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Les supporters d’Everton ont pris pour cible Jamie Carragher, l’accueillant avec une pluie d’insultes alors que l’icône de Liverpool quittait le stade le jour du derby
Carragher a été la cible d'insultes de la part des supporters des Toffees.
L'ancien défenseur de 48 ans se dirigeait le long de la ligne de touche pour rejoindre sa place de commentateur lorsque des supporters d'Everton lui ont adressé une salve d'insultes, rapporte le Daily Mail. Une vidéo montre clairement une partie des supporters des Toffees lui lancer des insultes ; l’un d’eux lui hurle : « Va te faire foutre, Carra, sale mauviette ! », tandis qu’un autre ajoute : « Va te faire foutre, connard ! » au moment où l’icône des Reds passe devant eux.
L’ancien international, qui a soutenu les Toffees durant sa jeunesse avant de briller sous le maillot des Reds, n’est pas resté muet. Il a répliqué par un bref échange houleux avec les supporters, pointant du doigt ses agresseurs verbaux, jusqu’à ce que les agents de sécurité l’écartent rapidement. Cet incident fait écho à une altercation similaire impliquant son collègue de Sky Sports Gary Neville, récemment filmé en train de réprimander un supporter de Manchester City en tribune lors de la finale de la Carabao Cup.
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Van Dijk brise le cœur des supporters d'Everton
Sur la pelouse, le suspense fut tout aussi palpitant : Liverpool s’est imposé 2-1 en Premier League lors du tout premier derby disputé dans le nouveau stade d’Everton. La rencontre semblait se diriger vers un partage jusqu’à la 100e minute, lorsque le capitaine Virgil van Dijk a inscrit un but spectaculaire de la tête, réduisant au silence les supporters locaux. Grâce à ce succès, les Reds consolident leur cinquième place, huit points devant leurs voisins. Un bol d’air pour l’équipe d’Arne Slot, qui vise toujours une qualification en Ligue des champions malgré une saison contrastée.
Jones raille la mentalité des Toffees
Au lendemain de ce derby explosif, le milieu de terrain des Reds Curtis Jones a enfoncé le clou en soulignant le fossé qui sépare les deux formations. Réagissant aux spéculations d’avant-match selon lesquelles Everton aurait célébré le fait d’avoir réduit l’écart avec Liverpool à deux points, Jones a livré une critique cinglante de la mentalité du club adverse.
« Cela montre bien quel genre d’équipe nous sommes et quel genre d’équipe ils sont », a déclaré Jones à Viaplay. « Ils se réjouissent d’être à deux points derrière nous alors que nous traversons l’une de nos pires saisons. Si c’est ce qu’ils considèrent comme un tremplin ou un pas dans la bonne direction, alors pffft, je ne sais pas. Nous ne nous préoccupons pas des équipes qui nous rattrapent ; nous ne regardons que vers l’avenir et nous savons que notre place est en Ligue des champions. »
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Des interrogations sur le poste de gardien chez Slot
Malgré l’euphorie suscitée par ce but décisif inscrit in extremis, Liverpool se retrouve confronté à une crise potentielle au poste de gardien. Giorgi Mamardashvili a en effet dû quitter ses partenaires après un choc violent survenu en seconde période, lors de l’action menant à l’égalisation d’Everton.
Après la rencontre, Slot a confirmé que le gardien avait été transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires. « Il est parti à l’hôpital. D’après ce que j’ai vu, et c’est aussi ce qu’on m’a dit, il s’agit d’une plaie ouverte. Ce ne sera pas une blessure de longue durée, nous verrons s’il sera disponible la semaine prochaine », a expliqué le manager des Reds.
Le troisième gardien Freddie Woodman a donc terminé la rencontre, et l’incertitude plane sur la présence de Mamardashvili pour la prochaine sortie des Reds face à Crystal Palace.