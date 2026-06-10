Battre le champion du monde est un rêve qui anime toute sélection nationale. Si les rêves ne se concrétisent pas toujours, le destin a souri à l’équipe saoudienne, qui a vu le sien se réaliser. Mais l’euphorie a vite tourné au cauchemar dont elle ne s’est pas encore remise.
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Les sélections arabes à la Coupe du monde… Le fardeau de l’Argentine… Les « Verts », prisonniers d’une victoire illusoire
Une victoire historique
La sélection saoudienne a signé une victoire historique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, entamant son parcours par un succès 2-1 contre l’Argentine, alors championne de la Copa América, après avoir concédé l’ouverture du score.
Ce succès a mis fin à la série d’invincibilité de 36 matchs des vice-champions du monde et propulsé les Saoudiens au rang de première nation arabe et asiatique à battre les « danseurs de tango » en Coupe du monde.
De plus, les Saoudiens sont devenus la première formation de l’histoire à battre le futur champion du monde lors de son match d’ouverture dans la même édition de la Coupe du monde.
Les « Verts » sont aussi devenus la première sélection à battre l’Argentine après avoir concédé l’ouverture du score, une performance qui n’avait été réussie que par l’Allemagne en 1958.
Des statistiques hors norme qui ont transformé cette victoire en épopée, censée ouvrir la voie à d’autres exploits de même calibre face au futur champion du monde, mais cela n’a pas été le cas.
Une victoire illusoire
Après la rencontre, le technicien français Hervé Renard, alors à la tête de l’équipe nationale saoudienne, a souligné le rôle de la chance qui a souri aux « Verts », estimant que, si la rencontre avait été rejouée plusieurs fois, le résultat n’aurait pas été le même.
Ces propos interviennent alors que tout le monde s’attendait à une défaite cuisante de la sélection saoudienne, surtout après l’ouverture du score argentine dès la 10^e minute sur penalty.
Les « danseurs du tango » ont ensuite marqué trois autres buts durant la même mi-temps, tous refusés pour hors-jeu, préservant ainsi les « Verts » d’une défaite cuisante dès avant la pause.
Le champion du monde… et l'adieu
Contrairement aux attentes, la sélection saoudienne n’a pas confirmé après sa victoire historique. Un simple point face à la Pologne ou au Mexique aurait pourtant suffi pour assurer sa qualification.
Les « Verts » se sont inclinés à deux reprises, quittant ainsi la Coupe du monde dès la phase de groupes. Ils ont terminé derniers de leur poule avec trois points, manquant le rendez-vous des huitièmes de finale pour la deuxième fois de leur histoire, et pour la première fois depuis leur unique qualification en 1994.
Les coéquipiers d’Al-Shehri ont donc manqué le titre honorifique de champions du monde des pays arabes, revenu au Maroc, première sélection arabe et africaine à atteindre les demi-finales avant de conclure à la quatrième place.
Dans le même temps, l’Argentine a validé son billet pour le tour suivant en tête du groupe avec 6 points, grâce à ses succès contre le Mexique et la Pologne, avant de poursuivre son parcours jusqu’à soulever le trophée pour la troisième fois de son histoire, et la première depuis 36 ans.
La Coupe du monde… Première déception, mais certainement pas la dernière.
Terminer dernier de son groupe et être éliminé dès le premier tour de la Coupe du monde, malgré une victoire historique sur le futur champion, est une déception. Mais l’après-compétition a été encore plus rude pour la sélection saoudienne.
Quelques mois après la compétition, Renard a quitté la sélection pour prendre les rênes de l’équipe de France féminine, une décision inattendue qui a placé la Fédération saoudienne de football dans une situation délicate.
La Fédération saoudienne a alors recruté Roberto Mancini, fraîchement couronné champion d’Europe avec l’Italie, mais l’expérience s’est révélée décevante : résultats médiocres et tensions récurrentes avec les cadres de l’équipe.
Le départ de Mancini devenait inévitable après la dégradation des résultats lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Plus surprenant : le retour de Renard, dont l’expérience nationale s’était soldée par un échec.
Avec le technicien français, la dynamique ne s’inverse pas : les performances restent médiocres. Certes, il qualifie l’équipe pour la Coupe du monde 2026, mais seulement après un passage laborieux par les barrages asiatiques.
Après une série de critiques, il a de nouveau quitté la tête de l’équipe saoudienne, cette fois contre son gré, moins de deux mois avant le début de la campagne des « Verts » en Coupe du monde. Le Grec Georgios Donis lui a succédé.
L'ère des compétitions est désormais derrière nous.
Cette désorganisation a entraîné l’élimination de toutes les compétitions possibles, de la plus mauvaise des manières, et confirmé l’incapacité à reconquérir les titres manquants depuis près de 23 ans.
Après le Mondial 2022, l’équipe a été éliminée dès le premier tour de la Coupe du Golfe 2023, avec une unique victoire contre le Yémen, puis des défaites face à l’Irak et à Oman.
Puis, les « Verts » ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe d’Asie, battus aux tirs au but par la Corée du Sud, après avoir pourtant franchi un groupe de niveau moyen composé d’Oman, du Kirghizistan et de la Thaïlande.
En 2024, l’équipe a aussi été éliminée en demi-finale du Gulf Cup, battue 2-1 par Oman après avoir pourtant dominé un groupe comprenant Bahreïn, le Yémen et l’Irak.
L’année dernière, la série noire s’est poursuivie : élimination en quarts de finale de la Gold Cup face au Mexique (0-2), puis arrêt en demi-finales de la Coupe arabe contre la Jordanie (0-1).
Coupe du monde 2026 : l’Argentine nourrit de nouveaux espoirs
Aujourd’hui, l’équipe d’Arabie saoudite dispose d’une nouvelle occasion de concrétiser son ambition, restée en suspens malgré sa victoire historique sur l’Argentine. Elle défiera un autre champion continental, l’Espagne, que de nombreux observateurs voient déjà soulever la Coupe du monde.
Le groupe, animé par de nouveaux rêves et des ambitions renouvelées, est désormais guidé par l’entraîneur grec Georgios Donis, déterminé à marquer l’histoire avec sa première sélection.
L’occasion en or pour les « Verts » ne réside pas dans la répétition du miracle argentin face à l’Espagne, mais dans la réalisation de ce qu’ils n’ont pas réussi à faire après cette victoire historique : se qualifier pour le tour suivant, objectif qui échappe à la sélection depuis 32 ans.
Avec l’élargissement de la compétition de 32 à 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe accèdent directement aux seizièmes de finale, tout comme les huit meilleurs troisièmes des douze poules.
Ces nouvelles règles offrent un double avantage : franchir enfin le premier tour puis, en cas de deuxième place, croiser un adversaire moins redoutable en huitièmes et donc augmenter les chances d’atteindre les quarts de finale.
Il revient désormais aux coéquipiers de Salim Al-Dawsari de se libérer du poids de leur exploit face à l’Argentine et de poursuivre leur route pour écrire un nouveau chapitre, encore plus retentissant, de l’histoire du football saoudien.