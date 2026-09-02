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« Les rumeurs étaient vraies ! » - Lautaro Martinez confirme l’intérêt du FC Barcelone, mais révèle pourquoi il a choisi de rester à l’Inter
Confirmation de l’intérêt de Barcelone
L’attaquant talismanique de l’Inter a officiellement confirmé qu’il avait un temps été une cible prioritaire du FC Barcelone. Pendant plusieurs mercatos, l’international argentin a été fortement annoncé du côté du Camp Nou, mais l’opération ne s’est jamais concrétisée.
L’avant-centre s’est montré d’une grande franchise sur la situation, reconnaissant que la perspective de rejoindre l’un des clubs les plus historiques du monde était bien une réalité à laquelle il a été confronté. S’adressant aux médias présents et aux figures du football réunies, le joueur de 27 ans a déclaré : « Les rumeurs sur Barcelone étaient vraies, mais au final je voulais rester ici avec mes coéquipiers et mes supporters. »
Il a ajouté : « Pour moi, l’Inter, c’est la fierté, le bonheur et l’envie de continuer. J’ai choisi de rester ici une nouvelle fois, je veux faire de grandes choses à l’Inter. Ausilio ? Je suis vraiment désolé, c’est lui qui m’a donné sa confiance et le projet. Je lui serai reconnaissant pour toujours. »
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Fidélité à l’Inter
Malgré l’attrait de la Liga et l’opportunité de mener l’attaque d’un poids lourd européen, Martinez a expliqué que son cœur restait fermement à Milan. L’attaquant a développé un « lien viscéral » avec les fidèles de San Siro et le vestiaire de l’Inter, ce qui a finalement pris le dessus sur la tentation d’un départ à l’étranger.
Sa décision de rester a rapporté d’énormes dividendes au club, puisqu’il l’a mené vers plusieurs trophées nationaux, dont le Scudetto. En choisissant de repousser les géants espagnols, il a consolidé son statut de légende du club en devenir.
Une nouvelle saison d’ambition
L’Argentin concentre désormais toute son attention sur la saison 2026-2027, alors que l’Inter cherche à défendre sa domination nationale. S’il a connu un démarrage retardé dans son programme de retour à une pleine forme en raison de ses engagements internationaux, les attentes autour de son rendement restent plus élevées que jamais. Son importance pour l’équipe ne peut être surestimée, en particulier au moment où elle doit relever les défis de la Serie A et du format élargi de la Ligue des champions.
L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a soutenu son attaquant pour qu’il atteigne de nouveaux sommets cette saison, en soulignant l’incroyable éthique de travail de l’avant-centre. « Lautaro est notre capitaine, parce qu’il aime ce maillot et que ce sera sa neuvième année dans cet effectif », a déclaré Chivu à SportMediaSet.
« Il est motivé et a beaucoup d’ambition malgré la déception d’une finale de Coupe du monde perdue. Il a la bonne ambition, il est revenu de la Coupe du monde le plus tôt possible, il a écourté ses vacances et n’a eu que quelques jours de repos avant de reprendre le travail. Je pense qu’il est prêt à réaliser une grande saison. »
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Cap sur l’avenir
Pour la suite, Martinez a hâte de laisser derrière lui toutes les rumeurs de transfert et de mener l’Inter vers de nouveaux succès. Il reste le point de référence de l’attaque, et son bilan de buts face à divers adversaires italiens continue de se rapprocher de niveaux historiques. Le lien qu’il a évoqué avec ses coéquipiers est évident sur le terrain, où il a noué au fil des années des partenariats redoutables avec plusieurs partenaires d’attaque.
Son avenir étant réglé et son engagement envers le club réaffirmé, l’Argentin semble bien parti pour poursuivre son assaut sur les livres des records.
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