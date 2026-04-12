Les stars du FC Barcelone sont accusées de manque de « respect » après leur victoire face à l’Espanyol lors du derby catalan

Le derby catalan est rarement calme, et les réactions après la rencontre de samedi se sont concentrées sur le comportement des joueurs du FC Barcelone. Au lendemain d’une performance dominée par Lamine Yamal et Ferran Torres, le milieu de terrain de l’Espanyol, Pol Lozano, a livré un débriefing sans filtre au micro de DAZN dans le couloir mixte. Interrogé sur ses échanges avec le club local, notamment une altercation tardive avec Joao Cancelo, il a exprimé son agacement.

Furieux, il s’est confié à DAZN dans la zone mixte, lançant des piques sarcastiques sur le manque de classe perçu chez les leaders du championnat. « Ça ne vaut pas la peine d’en parler, c’est toujours la même histoire », a-t-il rétorqué. « Tout le monde a pu voir le niveau de respect qu’ils ont pour leurs collègues professionnels. Je n’ai rien d’autre à ajouter. »



