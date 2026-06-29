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« Les résultats sont ce qui compte » : Kaishu Sano, buteur japonais, reconnaît que le but décisif inscrit in extremis par le Brésil prouve que les Samurai Blue « ne sont pas assez bons », alors que leur rêve de Coupe du monde s'envole
Le Japon subit une défaite cruelle dans les arrêts de jeu.
Le Japon était tout proche d’un exploit avant que Gabriel Martinelli ne marque dans le temps additionnel et n’offre la qualification au Brésil. Menant au score et dominant une grande partie de cette rencontre à élimination directe, la sélection nippone a vu ses espoirs s’envoler dans les ultimes secondes.
C’est Sano qui avait ouvert le score en première période, offrant un avantage momentané aux outsiders. Mais l’expérience des Sud-Américains a fini par payer : Casemiro a égalisé, avant que le drame ne se joue dans la sixième minute du temps additionnel.
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L'analyse sans détours de Sano après le match
Après le coup de sifflet final, Sano, abattu, a assumé sa déception après l'élimination de son équipe. « Les résultats sont primordiaux et je suis très déçu, car cette équipe ne méritait pas de sortir ainsi. Perdre à la toute fin donne l'impression que nous ne sommes pas assez bons, alors que notre travail était correct. Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons construit », a déclaré le milieu de terrain.
Il s’agissait de la huitième participation du Japon à la Coupe du monde. Malgré des performances convaincantes en phase de groupes – dont un match nul 2-2 contre les Pays-Bas et une victoire 4-0 face à la Tunisie –, cela n’a pas suffi pour contenir l’expérience du Brésil. En conséquence, le Japon échoue à égaler son meilleur résultat historique en Coupe du monde : une qualification pour les huitièmes de finale, déjà atteinte en 2002, 2010, 2018 et 2022.
Itakura hérite du brassard de capitaine
Le défenseur Ko Itakura, qui avait pris les rênes de l’équipe en l’absence du capitaine habituel Wataru Endo – forfait pour le tournoi en raison d’une blessure l’ayant contraint à mettre un terme à sa carrière internationale –, a fait écho aux propos de son coéquipier au sujet de cette élimination précoce et inattendue. Le défenseur peinait à accepter que leur parcours dans la compétition s’achève aussi tôt, alors que le potentiel semblait immense.
« Je n’aurais jamais pensé que cette équipe s’arrêterait là », a-t-il reconnu en conférence de presse d’après-match. Devenu capitaine, le défenseur assumait pleinement la responsabilité de cette défaite, lui qui espérait mener les Samurai Blue loin dans les phases à élimination directe.
L’élimination du Japon s’inscrit dans la série de contre-performances des sélections asiatiques, laissant l’Australie comme unique représentant du continent encore en course, et qui s’apprête à défier l’Égypte.
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Le Brésil a évité de justesse une grosse frayeur
Le Brésil s'est tiré d'un sacré guêpier : dominé par une défense japonaise très disciplinée, la Seleção a dû attendre une tête décisive de Casemiro à la 56^e minute pour égaliser et répondre à l'ouverture du score précoce de Sano. Ce succès, arrachée, qualifie officiellement le Brésil pour les huitièmes de finale, où il affrontera le vainqueur de Côte d'Ivoire-Norvège.
Cette victoire, aussi étroite que tardive, entre dans l’histoire : il s’agit du but marqué en temps réglementaire le plus tardif jamais inscrit lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis que les statistiques d’Opta existent, en 1966. Tandis que le Japon rentre chez lui avec des regrets, le Brésil poursuit sa quête d’une sixième étoile, même s’il devra encore répondre à plusieurs questions après s’en être sorti de justesse.