nous espérons que les fontaines d’eau resteront gratuites, et qu’on ne vous fera pas payer en plein couloir d’accès ! »