Les Spurs perdent des millions ! Un sponsor de longue date met fin à son accord avec le club du nord de Londres, craignant une relégation

Une source a déclaré au Telegraph : « Le club n'a fourni aucune explication ni reconnu les problèmes de performances nationales. Au contraire, ses messages se sont concentrés sur la Ligue Europa, qui n'est pas le niveau de compétition que les sponsors internationaux attendent d'un soi-disant « club d'élite ».

La désillusion croissante des supporters locaux, qui se traduit par des sièges vides et une atmosphère toxique au Tottenham Hotspur Stadium les jours de match, est également citée comme un facteur. Une source a déclaré : « Qui veut être associé à un club que ses propres supporters détestent et qui ne veut pas recevoir ses clients dans un stade qui n'est pas plein et où les gens sont en colère ? C'est la réalité. »

C'est une réalité préoccupante pour les sponsors lorsque leur marque est affichée dans un stade à moitié vide et où l'ambiance n'est pas au beau fixe. Les sponsors de Tottenham estiment que la baisse de la fréquentation et de la satisfaction des supporters a un impact sur la valeur perçue de leurs contrats de sponsoring.

De plus, les Spurs ont montré qu'ils étaient à la traîne par rapport à leurs rivaux du « big six » en termes d'attractivité pour les transferts de haut niveau, avec des joueurs comme Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White et Antoine Semenyo, tous trois débauchés par Arsenal, qui ont snobé le club du nord de Londres lors des deux dernières fenêtres de transfert. Le départ de Daniel Levy est également considéré comme négatif par les sponsors, qui se sentaient très respectés par l'ancien président et qui ont parfois été laissés de côté par la nouvelle structure de direction.