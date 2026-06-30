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Les stars anglaises sont « prêtes à se battre » pour Thomas Tuchel, et Jordan Pickford salue la « cohésion » au sein de l’équipe en vue de la Coupe du monde
Tuchel insuffle un esprit de « combat » aux Three Lions
Le gardien d’Everton, Pickford, décrit l’intensité que Tuchel a insufflée au sein du camp anglais depuis qu’il en a pris les rênes. Malgré les critiques qui pèsent sur les choix tactiques de l’Allemand, les joueurs adhèrent pleinement à ses méthodes alors qu’ils se préparent pour la phase décisive du tournoi.
« La confiance, la cohésion. Je pense que nous avions déjà cela auparavant, mais je crois que le sélectionneur a su nous insuffler cette confiance », explique Pickford lorsqu’on l’interroge sur l’ambiance sous la houlette de Tuchel. « Les réunions que le sélectionneur organise avec nous, c’est comme si on était prêt à partir en guerre. Il vous insuffle cette confiance. Il y a différentes réunions tactiques, et on se dit : “Oui, c’est parti”. Nous partageons le même objectif, nous voulons tous atteindre ce but final, et dans le groupe qu’il a sélectionné, chacun est en pleine confiance et traverse une bonne période dans sa carrière. »
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Une vague de blessures frappe un secteur déjà fragile
Malgré un moral au beau fixe, Tuchel doit gérer un véritable casse-tête logistique en défense, conséquence d’une série de blessures. Le poste d’arrière droit, autrefois très fourni pour l’Angleterre, s’est transformé en point faible après les forfaits de Reece James, Tino Livramento et Jarell Quansah. Le sélectionneur n’a donc d’autre choix que de s’appuyer sur Djed Spence comme unique solution crédible pour colmater la brèche sur le flanc droit de la défense.
Tuchel a lui-même admis que la situation était loin d’être idéale, soulignant que la course contre la montre était serrée pour le retour au jeu de ses vedettes défensives. Avec des vétérans comme Kyle Walker et Kieran Trippier qui ne font plus partie du groupe international, le manque de remplaçants spécialisés a exercé une pression énorme sur les autres membres de l’équipe.
Cependant, Pickford demeure convaincu que la « cohésion » du groupe leur permettra de surmonter tout remaniement tactique nécessaire en vue des phases à élimination directe.
Développement personnel et avantage psychologique
La confiance de Pickford ne repose pas uniquement sur les réunions d’équipe ; le gardien de 30 ans a également renforcé sa préparation mentale pour aborder sereinement la pression d’une Coupe du monde.
« Je travaille beaucoup sur mon développement personnel pour donner le meilleur de moi-même », a déclaré Pickford à ITV Sport. « Nous avons des objectifs, avec les personnes avec lesquelles je travaille, et il s’agit d’être au meilleur de ma forme et de voir jusqu’où cela peut me mener. Nous savons où ce parcours peut me mener, et il s’agit d’y croire et de rester moi-même. » Cette préparation mentale pourrait s’avérer décisive si les blessures défensives de l’Angleterre devaient alourdir la charge de travail de l’homme entre les poteaux.
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Prêts à relever le défi congolais
Prochain obstacle pour les hommes de Tuchel : un 32^e de finale face à la RD Congo, qualifiée après sa victoire sur l’Ouzbékistan. Favorite sur le papier, l’Angleterre reste néanmoins vigilante, comme le souligne Pickford, conscient de la menace africaine et déterminé à anticiper tous les scénarios.
« Nous visons la victoire en 90 minutes, mais nous serons prêts, en tant qu’équipe, en tant que groupe, en tant qu’Angleterre, à faire tout ce qu’il faut pour l’emporter », a déclaré Pickford. « Si le match se termine aux tirs au but ou en prolongation, nous en avons les moyens, nous avons les joueurs pour faire la différence, notre cohésion est excellente et c’est pour cela que nous sommes ici. Nous savons que le Congo est une équipe coriace, nous savons combien d’équipes africaines se sont qualifiées pour le tour suivant. C’est une nation fière. »