La sélection saoudienne a signé une victoire historique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, entamant son parcours par un succès 2-1 contre l’Argentine, alors championne de la Copa América, après avoir concédé l’ouverture du score.

Ce succès a mis fin à la série d’invincibilité de 36 matchs des vice-champions du monde et propulsé les Saoudiens au rang de première nation arabe et asiatique à battre les « danseurs de tango » en Coupe du monde.

De plus, les Saoudiens sont devenus la première formation de l’histoire à battre le futur champion du monde lors de son match d’ouverture dans la même édition de la Coupe du monde.

Les « Verts » sont aussi devenus la première sélection à battre l’Argentine après avoir concédé l’ouverture du score, une performance qui n’avait été réussie que par l’Allemagne en 1958.

Des statistiques hors norme qui ont transformé cette victoire en épopée, censée ouvrir la voie à d’autres exploits de même calibre face au futur champion du monde, mais cela n’a pas été le cas.