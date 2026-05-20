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Les supporters de Hearts dénoncent la « fin prématurée » du match décisif contre le Celtic après l’envahissement du terrain
Le club a officiellement demandé des explications aux autorités du championnat.
Dans un communiqué officiel, le club a d’abord tenu à remercier ses incroyables supporters pour leur formidable soutien tout au long de la saison, avant de confirmer avoir saisi la SFA et la SPFL pour exiger des explications suite à la fin controversée du match décisif de samedi. Après le but de Callum Osmand inscrit dans le temps additionnel, qui portait le score à 3-1, les supporteurs locaux ont envahi la pelouse pour célébrer la victoire avant même le coup de sifflet final.
La SPFL a alors acté la fin de la rencontre, bien que le chronomètre indiquait encore au moins 40 secondes de temps additionnel.
Dans son communiqué, le club a confirmé avoir « écrit à la SFA et à la SPFL pour exposer nos observations et nos questions concernant les circonstances entourant la fin prématurée de la rencontre, et pour exprimer notre inquiétude quant au précédent troublant qui a été créé, selon lequel une invasion de terrain pourrait effectivement déterminer la durée d’un match de football, plutôt que les officiels de match. Nous leur avons demandé une réponse rapide aux points que nous avons soulevés. »
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Répliquer fermement aux propos irresponsables
Le club d’Édimbourg a vivement critiqué les propos de l’entraîneur du Celtic, Martin O’Neill, qui a qualifié lundi d’« absurdités » les allégations selon lesquelles l’invasion chaotique du terrain aurait jeté le discrédit sur le football écossais. Les Hearts estiment qu’une telle intrusion ne doit en aucun cas être tolérée et rappellent que ses conséquences potentielles sont graves.
Réagissant à ces propos, les Hearts ont publié un communiqué : « Nous avons pris connaissance des déclarations hautement irresponsables faites publiquement cette semaine, qui semblent défendre ceux qui ont envahi la pelouse samedi et minimiser la gravité de la situation. Ces propos sont dangereux, et nous appelons les instances dirigeantes du football à traiter cette affaire avec le sérieux qu’elle mérite, et à obtenir la pleine coopération de toutes les parties concernées. »
Des informations inquiétantes font état de violences physiques
Les incidents du week-end ont dépassé le cadre sportif, suscitant de vives inquiétudes quant à la sécurité des joueurs. Tony Bloom, actionnaire des Hearts, a révélé que certains joueurs ont été agressés lors de l’envahissement du terrain, une situation menaçante qui a contraint l’équipe à évacuer immédiatement le terrain par le tunnel.
L’équipe a donc dû renoncer à ses obligations médiatiques d’après-match. Le club a souligné que son personnel s’est retrouvé piégé dans un environnement profondément perturbant. En réponse, les Hearts ont annoncé qu’ils menaient une enquête interne sur les événements survenus avant, pendant et après la rencontre, tout en continuant à apporter leur plein soutien à la police écossaise pour déterminer s’il y a eu des actes criminels.
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Dans la perspective d’un succès durable
Malgré une finale cruelle qui a conclu une saison remarquable, les Hearts gardent un optimisme de fer. Le club considère cet exercice prometteur comme le premier acte d’un projet ambitieux visant un succès durable. Avec confiance, il prépare déjà la saison prochaine, déterminé à revenir plus fort, porté par le soutien indéfectible de ses supporters, sponsors et partenaires.