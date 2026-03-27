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Les rêves de Coupe du monde du Pays de Galles et de la République d'Irlande ont pris fin après des défaites croustillantes aux tirs au but en demi-finales des barrages
Le Pays de Galles surpris par l'égalisation de dernière minute de Dzeko
Le Pays de Galles a connu une déception cruelle lors des barrages de la Coupe du monde : la Bosnie-Herzégovine s'est imposée 4-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 à Cardiff. Ce fut une cruelle répétition de l'élimination du Pays de Galles lors des barrages de l'Euro 2024, les tirs au but ayant une nouvelle fois causé leur perte lors d'une soirée qui s'annonçait si prometteuse. Les Dragons étaient à quatre minutes de décrocher une finale de barrage à domicile contre l'Italie, mais la présence du vétéran Edin Dzeko a eu raison d'eux.
Daniel James avait enflammé le Cardiff City Stadium peu après la mi-temps, en expédiant un tir imparable qui a battu Nikola Vasilj après avoir intercepté une passe en retrait mal ajustée. Le Pays de Galles a eu plusieurs occasions de doubler son avance, Harry Wilson frappant le poteau et Tarik Muharemovic déviant une autre frappe de James sur la barre transversale. Cependant, Dzeko, qui vient d'avoir 40 ans, s'est élevé plus haut que tout le monde pour marquer de la tête le but égalisateur à la 86e minute sur un corner, envoyant ainsi le match en prolongation.
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Les Dragons de Bellamy, anéantis par un penalty
Malgré une belle résistance pendant les 30 minutes supplémentaires, le Pays de Galles n'a pas réussi à marquer le but de la victoire. La séance de tirs au but a bien commencé lorsque Karl Darlow a arrêté le tir d'Ermedin Demirovic, mais le vent a rapidement tourné. Brennan Johnson a envoyé son tir bien au-dessus de la barre, puis Neco Williams a vu sa tentative repoussée par Vasilj. Kerim Alajbegovic s'est alors présenté pour marquer le tir décisif, plongeant le public local dans un silence stupéfait.
L'Irlande laisse filer son avance à Prague
La République d'Irlande a connu une élimination tout aussi cruelle à Prague, s'inclinant 4-3 aux tirs au but face à la Tchéquie après un match nul 2-2. Les hommes de Heimir Hallgrimsson avaient pourtant pris un départ de rêve, menant 2-0 dès la 23e minute. Troy Parrott, qui s'était illustré lors des rencontres précédentes, a transformé un penalty à la 19e minute, avant qu'un but contre son camp de Matej Kovar ne double l'avantage des visiteurs.
Mais les hôtes ont riposté. Patrik Schick a réduit l'écart sur penalty avant la mi-temps, après que Jayson Molumby eut touché le poteau. L'Irlande a défendu héroïquement pendant la majeure partie de la seconde mi-temps, mais, comme le Pays de Galles, elle a fini par céder à la 86e minute. Ladislav Krejci a propulsé un puissant coup de tête qui a battu Caoimhin Kelleher, forçant ainsi la prolongation, au cours de laquelle l'Irlande a également perdu Sammie Szmodics sur une blessure inquiétante qui a nécessité son évacuation sur une civière.
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Les Tchèques, impitoyables, scellent le sort de l'Irlande
Lors de la séance de tirs au but qui a suivi, la pression a eu raison des tireurs irlandais à la Fortuna Arena. Finn Azaz et Alan Browne ont tous deux vu leurs tentatives repoussées par Kovar, qui s'est rattrapé après son but contre son camp en début de match. Jan Kliment a su garder son sang-froid pour marquer le penalty décisif, assurant ainsi la qualification de la Tchéquie pour la finale contre le Danemark, tandis que l'Irlande doit encore patienter pour disputer sa première Coupe du monde depuis 2002.