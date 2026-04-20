L'ancien défenseur de 48 ans se dirigeait le long de la ligne de touche pour rejoindre sa place de commentateur lorsque des supporters d'Everton lui ont adressé une salve d'insultes, rapporte le Daily Mail. Une vidéo montre clairement une partie des supporters des Toffees lui lancer des insultes ; l’un d’eux lui hurle : « Va te faire foutre, Carra, sale mauviette ! », tandis qu’un autre ajoute : « Va te faire foutre, connard ! » au moment où l’icône des Reds passe devant eux.

L’ancien international, qui a soutenu les Toffees durant sa jeunesse avant de briller sous le maillot des Reds, n’est pas resté muet. Il a répliqué par un bref échange houleux avec les supporters, pointant du doigt ses agresseurs verbaux, jusqu’à ce que les agents de sécurité l’écartent rapidement. Cet incident fait écho à une altercation similaire impliquant son collègue de Sky Sports Gary Neville, récemment filmé en train de réprimander un supporter de Manchester City en tribune lors de la finale de la Carabao Cup.