Les Spurs perdent des millions ! Un sponsor de longue date met fin à son accord avec le club du nord de Londres, craignant une relégation
Les Spurs perdent un sponsor important qui met fin à son accord avec le club
Selon The Telegraph, les Spurs ont subi un nouveau coup dur dans une saison tumultueuse, puisqu'un sponsor de longue date a déjà décidé de rompre ses liens avec le club à la fin de la saison, alors que les dégâts causés par une éventuelle relégation en Premier League deviennent de plus en plus évidents.
Le sponsor, dont le nom n'a pas été divulgué, a informé le club que leur partenariat prendrait fin à la fin de la saison 2025/26, quelle que soit la division dans laquelle se trouveront les Spurs. Plusieurs facteurs seraient à l'origine de la rupture des relations avec cette entreprise bien connue. Cet accord aurait rapporté des millions aux Spurs pendant plusieurs années.
Selon certaines sources, la décision des Spurs de sacrifier la Premier League sous la direction d'Ange Postecoglou la saison dernière, malgré le caractère lucratif des finances disponibles, aurait été un facteur déterminant. Les sponsors craignent qu'une deuxième saison décevante au niveau national cette année ne devienne une tendance durable dans les années à venir, à moins que le nouvel entraîneur par intérim Igor Tudor ne parvienne à renverser la situation, et ont jugé « inacceptable » la 17e place obtenue la saison dernière.
Les problèmes sur le terrain au cœur d'une crise croissante du sponsoring
Une source a déclaré au Telegraph : « Le club n'a fourni aucune explication ni reconnu les problèmes de performances nationales. Au contraire, ses messages se sont concentrés sur la Ligue Europa, qui n'est pas le niveau de compétition que les sponsors internationaux attendent d'un soi-disant « club d'élite ».
La désillusion croissante des supporters locaux, qui se traduit par des sièges vides et une atmosphère toxique au Tottenham Hotspur Stadium les jours de match, est également citée comme un facteur. Une source a déclaré : « Qui veut être associé à un club que ses propres supporters détestent et qui ne veut pas recevoir ses clients dans un stade qui n'est pas plein et où les gens sont en colère ? C'est la réalité. »
C'est une réalité préoccupante pour les sponsors lorsque leur marque est affichée dans un stade à moitié vide et où l'ambiance n'est pas au beau fixe. Les sponsors de Tottenham estiment que la baisse de la fréquentation et de la satisfaction des supporters a un impact sur la valeur perçue de leurs contrats de sponsoring.
De plus, les Spurs ont montré qu'ils étaient à la traîne par rapport à leurs rivaux du « big six » en termes d'attractivité pour les transferts de haut niveau, avec des joueurs comme Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White et Antoine Semenyo, tous trois débauchés par Arsenal, qui ont snobé le club du nord de Londres lors des deux dernières fenêtres de transfert. Le départ de Daniel Levy est également considéré comme négatif par les sponsors, qui se sentaient très respectés par l'ancien président et qui ont parfois été laissés de côté par la nouvelle structure de direction.
La perte d'autres contrats de sponsoring pourrait suivre.
Les Spurs pourraient encore perdre d'autres contrats de sponsoring d'ici la fin de la saison, alors que de nombreuses clauses de sortie seraient incluses dans de nombreux contrats.
Une source a déclaré au Telegraph : « Même lorsque les accords semblent être des partenariats à long terme ou pluriannuels, ils comprennent généralement des clauses de résiliation ou de sortie qui ne sont pas uniquement basées sur la relégation ou la qualification européenne. Certains pourraient même avoir le droit de renégocier leurs contrats à la fin de chaque année contractuelle.
C'est pourquoi certains sponsors examinent déjà la situation et prennent des décisions en fonction de la façon dont la saison se termine. Il se peut que plusieurs entreprises décident de résilier leur contrat. »
Au début de la semaine, un porte-parole de Tottenham a déclaré : « Nous ne divulguons pas les conditions commerciales de nos accords avec nos partenaires, cette approche de la confidentialité est courante dans la plupart des secteurs. »
Une période décisive s'annonce pour les Spurs
Selon certaines informations, alors que l'un des contrats de sponsoring des Spurs a déjà été résilié, une autre entreprise voit également son contrat avec les Lilywhites arriver à son terme à la fin de la saison et n'a pas encore négocié son renouvellement. Une autre entreprise serait également en train d'« examiner ses options », et de nombreux contrats restants prévoient des primes lucratives liées à la qualification européenne, qui semble désormais presque certaine d'être manquée.
La réalité semble être que tant que la situation des Spurs en Premier League ne s'améliorera pas, les problèmes hors du terrain ne feront que se multiplier.
