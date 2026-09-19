La rencontre entre les deux seules équipes au bilan parfait a débuté par une poignante minute de silence en hommage à l’icône de l’Inter Sandro Mazzola, décédé à l’âge de 83 ans. Une fois le match lancé, les problèmes défensifs récurrents des Nerazzurri ont presque immédiatement refait surface, puisque c’était le quatrième match consécutif dans lequel ils se retrouvaient menés de deux buts. L’ouverture du score est intervenue tôt lorsque Nahuel Molina a remis de la tête le centre de Paulo Dybala dans la surface, permettant à Kone de laisser rebondir le ballon avant d’enchaîner d’une frappe en première intention entre les jambes de Manuel Akanji, à dix yards.

La domination de la Roma s’est poursuivie pendant toute la première période, Dybala menant le jeu et passant tout près du cadre sur une tentative lointaine. L’Inter a eu du mal à trouver son rythme, même si Yann Bisseck a forcé Mile Svilar à réaliser un bel arrêt. La situation s’est aggravée pour les visiteurs lorsque Kone a inscrit son deuxième but à la 37e minute. L’arbitre assistant a d’abord levé son drapeau pour signaler un hors-jeu après la déviation de Gianluca Mancini sur le centre de Dybala, que Kone a conclu au second poteau, mais une vérification de la VAR a confirmé que l’international français était derrière la ligne du ballon, permettant au but d’être accordé.