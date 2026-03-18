Les Spurs et Chelsea s'apprêtent à se disputer Fisnik Asllani après une saison exceptionnelle en Bundesliga

En dehors du terrain, il a déjà prouvé qu’il était tout à fait capable de prendre des décisions cruciales pour son avenir. Né à Berlin de parents kosovars, il a représenté l’Allemagne à plusieurs niveaux juniors avant de choisir de changer d’affiliation internationale à l’approche du match de barrage de la Coupe du monde contre la Slovaquie. « Peu avant de rejoindre les moins de 21 ans, j’ai pris une décision qui me tenait vraiment à cœur », a-t-il expliqué lors d’une récente intervention dans le podcast Phrasenmäher. « Mon instinct me disait que le Kosovo était le bon choix. Je suis très attaché à ma patrie. J’y passe tous mes étés. »