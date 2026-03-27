Les rêves de Coupe du monde du Pays de Galles et de la République d'Irlande ont pris fin après des défaites croustillantes aux tirs au but en demi-finales des barrages

Le Pays de Galles a connu une déception cruelle lors des barrages de la Coupe du monde : la Bosnie-Herzégovine s'est imposée 4-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 à Cardiff. Ce fut une cruelle répétition de l'élimination du Pays de Galles lors des barrages de l'Euro 2024, les tirs au but ayant une nouvelle fois causé leur perte lors d'une soirée qui s'annonçait si prometteuse. Les Dragons étaient à quatre minutes de décrocher une finale de barrage à domicile contre l'Italie, mais la présence du vétéran Edin Dzeko a eu raison d'eux.

Daniel James avait enflammé le Cardiff City Stadium peu après la mi-temps, en expédiant un tir imparable qui a battu Nikola Vasilj après avoir intercepté une passe en retrait mal ajustée. Le Pays de Galles a eu plusieurs occasions de doubler son avance, Harry Wilson frappant le poteau et Tarik Muharemovic déviant une autre frappe de James sur la barre transversale. Cependant, Dzeko, qui vient d'avoir 40 ans, s'est élevé plus haut que tout le monde pour marquer de la tête le but égalisateur à la 86e minute sur un corner, envoyant ainsi le match en prolongation.