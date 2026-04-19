Les supporters de Chelsea et du RC Strasbourg se sont réunis à Stamford Bridge pour protester contre le rachat du club par BlueCo

David Cook, l'organisateur de la marche, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer la direction actuelle du club. « La marche de protestation menée avec les supporters du RC Strasbourg lance un message clair et unanime : Blueco dehors. Au cours des quatre saisons où Blueco a dirigé ce club autrefois prestigieux, nous avons assisté à une érosion de la mentalité et des valeurs qui lui avaient permis de s’imposer au plus haut niveau. Il ne s’agit pas d’une question de privilèges, mais de normes. Blueco n’a cessé de se montrer indigne de diriger le club par une gestion désastreuse qui a rendu notre avenir très précaire », a-t-il déclaré, selon le Mirror.

Il précise que l’objectif est d’alerter les investisseurs de Clearlake Capital sur le profond mécontentement qui paralyse le club. « Nous visons une couverture médiatique qui attirera l’attention des investisseurs de Clearlake sur l’échec de leur projet, tant sur le terrain qu’en dehors. Strasbourg fait face au même problème de propriété et lutte pour retrouver son identité de club de football. Nous estimons que ce rassemblement historique de supporters de deux pays peut marquer un tournant dans l’histoire du football », conclut Cook.