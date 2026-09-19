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« Les rois de la remontée ! » - Lautaro Martinez signe un doublé alors que l'Inter revient après avoir été mené 2-0 pour accrocher la Roma dans un choc haletant au sommet du classement
L’Inter assommé par le doublé de Kone
La rencontre entre les deux seules équipes au bilan parfait a débuté par une poignante minute de silence en hommage à l’icône de l’Inter Sandro Mazzola, décédé à l’âge de 83 ans. Une fois le match lancé, les problèmes défensifs récurrents des Nerazzurri ont presque immédiatement refait surface, puisque c’était le quatrième match consécutif dans lequel ils se retrouvaient menés de deux buts. L’ouverture du score est intervenue tôt lorsque Nahuel Molina a remis de la tête le centre de Paulo Dybala dans la surface, permettant à Kone de laisser rebondir le ballon avant d’enchaîner d’une frappe en première intention entre les jambes de Manuel Akanji, à dix yards.
La domination de la Roma s’est poursuivie pendant toute la première période, Dybala menant le jeu et passant tout près du cadre sur une tentative lointaine. L’Inter a eu du mal à trouver son rythme, même si Yann Bisseck a forcé Mile Svilar à réaliser un bel arrêt. La situation s’est aggravée pour les visiteurs lorsque Kone a inscrit son deuxième but à la 37e minute. L’arbitre assistant a d’abord levé son drapeau pour signaler un hors-jeu après la déviation de Gianluca Mancini sur le centre de Dybala, que Kone a conclu au second poteau, mais une vérification de la VAR a confirmé que l’international français était derrière la ligne du ballon, permettant au but d’être accordé.
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Lautaro lance le renouveau
L’Inter a pris l’habitude de se sortir de situations compliquées ces derniers temps, après avoir désormais été mené 2-0 lors de quatre matches consécutifs en Serie A et en Ligue des champions, en remportant deux de ces précédentes remontées. Il n’a fallu que soixante secondes après la reprise pour lancer son nouveau retour, avec Marcus Thuram en architecte. L’attaquant français a profité d’une passe mal assurée de Bryan Cristante avant de déborder sur le flanc gauche lors d’une contre-attaque fulgurante, puis de servir en retrait Martinez, qui a conclu d’une reprise précise du premier coup dans le but depuis les 11 mètres.
Ce but a totalement changé la dynamique du match, alors que le champion en titre a repoussé la Roma dans son camp. Thuram a failli égaliser quelques instants plus tard avec une talonnade astucieuse qui a filé de peu à côté du poteau. La Roma est toutefois restée dangereuse en contre. Donyell Malen, qui abordait la rencontre avec six buts en quatre matches, a vu une frappe vive repoussée du visage par le gardien de l’Inter Josep Martinez lors d’une séquence chaotique survenue après un corner.
Le capitaine Martinez arrache le point du match nul
Alors que la pression montait, Svilar a multiplié les arrêts de grande classe pour repousser l'Inter, dont une horizontale pour priver Andy Diouf du but. Cependant, la résistance de la Roma a fini par céder à la 79e minute. Lors d'un temps fort prolongé après un corner, Svilar a d'abord réalisé un arrêt incroyable sur une tête de Thuram, avant que la tête de Martinez en seconde intention ne s'écrase sur la face inférieure de la barre transversale. L'action s'est poursuivie lorsque Yann Bisseck a remis de la tête un centre dans la zone de danger pour Martinez, qui a contrôlé le ballon de la cuisse avant d'envoyer une somptueuse volée des sept mètres au fond des filets.
L'égalisation dramatique a lancé une fin de match effrénée, les deux équipes poussant pour inscrire le but de la victoire. L'Inter semblait la plus à même de le trouver, en exploitant les espaces laissés par une arrière-garde romaine épuisée. Dans les derniers instants, Petar Sucic a dévié de la tête un long ballon de Nicolo Barella dans la course de Thuram, qui a vu Svilar avancé et a tenté un lob au-dessus du gardien, avant de voir sa tentative passer de peu à côté du but vide.
- AFP
Co-leader avant la trêve internationale
Ce match nul laisse l'AS Roma en tête du classement de Serie A avec 13 points, devant l'Inter à la seule différence de buts. Après la prochaine trêve internationale, les Giallorossi retrouveront le championnat avec un déplacement sur la pelouse de Côme le 11 octobre, tandis que les Nerazzurri recevront Parme à San Siro le 10 octobre.
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