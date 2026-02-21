« Les Spurs ont un plan ! » - Tottenham prêt à créer la surprise face à Arsenal lors du derby du nord de Londres, alors qu'Igor Tudor se prépare pour son premier match à la tête de l'équipe

Crouch se montre également confiant et, dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, il a déclaré : « C'est un premier match difficile pour Igor Tudor, mais les Spurs vont-ils profiter de l'effet « nouveau manager » ? Cette nomination m'a semblé bizarre, mais comme je l'ai dit, j'ai apprécié ses conférences de presse, j'ai apprécié sa façon de parler. Je ne pense pas qu'il aura peur de laisser des joueurs sur le banc, de prendre des décisions importantes, mais il est indéniable qu'il est confronté à un défi de taille.

Le match nul contre les Wolves est un mauvais résultat pour Arsenal. City est également en forme, ils ont dû regarder le match des Wolves en milieu de semaine et se lécher les babines. L'égalisation à la 94e minute a vraiment été un moment important. S'ils remportent le championnat, le match nul contre Brentford sera considéré comme un bon point, mais pour l'instant, c'est clairement deux points perdus.

« Arsenal va être nerveux et les Spurs ont désormais un modèle pour contrer Arsenal. Je trouve que Brentford a été fantastique sur le plan tactique, car ils ont joué en retrait, ont frappé en contre, ont été physiques et ont tiré le meilleur parti de leurs coups de pied arrêtés. C'est le modèle que les Spurs peuvent suivre. Je leur donne définitivement plus de chances qu'avant le match contre Brentford.

Je continue de penser qu'Arsenal obtiendra le résultat. Ce sera plus serré que ce que j'imaginais il y a quelques semaines. Si les Spurs obtiennent un résultat, Man City se retrouvera dans une position très favorable. »