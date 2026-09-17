Le FC Barcelone a réalisé un début de saison historique sous les ordres de Hansi Flick, enchaînant sept victoires consécutives toutes compétitions confondues. Le dernier succès est arrivé avec éclat, grâce à une correction 7-2 infligée au Racing Santander à domicile, ce qui a permis au club d’établir un tout nouveau jalon. Jusqu’ici, la référence était de six victoires consécutives en début de saison, une performance déjà réalisée lors des exercices 1929/30, 1960/61 et 2018/19, mais aucune de ces équipes n’était parvenue à signer un septième succès de suite.

S’exprimant après le coup de sifflet final, Flick a fait part de sa satisfaction quant à la performance et à l’état d’esprit de l’équipe.

« J’ai aimé notre façon de jouer et les trois points. Je suis heureux, nous sommes heureux. Ce n’est pas facile de jouer contre le Racing », a déclaré Flick aux médias.