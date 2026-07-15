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Les résultats du test de Bleep de Cole Palmer ont été dévoilés, alors que le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, insiste sur la condition physique après des statistiques de course décevantes pour la saison 2025-2026
Alonso réclame une révolution physique à Cobham
L’ère Alonso à Chelsea s’ouvre sur un virage marqué vers la puissance athlétique : les premières séances de pré-saison, d’une intensité digne des méthodes de l’ancien coach Mauricio Pochettino selon la BBC, en attestent. Après une saison conclue à la 10e place et des difficultés à tenir le rythme, le nouvel entraîneur veut faire de ses joueurs des références en matière de course.
Pour accompagner cette transition, Alonso s’est entouré d’une équipe de spécialistes, dont Ismael Camenforte Lopez, chargé de maintenir un rythme effréné durant les exercices. Si le technicien insiste publiquement sur « l’âme, la détermination et une bonne énergie », la charge de travail actuelle indique que la condition physique reste la priorité immédiate, avant que les séances tactiques ne prennent le relais lors de la prochaine tournée de pré-saison.
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Palmer se distingue lors du test de course navette
Malgré un problème récurrent à l’aine qui l’a handicapé une grande partie de la saison précédente, Palmer a impressionné le staff technique en terminant deuxième d’un test de condition physique (bleep test) organisé à Cobham pour l’ensemble de l’effectif. Le jeune milieu de terrain Reggie Walsh a pris la première place, tandis que la sensation brésilienne Estevao Willian a complété le podium, illustrant la vitalité de la jeune garde du club.
Alonso a exprimé son admiration pour l’ancien joueur de Manchester City, déclarant : « Il veut être en forme. Il veut tourner la page des blessures qui l’ont handicapé l’année dernière. C’est un joueur exceptionnel et, s’il prend du plaisir à jouer et qu’il est de bonne humeur et motivé, il peut devenir un joueur clé pour nous. Pour l’instant, tout va bien. » L’entraîneur a déjà clairement indiqué qu’il comptait construire son équipe autour de Palmer pour ramener le club en Ligue des champions.
Nouvelle hiérarchie et pouvoir de direction
Contrairement aux précédentes nominations sous l'actuelle direction, Alonso a été nommé « manager » plutôt qu'« entraîneur principal », ce qui marque un changement significatif dans son niveau d'influence sur le projet sportif. Cette autorité accrue lui permet de travailler en étroite collaboration avec les cinq directeurs sportifs du club, une structure collaborative qui, selon lui, permettra d'agir de manière plus décisive sur le marché des transferts.
L’Espagnol est convaincu que cette révolution tactique à Stamford Bridge sera soutenue par des recrutements ciblés. Très actif en coulisses, il a déjà échangé avec Enzo Fernández au sujet de son avenir et contacté de nouvelles recrues comme Marco Palestra pour leur exposer sa vision à long terme. Alonso estime que l’effectif actuel possède une « base solide », mais il insiste sur la nécessité de renforts pour briller dans le championnat le plus compétitif au monde.
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La tournée mondiale propose un dernier test de condition physique
Alonso profite de l’arrivée anticipée de nombreux joueurs expérimentés, plusieurs stars ayant évité les phases finales de la Coupe du monde. Ce temps d’entraînement supplémentaire s’avérera crucial, car l’intensité actuelle à Cobham n’est qu’un aperçu d’un programme de pré-saison exigeant qui conduira Chelsea sur plusieurs continents. Avec des escales à Sydney, Hong Kong, Jakarta et Johor, les Blues défieront des adversaires de renom comme Tottenham, la Juventus et l’AC Milan. Ce périple éprouvant servira de test immédiat à la condition physique élaborée dans l’ouest londonien.
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