« Les Spurs ont un plan ! » - Tottenham prêt à créer la surprise face à Arsenal lors du derby du nord de Londres, alors qu'Igor Tudor se prépare pour son premier match à la tête de l'équipe
L'ère Tudor commence chez les Spurs
Tudor se prépare pour son premier match en tant qu'entraîneur de Tottenham, alors qu'il affrontera les Gunners de Mikel Arteta dimanche. Les Spurs abordent ce match dangereusement proches de la zone de relégation et toujours à la recherche de leur première victoire en Premier League en 2026. Pourtant, Arsenal a également peiné à convaincre ces dernières semaines. Les Gunners ont laissé filer une avance de 2-0 pour finalement faire match nul 2-2 contre les Wolves, derniers du classement, lors de leur dernier match, et n'ont remporté que trois de leurs sept derniers matchs de Premier League.
Le nouvel entraîneur de Tottenham se montre confiant avant le match. Il a déclaré aux journalistes : « Pour ce début, vous savez, comme je l'ai déjà dit, nous devons devenir une équipe, nous devons devenir un groupe de personnes disponibles, qui donneront quelque chose de plus, qui ne se regarderont pas eux-mêmes, mais les uns les autres, pour s'entraider. C'est donc, pour moi, fondamental, et ensuite, toutes les qualités peuvent ressortir, car c'est une équipe qui regorge de qualités, je crois, pleine de joueurs talentueux, avec de bons moteurs, j'aime dire, des jambes qui peuvent courir, vous voyez. Il y a donc beaucoup de potentiel. Pour exploiter ce potentiel, certaines choses fondamentales doivent être faites. »
Les Spurs prêts à surprendre Arsenal
Crouch se montre également confiant et, dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, il a déclaré : « C'est un premier match difficile pour Igor Tudor, mais les Spurs vont-ils profiter de l'effet « nouveau manager » ? Cette nomination m'a semblé bizarre, mais comme je l'ai dit, j'ai apprécié ses conférences de presse, j'ai apprécié sa façon de parler. Je ne pense pas qu'il aura peur de laisser des joueurs sur le banc, de prendre des décisions importantes, mais il est indéniable qu'il est confronté à un défi de taille.
Le match nul contre les Wolves est un mauvais résultat pour Arsenal. City est également en forme, ils ont dû regarder le match des Wolves en milieu de semaine et se lécher les babines. L'égalisation à la 94e minute a vraiment été un moment important. S'ils remportent le championnat, le match nul contre Brentford sera considéré comme un bon point, mais pour l'instant, c'est clairement deux points perdus.
« Arsenal va être nerveux et les Spurs ont désormais un modèle pour contrer Arsenal. Je trouve que Brentford a été fantastique sur le plan tactique, car ils ont joué en retrait, ont frappé en contre, ont été physiques et ont tiré le meilleur parti de leurs coups de pied arrêtés. C'est le modèle que les Spurs peuvent suivre. Je leur donne définitivement plus de chances qu'avant le match contre Brentford.
Je continue de penser qu'Arsenal obtiendra le résultat. Ce sera plus serré que ce que j'imaginais il y a quelques semaines. Si les Spurs obtiennent un résultat, Man City se retrouvera dans une position très favorable. »
La relégation n'est pas une option pour les Spurs
Crouch estime également qu'il n'y a aucune chance que les Spurs soient relégués, ajoutant : « De manière réaliste, il doit essayer de se hisser dans le top 10. Je ne pense pas que la relégation soit un problème, vraiment pas. Je n'y crois pas. Même si le nombre de points suggère qu'ils sont en difficulté, je ne pense tout simplement pas que cela puisse arriver. Pour Tudor, le succès consiste simplement à gagner des matchs de football pour le moment. Il n'y a aucune pression sur lui pour se qualifier en Europe ni aucune pression réelle pour que les Spurs se classent parmi les 10 premiers. Il s'agit simplement de consolider leur position, de gagner des matchs et de faire bonne figure. »
Et ensuite ?
Après avoir débuté sa carrière à Tottenham contre Arsenal, Tudor affrontera ensuite Fulham, Crystal Palace, Liverpool et Nottingham Forest en Premier League au mois de mars. Tudor et Tottenham découvriront également leurs adversaires en huitièmes de finale de la Ligue des champions lors du tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois.
