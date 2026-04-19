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Les supporters de Chelsea et du RC Strasbourg se sont réunis à Stamford Bridge pour protester contre le rachat du club par BlueCo
La marche collective met la pression sur la direction de BlueCo
Samedi, Stamford Bridge a été le théâtre d’une manifestation transfrontalière rare : des centaines de supporters de Chelsea ont défilé aux côtés de leurs homologues du RC Strasbourg. Le cortège, parti du Wolfpack Inn avant de converger vers le stade, exprimait un ressentiment croissant à l’égard de BlueCo, le groupe d’investissement dirigé par Todd Boehly et Behdad Eghbali qui contrôle les deux clubs.
De la fumée bleue, des fumigènes et des banderoles ont illustré la frustration des supporters à l’égard de la direction actuelle des deux clubs. Des fans alsaciens avaient fait le voyage jusqu’à Londres pour faire entendre leur colère, estimant que Strasbourg a été réduit au rôle de « deuxième équipe » ou de « club formateur » depuis l’arrivée de BlueCo.
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Le projet BlueCo essuie de vives critiques.
David Cook, l'organisateur de la marche, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer la direction actuelle du club. « La marche de protestation menée avec les supporters du RC Strasbourg lance un message clair et unanime : Blueco dehors. Au cours des quatre saisons où Blueco a dirigé ce club autrefois prestigieux, nous avons assisté à une érosion de la mentalité et des valeurs qui lui avaient permis de s’imposer au plus haut niveau. Il ne s’agit pas d’une question de privilèges, mais de normes. Blueco n’a cessé de se montrer indigne de diriger le club par une gestion désastreuse qui a rendu notre avenir très précaire », a-t-il déclaré, selon le Mirror.
Il précise que l’objectif est d’alerter les investisseurs de Clearlake Capital sur le profond mécontentement qui paralyse le club. « Nous visons une couverture médiatique qui attirera l’attention des investisseurs de Clearlake sur l’échec de leur projet, tant sur le terrain qu’en dehors. Strasbourg fait face au même problème de propriété et lutte pour retrouver son identité de club de football. Nous estimons que ce rassemblement historique de supporters de deux pays peut marquer un tournant dans l’histoire du football », conclut Cook.
Les performances en demi-teinte attisent encore davantage la colère à Stamford Bridge
La colère née de la manifestation organisée avant la rencontre s’est rapidement propagée dans l’enceinte du stade, reflet des difficultés actuelles de Chelsea sur le terrain. Battus 1-0 par Manchester United, les Blues ont vu leurs supporters entonner : « On veut retrouver notre Chelsea ! », preuve d’un fossé grandissant entre les tribunes et la direction. Cette défaite marque un point bas historique : jamais, depuis 1912, le club n’avait enchaîné quatre défaites consécutives en championnat sans trouver le chemin des filets.
L’entraîneur principal Liam Rosenior, arrivé de manière controversée en début de saison depuis Strasbourg pour remplacer Enzo Maresca, se retrouve sous une pression immense. Les transferts de personnel entre les deux clubs « BlueCo » en janvier ont été l’un des principaux catalyseurs de la participation des ultras français à la manifestation. Malgré ces troubles, la direction du club aurait apporté son soutien à Rosenior à long terme, même si les supporters réclament de plus en plus stabilité et résultats immédiats.
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Enjeu majeur pour la vision de BlueCo
Les répercussions financières de la forme actuelle de Chelsea pourraient être dévastatrices pour le modèle BlueCo. La qualification pour la Ligue des champions semblant de plus en plus compromise, le club risque de subir une perte importante de revenus, ce qui complique une situation financière déjà sous le feu des projecteurs. Behdad Eghbali a récemment reconnu la nécessité de faire appel à l’expérience pour aider l’équipe à gagner en régularité, mais de nombreux supporters estiment que les dégâts causés par le roulement incessant des entraîneurs et la priorité accordée aux jeunes ont déjà fait reculer le club de plusieurs années.
Alors que le message « BlueCo Out » se fait de plus en plus pressant, les propriétaires entrent dans une phase cruciale. À la veille de la demi-finale de la FA Cup contre Leeds United, l’atmosphère autour du club reste explosive, mêlant frustration et revendications de changement.