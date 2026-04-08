Après avoir brillé sur les terrains français, Hatem Ben Arfa pose ses valises en Angleterre. Newcastle United, alors en quête de talents capables de franchir les lignes adverses, le recrute d’abord sous forme de prêt en provenance de l’Olympique de Marseille. Sous les ordres de l’entraîneur Chris Hughton, il fait une entrée remarquée et inscrit le but décisif lors de son premier match en tant que titulaire en Premier League. À trente mètres des cages adverses, il reçoit le ballon de son coéquipier Wayne Routledge. Après une brève hésitation, il feinte du gauche avant de décocher une frappe fulgurante qui vient se loger dans la lucarne droite. Les Magpies s’imposent 1-0 face à Everton grâce à ce bijou de Ben Arfa.

Mais le destin s’acharne : après seulement deux rencontres, il se fracture la jambe lors d’un duel musclé avec Nigel de Jong, alors à Manchester City, et voit ainsi sa saison écourtée. Malgré ce coup du sort, les Magpies, convaincus de son talent, déboursent six millions d’euros pour le recruter définitivement auprès de l’OM. À Saint-James’ Park, on n’avait pas assisté à un tel potentiel depuis longtemps.

À l’aube de la saison 2011-2012, une nouvelle blessure, cette fois à la cheville, le contraint à un nouveau passage à l’infirmerie. Guéri, il retrouve les terrains et rappelle aussitôt son talent : dribbles courts, accélérations fulgurantes et frappes soudaines font à nouveau la différence. Ses performances lui valent même une nomination au Prix Puskás de la FIFA pour un but inscrit lors d’une victoire 2-1 en Coupe d’Angleterre face aux Blackburn Rovers.

Le 9 avril 2012, alors que les Magpies reçoivent Bolton Wanderers, Ben Arfa hérite du ballon dans sa propre moitié de terrain. Après une passe lobée de Yohan Cabaye, il effectue un simple crochet extérieur pour se défaire de son premier adversaire, Sam Ricketts, et entame une chevauchée solitaire. Le chemin vers le but est encore long, mais après s'être également débarrassé de l'adversaire suivant, il met le cap sur la surface de réparation. En passant par l'axe du terrain, le Français dribble vers les deux derniers défenseurs, qu'il devance en se faufilant habilement entre eux. Face au gardien, il reste impassible et glisse le ballon avec maîtrise entre les bras tendus de l’homme en bleu.

Ses actions et ses buts lui valent un statut culte auprès des supporters. Pour certains, il incarnait même le symbole de « l’espoir », capable de porter le club vers de nouvelles ambitions. Pourtant, ce potentiel ne s’est jamais traduit par un véritable succès collectif. À l’entraînement, Ben Arfa impressionnait ses coéquipiers par son incroyable technique et son flair, mais il les agaçait aussi régulièrement par son manque de discipline et un certain égoïsme. Selon plusieurs témoignages, il aurait régulièrement manqué des séances ou refusé de s’investir pleinement, ce qui a conduit certains coéquipiers à réclamer auprès de l’entraîneur Alan Pardew son exclusion temporaire du groupe. Pardew lui-même a confié à The Athletic : « Il était très exigeant, et j’ai remarqué que les joueurs commençaient à perdre un peu confiance en lui. Dans ce système, il ne s’inscrivait plus vraiment, et ça se voyait : moins de travail défensif, des positions imprécises, des buts encaissés. J’avais moi-même des problèmes avec lui. »

Finalement, Ben Arfa est rétrogradé dans l’équipe réserve des Magpies, puis prêté à Hull City. Mais cette aventure se solde aussi par un échec : il se fâche avec l’entraîneur Steve Bruce et livre une performance médiocre contre Manchester United, au terme de laquelle il est remplacé dès la mi-temps. Ce match face aux Red Devils restera son neuvième et dernier sous le maillot des Tigers : le prêt est officiellement résilié, mettant un point final à une parenthèse aussi brève qu’infructueuse.