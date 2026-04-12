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Les stars du FC Barcelone sont accusées de manque de « respect » après leur victoire face à l’Espanyol lors du derby catalan
Lozano tacle l'attitude du Barça
Le derby catalan est rarement calme, et les réactions après la rencontre de samedi se sont concentrées sur le comportement des joueurs du FC Barcelone. Au lendemain d’une performance dominée par Lamine Yamal et Ferran Torres, le milieu de terrain de l’Espanyol, Pol Lozano, a livré un débriefing sans filtre au micro de DAZN dans le couloir mixte. Interrogé sur ses échanges avec le club local, notamment une altercation tardive avec Joao Cancelo, il a exprimé son agacement.
Furieux, il s’est confié à DAZN dans la zone mixte, lançant des piques sarcastiques sur le manque de classe perçu chez les leaders du championnat. « Ça ne vaut pas la peine d’en parler, c’est toujours la même histoire », a-t-il rétorqué. « Tout le monde a pu voir le niveau de respect qu’ils ont pour leurs collègues professionnels. Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
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Provocations et ambiance de derby
Si ses premières déclarations laissaient transparaître un ressentiment profond, Lozano a tenté de clarifier sa position une fois que les émotions du match se sont apaisées.
Il a reconnu que, si tensions il y avait, elles s’expliquaient en grande partie par l’intensité d’un derby à enjeux élevés et par la difficulté d’accepter une lourde défaite.
« Ce n’était pas contre Cancelo », a-t-il précisé ensuite. « Ce genre de choses arrive sur un terrain de football. Ils essayaient de me provoquer parce qu’ils avaient gagné, c’est tout. Quand on perd, il faut juste encaisser le coup. »
Flick se concentre sur la Ligue des champions
Malgré la polémique sur le comportement des joueurs, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, préfère voir cette victoire comme un tremplin pour les ambitions européennes de son équipe. Le Barça se prépare actuellement pour le match retour crucial des quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, avec l’intention de renverser un déficit de 2-0 au score cumulé.
Convaincu, le technicien allemand estime qu’une nouvelle « remontada » est à portée au Wanda Metropolitano : « Nous n’avons pas besoin d’un miracle, nous devons jouer notre match parfait », a-t-il lancé à la presse.
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« Les supporters croient en nous »
L'optimisme qui règne dans le vestiaire du FC Barcelone est partagé par les joueurs, qui comptent sur le soutien de leurs supporters pour alimenter leur tentative de remontée. Le milieu de terrain Fermin Lopez a fait écho aux propos de son entraîneur, affirmant que l'équipe était prête à relever le défi de se mesurer aux hommes de Diego Simeone sur leur propre terrain.
« Les supporters sont avec nous, ils croient en nous. Espérons que nous pourrons réussir ce retour », a déclaré Fermin à DAZN.