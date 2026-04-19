Getty Images Sport
Traduit par
Les rumeurs de limogeage de Mikel Arteta sont « très irrespectueuses », mais un nouvel échec dans la course au titre de Premier League obligerait Arsenal à « rendre des comptes sur bien des choses »
Winterburn prend la défense d'Arteta face aux rumeurs de limogeage
La tension a atteint son paroxysme à Arsenal après une série de résultats mitigés qui a fait perdre au club sa place de leader en Premier League. La récente défaite 2-1 contre Bournemouth a poussé les observateurs à s’interroger : Arteta est-il l’homme de la situation pour mener le club jusqu’au bout, surtout après trois deuxièmes places consécutives ?
Winterburn a toutefois pris la défense du technicien, jugeant déplacées les spéculations sur son avenir. Interrogé sur HFM X Arsenal, l’ancien latéral de 62 ans a coupé court aux spéculations : « Pour moi, ce n’est même pas un sujet à aborder, car je trouve cela très irrespectueux envers Arteta. C’est aussi irrespectueux envers le club de parler d’un autre entraîneur alors qu’il pourrait offrir à Arsenal quelque chose qu’il n’a pas connu depuis longtemps. »
- Getty Images Entertainment
Une enquête interne se profile en cas de nouvel échec des Gunners.
Si Winterburn soutient l’entraîneur en place, il reconnaît qu’un nouvel échec imposerait un examen approfondi des lacunes du club. En cas de quatrième échec consécutif dans la course au titre, la direction d’Arsenal devrait prendre des décisions stratégiques sur l’orientation du projet et sur le personnel concerné. « Je pense que la plupart des clubs feront le point à la fin de la saison », ajoute Winterburn. « En fonction des résultats d’Arsenal et de ce qu’ils auront accompli, ils examineront leur organisation interne, comme toujours, tant le staff que les joueurs, pour identifier les axes d’amélioration.
Si les Gunners s’imposent ce week-end, beaucoup estimeront le titre acquis. Il est donc intéressant d’observer l’évolution des mentalités en l’espace de trois semaines. Toute spéculation sur Arteta me semble irrespectueuse à ce stade. Attendons la fin de la saison. Si le titre échappe à nouveau aux Gunners, alors oui, beaucoup de questions devront être posées pour comprendre les raisons de l’échec. Mais nous n’en sommes pas là, et je refuse d’en débattre pour le moment. »
Comparaisons avec le triomphe historique de 1989
Winterburn s’y connaît en matière de courses au titre à haut risque, puisqu’il faisait partie de la célèbre équipe de 1989 qui a remporté le championnat à Anfield dans des circonstances dramatiques. Il voit des similitudes entre la tension qui règne actuellement à l’Emirates et les doutes auxquels son équipe avait été confrontée avant que le but légendaire de Michael Thomas, inscrit dans les arrêts de jeu, ne leur assure le trophée.
« Cette saison évoque celle de 1989, quand nous avons remporté le championnat », observe-t-il. « Avant de décrocher le titre, nous avions perdu à domicile contre Derby puis fait match nul contre Wimbledon. Personne n’imaginait que nous irions gagner à Anfield par deux buts d’écart. Tout le monde nous disait que c’était impossible. Imaginez ce que seraient les réseaux sociaux s’ils avaient existé à l’époque. »
- Getty Images
Un match décisif contre Manchester City se profile
Pour Arteta et son groupe, la priorité absolue est le choc décisif contre Manchester City. Une défaite serait catastrophique, car elle offrirait à l’équipe de Pep Guardiola la possibilité de doubler les Gunners à la différence de buts, City disposant actuellement d’un match en moins. Selon Winterburn, la mission des joueurs est simple : ignorer le bruit extérieur et se concentrer sur les 90 minutes à venir.
« J’ai déjà vécu une situation similaire », a conclu l’ancien arrière gauche. « C’était aussi mon premier trophée remporté à Arsenal. Je sais exactement ce qui se joue et il faut simplement se concentrer sur l’objectif immédiat. Les joueurs et l’entraîneur ne doivent rien laisser les distraire. Une grande performance dimanche les rapprochera considérablement du titre de Premier League qui nous échappe depuis si longtemps. »