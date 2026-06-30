Le gardien d’Everton, Pickford, décrit l’intensité que Tuchel a insufflée au sein du camp anglais depuis qu’il en a pris les rênes. Malgré les critiques qui pèsent sur les choix tactiques de l’Allemand, les joueurs adhèrent pleinement à ses méthodes alors qu’ils se préparent pour la phase décisive du tournoi.

« La confiance, la cohésion. Je pense que nous avions déjà cela auparavant, mais je crois que le sélectionneur a su nous insuffler cette confiance », explique Pickford lorsqu’on l’interroge sur l’ambiance sous la houlette de Tuchel. « Les réunions que le sélectionneur organise avec nous, c’est comme si on était prêt à partir en guerre. Il vous insuffle cette confiance. Il y a différentes réunions tactiques, et on se dit : “Oui, c’est parti”. Nous partageons le même objectif, nous voulons tous atteindre ce but final, et dans le groupe qu’il a sélectionné, chacun est en pleine confiance et traverse une bonne période dans sa carrière. »



