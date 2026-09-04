Pour défendre David face aux polémiques des supporters sur ses kilos apparemment en trop, c’est l’un de ceux qui ont écrit des pages importantes de l’histoire récente de l’Atlético et qui est assurément un chouchou d’une bonne partie du public qui s’en est chargé. Il s’agit d’Antoine Griezmann, qui est intervenu avec un commentaire sous une vidéo Instagram publiée pour attaquer le Canadien. Le joueur français, aujourd’hui à Orlando en MLS, a lancé « Peut-être que c’est toi qui es en surpoids, petit monstre ».