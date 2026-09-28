Cooke a détaillé les risques importants auxquels l’équipe nationale aurait été confrontée si elle avait décidé de boycotter son match de Ligue des nations contre Israël, que l’Irlande a remporté 3-0 dimanche. La rencontre, qui avait été déplacée sur terrain neutre en Hongrie, s’est tenue dans un contexte de forte pression publique et d’appels au retrait de la sélection irlandaise en raison du conflit en cours à Gaza.

S’exprimant auprès de RTE Sport, Cooke a précisé que si l’UEFA n’avait pas formulé de nouvelle menace spécifique, le cadre réglementaire existant était déjà suffisamment intimidant pour que le match ait lieu. Interrogé sur le point de savoir si l’organisation avait menacé d’infliger des sanctions supplémentaires, il a répondu : « Non. Les règles sont claires. Elles précisent quelles sont les sanctions si nous ne disputons pas les matches, puis il est fait référence à d’autres sanctions non déterminées. Je pense que cela dépend de l’UEFA et des sanctions qu’elle décide d’imposer à quelqu’un en conséquence. Nous avons vu récemment quelque chose en Angleterre et à Southampton, les prélèvements qui leur ont été imposés. »