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Hatem Ben ArfaVoetbalzone

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Les rues ne l’oublieront jamais : Hatem Ben Arfa, virtuose du dribble, a fasciné la planète football par sa technique étincelante et ses feintes imprévisibles. Fidèle à l’esprit des quartiers qui l’ont vu grandir, le natif de Clamart a imposé son talent sur les terrains de Ligue 1 comme sur les pelouses internationales, rappelant à chaque touche de balle que la rue garde en mémoire ceux qui la font briller. Ce portrait, concis et documenté, retrace les éclats d’un joueur dont la carrière, aussi brillante qu’hachée, demeure un modèle d’inventivité pour les jeunes footballeurs

H. Ben Arfa
Lyon
Marseille
Newcastle
Paris Saint-Germain
Nice
Bordeaux
Real Valladolid
Lille

Dans la rubrique « The Streets Won't Forget », nous rendons chaque semaine hommage à des joueurs qui, grâce à leur talent, ont laissé une empreinte indélébile sur le ballon rond sans pour autant atteindre les sommets les plus élevés du football mondial. Voetbalzone vous propose de revenir sur ces carrières brillantes mais souvent méconnues. Au menu de cet épisode : Hatem Ben Arfa.

Ben Arfa reste dans les mémoires comme l’un des joueurs les plus doués techniquement que le football français ait produits. Ce n’est pas un hasard s’il a souvent été comparé à des génies du ballon rond tels que Diego Maradona ou Lionel Messi. Doté d’une technique raffinée, d’une capacité de dribble en situation exiguë et d’une vision de jeu capable de fendre les défenses les plus organisées, le natif de Clamart incarnait, balle au pied, cette école des virtuoses qui font se lever les foules. Pourtant, si le talent brut abondait, la constance et la régularité, elles, se faisaient plus rares. Trop souvent, des différends avec des entraîneurs ou des coéquipiers ont contraint l’artiste des surfaces à multiplier les destinations : Lyon, Marseille, Newcastle, Hull City, Paris Saint-Germain, puis Rennes. Chaque départ, parfois précipité, a laissé derrière lui un sillage d’inachevé, comme une œuvre laissée en suspens malgré des éclats de génie évidents. Au terme d’une carrière aussi brillante qu’erratique, Hatem Ben Arfa demeure donc ce talent hors norme dont le parcours, jalonné de fulgurances, rappelle que le football, parfois, se joue aussi bien sur les terrains que dans les coulisses. 

  • Le coup d’envoi est l’instant crucial qui lance chaque rencontre footballistique. Bien plus qu’un simple signal, il symbolise l’espoir de victoire, l’énergie des joueurs et la passion des supporters. Dans l’univers du ballon rond, ce moment fugace concentre l’attention de tous les observateurs et préfigure l’intensité des 90 minutes à venir. Sur le plan technique, le début de match correspond à la première action offensive, au premier contact avec le ballon et aux premiers duels. Les entraîneurs y observent la mise en place tactique, la rigueur défensive et la capacité à imposer un rythme. Pour les joueurs, c’est une phase d’adaptation où la concentration doit être maximale afin d’éviter les erreurs coûteuses. Statistiquement, les études montrent qu’un nombre significatif de buts sont inscrits dans les cinq premières minutes. Cette tendance souligne l’importance d’une entame maîtrisée pour prendre l’initiative du score et exercer une pression psychologique sur l’adversaire. Un départ fulgurant peut ainsi dessiner les contours d’une victoire, tandis qu’un faux départ oblige souvent à courir après le score. Sur le plan stratégique, plusieurs approches coexistent : certaines équipes privilégient un démarrage prudent pour analyser le jeu adverse, tandis que d’autres optent pour un pressing haut afin de perturber les lignes arrière. Dans tous les cas, la gestion du temps et l’intensité des efforts doivent être dosées avec précision pour ne pas épuiser les organismes dès l’entame. Enfin, le coup d’envoi offre aux supporters un premier aperçu de l’engagement de leur équipe. Un départ dynamique est généralement synonyme d’une ambiance enflammée dans les tribunes, car le public se nourrit de l’énergie dégagée sur la pelouse. À l’inverse, un début timide peut freiner la ferveur et contraindre les fans à une patience précoce. En résumé, le début d’un match de football est un moment clé qui influence le cours des événements, façonne les dynamiques psychologiques et conditionne l’issue finale. Maîtriser cet instant, c’est s’offrir la possibilité de dicter sa loi et de construire une victoire collective.

    Hatem Ben Arfa est né en 1987 à Clamart, une ville-dortoir située aux portes de Paris. Il y grandit au sein d’une famille tunisienne arrivée en France dans l’espoir d’un avenir meilleur. Très tôt, son talent brut attire l’attention des recruteurs : à douze ans à peine, son aisance balle au pied, sa vivacité et sa capacité à se faufiler entre les défenseurs le distinguent déjà des autres jeunes pousses des cités. Repéré par les émissaires du célèbre INF Clairefontaine, il intègre en 2000 l’un des centres de formation les plus exigeants de l’Hexagone.

    Ce bastion du football se consacre spécifiquement aux nombreux jeunes talents qui évoluent dans les banlieues parisiennes. C’est ainsi que Ben Arfa, grâce à ses dribbles, est rapidement apparu sur le radar des responsables de Clairefontaine. À quinze ans, il se distingue déjà par ses éclats, captés par les caméras d’une série documentaire sur le célèbre centre de formation. Il y tient le haut de l’affiche et s’embrouille même devant les objectifs avec Abou Diaby, futur talent d’Arsenal. 

    Peu après, il confirmait son immense potentiel en soulevant le Championnat d’Europe des moins de 17 ans aux côtés de futurs cadors comme Samir Nasri et Karim Benzema. Son talent éclatant attira rapidement l’attention des recruteurs de l’Olympique Lyonnais, où il allait finalement percer quelques saisons plus tard, marquant ainsi le début d’une carrière aussi brillante qu’irrégulière au plus haut niveau.

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  • Ben ArfaImago

    La percée, moment clé de la rencontre, illustre à elle seule la capacité d’une équipe à forcer le verrou défensif adverse. Dans le jargon du football, on parle de « percée » lorsque, grâce à une série de passes rapides ou à une accélération fulgurante, un joueur franchit la ligne imaginaire qui sépare le milieu de terrain de la zone de conclusion. Cet instant décisif exige technique, vision du jeu et timing parfait ; il marque souvent le tournant d’un match équilibré. Les observateurs analysent la « percée » sous plusieurs angles : l’audace du porteur de balle, la synchronisation des appels de ses coéquipiers, ainsi que la réaction, parfois trop lente, de la défense. En résumé, la « percée » est un concept simple en apparence, mais qui révèle, en quelques secondes, l’intelligence tactique et la maîtrise collective d’une formation.

    À l’âge de dix-sept ans, Hatem Ben Arfa fait ses débuts avec le groupe professionnel de l’Olympique Lyonnais. Il devient alors l’un des tout premiers adolescents à fouler les pelouses de Ligue 1 au XXIe siècle. Peu après, son camarade de promotion Benzema, qui avait lui aussi quitté Clairefontaine pour rejoindre les rangs lyonnais, le suivit au Groupama Stadium. Au sein du club, Ben Arfa fut rapidement perçu comme un talent fougueux, mais extrêmement prometteur.

    Avec ces deux joyaux formés à Clairefontaine, l’OL détenait alors un potentiel exceptionnel. Dès ses premiers pas chez les professionnels, Benzema se distinguait par une efficacité redoutable devant le but et un sens du placement hors pair. Ben Arfa, lui, éblouissait par son flair, sa créativité et des dribbles aussi audacieux que gracieux. 

    Malgré des débuts précoces en championnat et en Ligue des champions, Ben Arfa doit encore patienter pour connaître sa véritable éclosion : à l’époque, son manque de condition physique l’empêche de s’imposer comme titulaire. 

    Le départ de Florent Malouda vers Chelsea en 2007 lui ouvre enfin le champ des possibles ; il saisit sa chance à deux mains et impose son talent par un jeu énergique et flamboyant. Lors de l’exercice 2007-2008, il inscrit huit buts en 43 rencontres et contribue activement au sacre des Gones en Ligue 1. Il a également disputé les huit matches de Ligue des champions au cours desquels l’équipe française a atteint les huitièmes de finale avant de s’incliner face à un Manchester United alors hors de portée.

     Ses dribbles étincelants et sa capacité à laisser les défenseurs sur place lui valent rapidement une réputation de joueur hors du commun. Malgré des débuts prometteurs, son comportement conflictuel freine son ascension et l’empêche de devenir la véritable star du club. Après quatre saisons et autant de titres de champion de France, il rejoint l’Olympique de Marseille à l’été 2011, suite à un nouveau différend avec la direction lyonnaise.

    Au cours de ses trois saisons dans le club phocéen, il dispute 91 matchs, inscrit quinze buts et délivre douze passes décisives. Malgré ses nombreuses apparitions lors des deux premières saisons, il manquait de rendement. Lors de sa dernière saison, sous les ordres de Didier Deschamps, Ben Arfa n’a disputé que deux matchs pour Marseille. Il est devenu évident qu’il ne faisait plus partie des plans et qu’il devait chercher un nouveau club.

  • Hatem Ben Arfa and Thierry HenryImago

    Les Bleus, surnom historique de l’équipe de France de football, incarnent l’excellence et le prestige national sur les terrains du monde entier. Portés par un maillot bleu symbole de fierté et d’unité, les joueurs sélectionnés défendent avec passion les couleurs tricolores depuis plus d’un siècle. Ce surnom, né dans les années 1900, est devenu un emblème à lui seul, résumant en deux mots l’exigence, le talent et l’esprit de corps d’une nation entière. Sur le plan sportif, les Bleus se distinguent par un palmarès impressionnant : deux titres de champions du monde (1998, 2018), deux sacres olympiques (1984, 2000) et un triomphe à l’Euro 1984. Leur style de jeu, souvent spectaculaire et technique, séduit les amateurs de football et inspire les jeunes générations. La sélection française, encadrée par la Fédération Française de Football (FFF), bénéficie d’une structure solide, de centres de formation de pointe et d’un vivier de talents constamment renouvelé. Au-delà des résultats, les Bleus incarnent des valeurs de solidarité, d’engagement et de respect. Ils sont les ambassadeurs d’un sport populaire, vecteur de cohésion sociale et de rêve collectif. Chaque rassemblement est un événement majeur, suivi par des millions de supporters qui voient en ces joueurs les héritiers de légendes comme Platini, Zidane ou Henry. L’engouement autour de l’équipe nationale transforme les stades en océans de bleu et crée une atmosphère unique, propice aux exploits. Sur le plan économique, la popularité des Bleus génère d’importants revenus grâce aux droits télévisuels, au sponsoring et à la vente de produits dérivés. Ces ressources contribuent au développement du football amateur et professionnel en France, créant ainsi un cercle vertueux profitant à l’ensemble de la communauté sportive. En somme, les Bleus sont bien plus qu’une simple équipe de football : ils sont le reflet d’une nation qui aime se dépasser, innover et partager des moments d’émotion authentique. Leur parcours, ponctué de victoires retentissantes et de leçons apprises dans l’adversité, inspire confiance et fierté à chaque nouveau défi.

    Ben Arfa s’est révélé être un véritable crack dès qu’il a eu sa chance à Lyon ; ce n’est donc pas une surprise que Raymond Domenech l’ait appelé en équipe de France à l’âge de vingt ans. Après la finale perdue de la Coupe du monde 2006, au cours de laquelle Zinédine Zidane avait reçu un carton rouge pour son spectaculaire coup de tête contre Marco Materazzi, les Bleus avaient un besoin urgent de nouveaux talents afin de prouver que l’avenir s’annonçait prometteur pour l’équipe nationale.

    Le jeune talent lyonnais a immédiatement fait forte impression en inscrivant un but dès ses débuts, après être entré en jeu contre les Îles Féroé. Ben Arfa a ensuite disputé les quatre matchs suivants, dont une rencontre face à l’Espagne, avant d’obtenir sa première titularisation et de délivrer une passe décisive lors d’une victoire 2-0 contre l’Équateur. Malheureusement, les convocations se raréfient ensuite : il ne figure pas dans la liste pour l’Euro 2008 et doit se contenter d’un rôle de second plan.

    Il ne retrouve le chemin de l’équipe nationale qu’à l’aube de l’Euro 2012, lorsqu’il est inclus dans la liste des 23. Son rêve de briller sur la grande scène européenne vire pourtant au cauchemar. Selon plusieurs sources, il aurait demandé au sélectionneur Laurent Blanc de le renvoyer chez lui, furieux d’avoir été remplacé lors du troisième match de groupe contre la Suède. Ben Arfa a encore plus énervé Blanc en passant un coup de fil dans les vestiaires, ce qui lui a bien sûr valu de se retrouver sur le banc lors du quart de finale contre l’Espagne, qui s’est finalement imposée 2-0.

    Il mettra finalement un terme à sa carrière internationale lors de deux matchs amicaux face à l’Angleterre et l’Allemagne, sans avoir pu concrétiser son immense talent sur la scène européenne. 

  • Ben ArfaImago

    Newcastle United, club de football anglais basé dans la ville de Newcastle upon Tyne, évolue actuellement en Premier League. Fondé en 1892 sous le nom de Newcastle East End, le club a adopté son appellation actuelle en 1924 et a rapidement acquis une réputation de formation combative et populaire. Surnommé les « Magpies » en raison de ses couleurs noir et blanc, Newcastle United compte parmi les équipes les plus soutenues du pays, comme en témoigne l’engouement de ses supporters, les « Toon Army ». Au cours de son histoire, le club a remporté quatre titres de champion d’Angleterre, ainsi que plusieurs coupes nationales, et a souvent été associé à des joueurs emblématiques tels que Alan Shearer, Kevin Keegan ou Bobby Robson. Aujourd’hui entraîné par Eddie Howe, Newcastle United mise sur un mélange d’expérience et de jeunesse pour retrouver les avant-postes du championnat et pourquoi pas, à terme, se qualifier à nouveau pour les compétitions européennes. Sur le plan sportif, le club s’appuie sur un effectif équilibré, avec des cadres comme Martin Dúbravka dans les cages, des talents émergents comme Joe Willock au milieu de terrain, et des attaquants prometteurs capables de faire la différence en un éclair. La stratégie du club repose également sur un travail de fond au niveau du centre de formation, afin de garantir un approvisionnement constant en jeunes talents issus du Nord-Est de l’Angleterre. En matière de gestion, Newcastle United a connu plusieurs périodes d’instabilité financière, mais l’arrivée d’un nouveau propriétaire en 2021 a apporté une stabilité bienvenue et des moyens accrus pour renforcer l’équipe. Cette transition s’est traduite par une politique de transferts plus ambitieuse, tout en préservant l’identité du club et sa connexion unique avec sa communauté. Enfin, le stade de Saint James’ Park, avec ses 52 000 places, reste le cœur battant du club. Lieu de rendez-vous des passionnés, il offre une ambiance parmi les plus chaudes de la Premier League et constitue un atout majeur pour attirer les regards sur la ville et ses environs.

    Après avoir brillé sur les terrains français, Hatem Ben Arfa pose ses valises en Angleterre. Newcastle United, alors en quête de talents capables de franchir les lignes adverses, le recrute d’abord sous forme de prêt en provenance de l’Olympique de Marseille. Sous les ordres de l’entraîneur Chris Hughton, il fait une entrée remarquée et inscrit le but décisif lors de son premier match en tant que titulaire en Premier League. À trente mètres des cages adverses, il reçoit le ballon de son coéquipier Wayne Routledge. Après une brève hésitation, il feinte du gauche avant de décocher une frappe fulgurante qui vient se loger dans la lucarne droite. Les Magpies s’imposent 1-0 face à Everton grâce à ce bijou de Ben Arfa. 

    Mais le destin s’acharne : après seulement deux rencontres, il se fracture la jambe lors d’un duel musclé avec Nigel de Jong, alors à Manchester City, et voit ainsi sa saison écourtée. Malgré ce coup du sort, les Magpies, convaincus de son talent, déboursent six millions d’euros pour le recruter définitivement auprès de l’OM. À Saint-James’ Park, on n’avait pas assisté à un tel potentiel depuis longtemps.

    À l’aube de la saison 2011-2012, une nouvelle blessure, cette fois à la cheville, le contraint à un nouveau passage à l’infirmerie. Guéri, il retrouve les terrains et rappelle aussitôt son talent : dribbles courts, accélérations fulgurantes et frappes soudaines font à nouveau la différence. Ses performances lui valent même une nomination au Prix Puskás de la FIFA pour un but inscrit lors d’une victoire 2-1 en Coupe d’Angleterre face aux Blackburn Rovers. 

    Le 9 avril 2012, alors que les Magpies reçoivent Bolton Wanderers, Ben Arfa hérite du ballon dans sa propre moitié de terrain. Après une passe lobée de Yohan Cabaye, il effectue un simple crochet extérieur pour se défaire de son premier adversaire, Sam Ricketts, et entame une chevauchée solitaire. Le chemin vers le but est encore long, mais après s'être également débarrassé de l'adversaire suivant, il met le cap sur la surface de réparation. En passant par l'axe du terrain, le Français dribble vers les deux derniers défenseurs, qu'il devance en se faufilant habilement entre eux. Face au gardien, il reste impassible et glisse le ballon avec maîtrise entre les bras tendus de l’homme en bleu.

    Ses actions et ses buts lui valent un statut culte auprès des supporters. Pour certains, il incarnait même le symbole de « l’espoir », capable de porter le club vers de nouvelles ambitions. Pourtant, ce potentiel ne s’est jamais traduit par un véritable succès collectif. À l’entraînement, Ben Arfa impressionnait ses coéquipiers par son incroyable technique et son flair, mais il les agaçait aussi régulièrement par son manque de discipline et un certain égoïsme. Selon plusieurs témoignages, il aurait régulièrement manqué des séances ou refusé de s’investir pleinement, ce qui a conduit certains coéquipiers à réclamer auprès de l’entraîneur Alan Pardew son exclusion temporaire du groupe. Pardew lui-même a confié à The Athletic : « Il était très exigeant, et j’ai remarqué que les joueurs commençaient à perdre un peu confiance en lui. Dans ce système, il ne s’inscrivait plus vraiment, et ça se voyait : moins de travail défensif, des positions imprécises, des buts encaissés. J’avais moi-même des problèmes avec lui. »

    Finalement, Ben Arfa est rétrogradé dans l’équipe réserve des Magpies, puis prêté à Hull City. Mais cette aventure se solde aussi par un échec : il se fâche avec l’entraîneur Steve Bruce et livre une performance médiocre contre Manchester United, au terme de laquelle il est remplacé dès la mi-temps. Ce match face aux Red Devils restera son neuvième et dernier sous le maillot des Tigers : le prêt est officiellement résilié, mettant un point final à une parenthèse aussi brève qu’infructueuse.

  • La suite du match s’annonce palpitante. Les deux équipes, dos au mur, doivent désormais livrer une performance sans faille pour espérer l’emporter. Les entraîneurs peaufinent leurs stratégies, les joueurs se concentrent, et le public retient son souffle. Chaque action sera décisive, chaque duel pourrait faire basculer la rencontre. Dans ce contexte, la gestion du temps, la précision des passes et la rigueur défensive deviendront des facteurs clés. Les observateurs s’attendent à un spectacle intense, rythmé par des courses endiablées et des arrêts réflexes. La tension monte, mais c’est précisément cette pression qui magnifie le football et transforme un simple match en un rendez-vous inoubliable. Les prochaines minutes promettent donc d’être riches en émotions et en enseignements tactiques.

    Hatem Ben Arfa a enchaîné les destinations : Nice, PSG, Stade Rennais, Real Valladolid, Bordeaux puis Lille. Par intermittence, il rappelait encore l’étincelle qui l’avait fait remarquer dès son enfance dans les rues de Paris. Trop souvent, cependant, ses performances restaient irrégulières, parfois ternes, au point de nourrir un sentiment d’inachevé chez les observateurs. 

    Son style de jeu passionnant et sa capacité à faire basculer les matchs ont poussé Michel Platini à le comparer à des légendes telles que Diego Maradona, tandis que d’autres le citaient dans le même souffle que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Thierry Henry s’est également exprimé avec admiration sur son « talent exceptionnel ».

    « Hatem Ben Arfa est un créatif, un génie du football », déclarait son entraîneur à Bordeaux, Jean-Louis Gasset, tandis que ses coéquipiers le qualifiaient de « monstre », de « phénoménal » et de « presque intouchable ».

    Ben Arfa était, à n’en point douter, un talent naturel de premier plan. Doté de telles qualités, il aurait pu suivre les traces de son ancien coéquipier Benzema et bâtir un palmarès éblouissant ; or il a choisi une trajectoire bien plus chaotique, malgré ses nombreux éclats de génie. En 2024, à 36 ans, l’homme aux dribbles fulgurants a finalement raccroché les crampons, laissant derrière lui un héritage paradoxal : celui d’un virtuose dont la carrière, aussi brillante qu’inachevée, aura fasciné autant qu’elle aura interrogé.