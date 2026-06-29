« Les résultats sont ce qui compte » : Kaishu Sano, buteur japonais, reconnaît que le but décisif inscrit in extremis par le Brésil prouve que les Samurai Blue « ne sont pas assez bons », alors que leur rêve de Coupe du monde s'envole

Après le coup de sifflet final, Sano, abattu, a assumé sa déception après l'élimination de son équipe. « Les résultats sont primordiaux et je suis très déçu, car cette équipe ne méritait pas de sortir ainsi. Perdre à la toute fin donne l'impression que nous ne sommes pas assez bons, alors que notre travail était correct. Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons construit », a déclaré le milieu de terrain.

Il s’agissait de la huitième participation du Japon à la Coupe du monde. Malgré des performances convaincantes en phase de groupes – dont un match nul 2-2 contre les Pays-Bas et une victoire 4-0 face à la Tunisie –, cela n’a pas suffi pour contenir l’expérience du Brésil. En conséquence, le Japon échoue à égaler son meilleur résultat historique en Coupe du monde : une qualification pour les huitièmes de finale, déjà atteinte en 2002, 2010, 2018 et 2022.