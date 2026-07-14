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Les Seagulls battent leur propre record ! Brighton a finalisé le transfert du défenseur de Tottenham, Luka Vuskovic, pour 46 millions de livres sterling
Brighton réalise un transfert record
Brighton a pulvérisé son record de transfert en recrutant le défenseur croate Vuskovic, en provenance de Tottenham, dans le cadre d’un contrat de cinq ans comprenant une option de prolongation d’une année. Les Seagulls ont réussi à conclure ce transfert de 46 millions de livres sterling, malgré le rejet de leurs deux premières offres pour le joueur de 19 ans le mois dernier ; le montant total de la transaction pourrait atteindre 50 millions de livres sterling grâce à des primes liées aux performances.
Le jeune défenseur central, qui a fait ses débuts en Coupe du monde contre l’Angleterre lors de la phase de groupes le mois dernier, semble prêt à intégrer immédiatement l’équipe première.
- (C)Getty Images
Hurzeler prône une approche patiente
L’entraîneur principal Fabian Hurzeler s’est réjoui de l’arrivée du défenseur, que le club suivait de près depuis plusieurs mois. Le technicien allemand a présenté ses projets à long terme pour le jeune joueur, tout en appelant à la patience durant sa période d’adaptation au poste de défenseur central.
Sur le site officiel du club, il a déclaré : « La saison dernière, il a démontré qu’il était capable de jouer à un très haut niveau et nous voulons l’aider à progresser dans notre environnement.
« Il y a eu beaucoup de bruit autour de l’arrivée de Luka, mais c’est encore un jeune homme qui aura besoin de temps pour s’adapter aux exigences de Brighton et de la Premier League. Nous sommes toutefois convaincus qu’il saura prendre cela avec philosophie. »
Renforcer la défense de Brighton
Brighton a frappé fort sur le marché des transferts pour compenser le départ de Jan Paul van Hecke, parti à Tottenham pour 52 millions de livres sterling. Vuskovic, défenseur moderne et prolifique, arrive avec une réputation grandissante après avoir marqué six buts en 30 apparitions lors de son prêt à Hambourg la saison passée. Ses performances remarquées en Bundesliga lui ont valu le titre de « Meilleur débutant de la saison » ainsi qu’une place dans l’Équipe de l’année.
- getty
Le premier test approche à grands pas
Vuskovic doit désormais s'adapter rapidement aux schémas tactiques d'Hurzeler pendant le reste de la préparation d'avant-saison. Cet ancien joueur issu du centre de formation du Hajduk Split devra immédiatement s'imposer comme pilier de la défense face aux attaquants d'élite de la Premier League. Un véritable baptême du feu attend l'adolescent, puisque Brighton accueillera Aston Villa lors de son premier match de championnat, le dimanche 23 août.
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