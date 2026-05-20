Les supporters de Hearts dénoncent la « fin prématurée » du match décisif contre le Celtic après l’envahissement du terrain

Dans un communiqué officiel, le club a d’abord tenu à remercier ses incroyables supporters pour leur formidable soutien tout au long de la saison, avant de confirmer avoir saisi la SFA et la SPFL pour exiger des explications suite à la fin controversée du match décisif de samedi. Après le but de Callum Osmand inscrit dans le temps additionnel, qui portait le score à 3-1, les supporteurs locaux ont envahi la pelouse pour célébrer la victoire avant même le coup de sifflet final.

La SPFL a alors acté la fin de la rencontre, bien que le chronomètre indiquait encore au moins 40 secondes de temps additionnel.

Dans son communiqué, le club a confirmé avoir « écrit à la SFA et à la SPFL pour exposer nos observations et nos questions concernant les circonstances entourant la fin prématurée de la rencontre, et pour exprimer notre inquiétude quant au précédent troublant qui a été créé, selon lequel une invasion de terrain pourrait effectivement déterminer la durée d’un match de football, plutôt que les officiels de match. Nous leur avons demandé une réponse rapide aux points que nous avons soulevés. »