« Les rumeurs étaient vraies ! » - Lautaro Martinez confirme l’intérêt du FC Barcelone, mais révèle pourquoi il a choisi de rester à l’Inter

L’attaquant talismanique de l’Inter a officiellement confirmé qu’il avait un temps été une cible prioritaire du FC Barcelone. Pendant plusieurs mercatos, l’international argentin a été fortement annoncé du côté du Camp Nou, mais l’opération ne s’est jamais concrétisée.

L’avant-centre s’est montré d’une grande franchise sur la situation, reconnaissant que la perspective de rejoindre l’un des clubs les plus historiques du monde était bien une réalité à laquelle il a été confronté. S’adressant aux médias présents et aux figures du football réunies, le joueur de 27 ans a déclaré : « Les rumeurs sur Barcelone étaient vraies, mais au final je voulais rester ici avec mes coéquipiers et mes supporters. »

Il a ajouté : « Pour moi, l’Inter, c’est la fierté, le bonheur et l’envie de continuer. J’ai choisi de rester ici une nouvelle fois, je veux faire de grandes choses à l’Inter. Ausilio ? Je suis vraiment désolé, c’est lui qui m’a donné sa confiance et le projet. Je lui serai reconnaissant pour toujours. »