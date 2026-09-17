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Alvino Hanafi

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Les sept magnifiques de Flick ! L’entraîneur d’un Barcelone irrésistible entre dans l’histoire avec une série de victoires record

FC Barcelone
LaLiga

Hansi Flick a guidé le FC Barcelone vers un début de saison historique avec une magnifique série de sept victoires consécutives. Le géant catalan s’est offert un retentissant succès 7-2 contre le Racing Santander pour établir un nouveau record du club, celui de son meilleur début de campagne de tous les temps.

  • Un nouveau jalon en Catalogne

    Le FC Barcelone a réalisé un début de saison historique sous les ordres de Hansi Flick, enchaînant sept victoires consécutives toutes compétitions confondues. Le dernier succès est arrivé avec éclat, grâce à une correction 7-2 infligée au Racing Santander à domicile, ce qui a permis au club d’établir un tout nouveau jalon. Jusqu’ici, la référence était de six victoires consécutives en début de saison, une performance déjà réalisée lors des exercices 1929/30, 1960/61 et 2018/19, mais aucune de ces équipes n’était parvenue à signer un septième succès de suite.

    S’exprimant après le coup de sifflet final, Flick a fait part de sa satisfaction quant à la performance et à l’état d’esprit de l’équipe.

    « J’ai aimé notre façon de jouer et les trois points. Je suis heureux, nous sommes heureux. Ce n’est pas facile de jouer contre le Racing », a déclaré Flick aux médias.

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  • imago-sport-1083406133.jpgZUMA Press Wire

    Une dynamique en marche et une intensité incessante

    L’équipe de Flick a combiné une attaque prolifique avec un travail défensif de tous les instants, inscrivant 33 buts tout en n’en concédant que sept lors de ses sept premiers matches. Cette série parfaite comprend des victoires dominantes contre Elche, l’Athletic Club, le Rayo Vallecano, Valence, Feyenoord, Levante et désormais le Racing Santander. L’entraîneur allemand a souligné que le maintien de cette intensité élevée et de cette responsabilité collective est crucial pour obtenir un succès durable.

    « C’est toujours bien de bien commencer, mais ce qui compte, c’est la façon dont on termine. Cela nous donne de la confiance, et j’aime l’élan et l’intensité. Tout le monde presse, tout le monde est impliqué. Notre manière de travailler en équipe est cruciale », a expliqué Flick.

  • Adeyemi s’adapte et fait déjà la différence

    Au milieu de l’excellente forme collective de l’équipe, son compatriote Karim Adeyemi commence à trouver ses marques depuis son arrivée. Flick a salué la vitesse incroyable de l’attaquant et sa contribution, soulignant qu’il s’adapte progressivement aux exigences tactiques de l’équipe.

    « Il peut s’améliorer et doit encore s’adapter pleinement à notre façon de jouer, mais il nous apporte beaucoup, comme on l’a vu aujourd’hui. Je suis heureux pour lui et j’aime ce que je vois. C’est un joueur agréable à voir et un bon gars qui donne tout sur le terrain. Sa vitesse est incroyable », a déclaré Flick.

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  • imago-sport-1083406282.jpgJoan Gosa

    Cap sur le prochain test

    Si les célébrations sont amplement méritées pour avoir établi un nouveau record du club, Flick a déjà tourné son attention vers le maintien des standards lors des prochains rendez-vous. Le calendrier infernal ne laisse aucune place à la complaisance alors que Barcelone se prépare à un autre test national exigeant ce week-end. L'équipe de Hansi Flick cherchera à prolonger son extraordinaire série de victoires lorsqu'elle se déplacera pour affronter Séville au stade Ramon Sanchez-Pizjuan samedi.

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