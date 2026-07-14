Les Seagulls battent leur propre record ! Brighton a finalisé le transfert du défenseur de Tottenham, Luka Vuskovic, pour 46 millions de livres sterling

L’entraîneur principal Fabian Hurzeler s’est réjoui de l’arrivée du défenseur, que le club suivait de près depuis plusieurs mois. Le technicien allemand a présenté ses projets à long terme pour le jeune joueur, tout en appelant à la patience durant sa période d’adaptation au poste de défenseur central.

Sur le site officiel du club, il a déclaré : « La saison dernière, il a démontré qu’il était capable de jouer à un très haut niveau et nous voulons l’aider à progresser dans notre environnement.

« Il y a eu beaucoup de bruit autour de l’arrivée de Luka, mais c’est encore un jeune homme qui aura besoin de temps pour s’adapter aux exigences de Brighton et de la Premier League. Nous sommes toutefois convaincus qu’il saura prendre cela avec philosophie. »