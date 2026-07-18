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« Les riches ne veulent pas jouer quand ils perdent » : Thomas Tuchel critiqué par une légende croate après avoir écarté l'Angleterre des barrages contre la France
Suker répond au mépris des grands clubs
La tension est montée d’un cran après que Tuchel a fait part de son manque d’enthousiasme pour la petite finale à venir entre l’Angleterre et la France, affirmant que les joueurs des deux équipes ne s’intéressaient qu’à la finale. « Aucun de nos joueurs, ni aucun des joueurs français, ne veut disputer ce match. Ils veulent jouer la finale. Nous avons tout donné pour y parvenir. »
Suker, qui avait mené la Croatie à la médaille de bronze lors de la Coupe du monde 1998 en France, s’est dit déconcerté par le point de vue du sélectionneur allemand. S’adressant au journaliste italien Tancredi Palmeri, Suker a dénoncé sans détour cette mentalité d’élite qui, selon lui, s’insinue dans le football international : « Donnez-moi la parole. Je pense que les riches ne veulent pas jouer quand ils perdent. »
- AFP
Un appel au respect envers les 211 nations
L'ancien vainqueur du Soulier d'or estime que les propos de Tuchel minimisent l'importance émotionnelle d'une médaille de bronze pour les nations qui ne se considèrent pas comme des puissances établies. Suker a exigé que les dirigeants du football fassent preuve de plus d'humilité envers la communauté footballistique mondiale.
« Certains possèdent déjà tant de trophées et sont si puissants que cette rencontre ne représente rien pour eux. Je leur demande donc de se taire, de respecter les 211 sélections présentes et de comprendre que le football ne leur appartient pas exclusivement. Il appartient aussi aux nations de second plan, aux petites nations et à tous ceux qui aiment ce sport », a-t-il déclaré.
Le bronze restera un trophée précieux pour les années à venir.
Suker a insisté sur le fait que l'équipe qui terminera troisième samedi finira par apprécier cet exploit à sa juste valeur, même si celui-ci est pour l'instant minimisé. « Ce match peut être très important. Après 1998 et le match contre les Pays-Bas, nous nous sommes battus pour la troisième place, et aujourd’hui, je peux en parler avec fierté », a déclaré Suker.
« Quel que soit le vainqueur de la petite finale, je peux vous assurer qu’dans vingt ans, quand ces joueurs seront plus âgés, ils se souviendront avec fierté de cette médaille de bronze. Dans cette histoire, l’entraîneur Tuchel n’a aucune importance : il dit n’importe quoi », a conclu Suker.
- AFP
Suker mise sur Messi pour soulever la Coupe du monde
L'ancien attaquant croate a livré son pronostic avant la finale de la Coupe du monde, dimanche au New Jersey, où Messi et l'Argentine visent un deuxième sacre consécutif, tandis que l'Espagne cherche à conquérir son deuxième titre mondial.
« Nous avons 90 minutes devant nous, et peut-être même des prolongations. Mais quand on regarde qui a les meilleures chances, c'est encore Messi. On verra bien, ça va rester passionnant jusqu'à la dernière seconde », a déclaré Suker.
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