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Les Spurs et Chelsea s'apprêtent à se disputer Fisnik Asllani après une saison exceptionnelle en Bundesliga
Les grands clubs londoniens mènent la course aux transferts
Selon le journal BILD, les Spurs et Chelsea envisagent actuellement de recruter cet été l'attaquant d'Hoffenheim, qui est devenu l'un des noms les plus en vue du football allemand. Les deux clubs de Premier League cherchent à renforcer leur ligne d'attaque, et le profil d'Asllani, un attaquant physique adepte du pressing haut, correspond parfaitement à l'élite du football anglais. Cependant, il ne s'agit pas uniquement d'une affaire londonienne, puisque le Bayern de Munich, géant allemand, suit également la situation de près. Bien qu'aucune offre concrète ne se soit encore concrétisée, la forme éclatante de l'attaquant a fait grimper sa valeur aux yeux d'Hoffenheim.
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Des chiffres impressionnants en Bundesliga
Les statistiques qui sous-tendent sa saison exceptionnelle expliquent précisément pourquoi les grands clubs européens s'intéressent à lui. Avec huit buts et cinq passes décisives en 25 apparitions en Bundesliga, il s'est imposé comme le deuxième meilleur buteur de son club. Son influence va bien au-delà de la simple capacité à trouver le chemin des filets, puisqu'il a enregistré 57 tirs cadrés et remporté 170 duels cette saison. Sa capacité unique à mener l'attaque avec une agressivité sans faille tout en conservant une superbe efficacité technique a attiré l'attention des recruteurs du monde entier.
Une décision importante qui vient du cœur
En dehors du terrain, il a déjà prouvé qu’il était tout à fait capable de prendre des décisions cruciales pour son avenir. Né à Berlin de parents kosovars, il a représenté l’Allemagne à plusieurs niveaux juniors avant de choisir de changer d’affiliation internationale à l’approche du match de barrage de la Coupe du monde contre la Slovaquie. « Peu avant de rejoindre les moins de 21 ans, j’ai pris une décision qui me tenait vraiment à cœur », a-t-il expliqué lors d’une récente intervention dans le podcast Phrasenmäher. « Mon instinct me disait que le Kosovo était le bon choix. Je suis très attaché à ma patrie. J’y passe tous mes étés. »
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Surmonter les revers pour atteindre le sommet
Le parcours de cet attaquant vers les sommets n'a certainement pas été sans embûches, puisqu'il a dû faire face avec courage à une période qui a menacé sa carrière au cours de la saison 2021/22. Confronté à une grave blessure au genou suivie d'une inflammation, le jeune attaquant a traversé des moments difficiles et s'est sérieusement demandé si son corps serait capable de supporter les exigences physiques du sport professionnel. Aujourd'hui, après avoir connu une saison de percée véritablement spectaculaire, il s'impose comme l'un des attaquants les plus convoités du continent, fermement dans le viseur des plus grands clubs européens.
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