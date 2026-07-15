L’ère Alonso à Chelsea s’ouvre sur un virage marqué vers la puissance athlétique : les premières séances de pré-saison, d’une intensité digne des méthodes de l’ancien coach Mauricio Pochettino selon la BBC, en attestent. Après une saison conclue à la 10e place et des difficultés à tenir le rythme, le nouvel entraîneur veut faire de ses joueurs des références en matière de course.

Pour accompagner cette transition, Alonso s’est entouré d’une équipe de spécialistes, dont Ismael Camenforte Lopez, chargé de maintenir un rythme effréné durant les exercices. Si le technicien insiste publiquement sur « l’âme, la détermination et une bonne énergie », la charge de travail actuelle indique que la condition physique reste la priorité immédiate, avant que les séances tactiques ne prennent le relais lors de la prochaine tournée de pré-saison.



