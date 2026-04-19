Les rumeurs de limogeage de Mikel Arteta sont « très irrespectueuses », mais un nouvel échec dans la course au titre de Premier League obligerait Arsenal à « rendre des comptes sur bien des choses »

La tension a atteint son paroxysme à Arsenal après une série de résultats mitigés qui a fait perdre au club sa place de leader en Premier League. La récente défaite 2-1 contre Bournemouth a poussé les observateurs à s’interroger : Arteta est-il l’homme de la situation pour mener le club jusqu’au bout, surtout après trois deuxièmes places consécutives ?

Winterburn a toutefois pris la défense du technicien, jugeant déplacées les spéculations sur son avenir. Interrogé sur HFM X Arsenal, l’ancien latéral de 62 ans a coupé court aux spéculations : « Pour moi, ce n’est même pas un sujet à aborder, car je trouve cela très irrespectueux envers Arteta. C’est aussi irrespectueux envers le club de parler d’un autre entraîneur alors qu’il pourrait offrir à Arsenal quelque chose qu’il n’a pas connu depuis longtemps. »