« Les riches ne veulent pas jouer quand ils perdent » : Thomas Tuchel critiqué par une légende croate après avoir écarté l'Angleterre des barrages contre la France

La tension est montée d’un cran après que Tuchel a fait part de son manque d’enthousiasme pour la petite finale à venir entre l’Angleterre et la France, affirmant que les joueurs des deux équipes ne s’intéressaient qu’à la finale. « Aucun de nos joueurs, ni aucun des joueurs français, ne veut disputer ce match. Ils veulent jouer la finale. Nous avons tout donné pour y parvenir. »

Suker, qui avait mené la Croatie à la médaille de bronze lors de la Coupe du monde 1998 en France, s’est dit déconcerté par le point de vue du sélectionneur allemand. S’adressant au journaliste italien Tancredi Palmeri, Suker a dénoncé sans détour cette mentalité d’élite qui, selon lui, s’insinue dans le football international : « Donnez-moi la parole. Je pense que les riches ne veulent pas jouer quand ils perdent. »