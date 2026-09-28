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« Les règles sont claires » : l’Irlande risquait des sanctions « indéterminées » de l’UEFA si elle boycottait le match controversé contre Israël, révèle le président de la FAI
La menace d’une action disciplinaire de l’UEFA
Cooke a détaillé les risques importants auxquels l’équipe nationale aurait été confrontée si elle avait décidé de boycotter son match de Ligue des nations contre Israël, que l’Irlande a remporté 3-0 dimanche. La rencontre, qui avait été déplacée sur terrain neutre en Hongrie, s’est tenue dans un contexte de forte pression publique et d’appels au retrait de la sélection irlandaise en raison du conflit en cours à Gaza.
S’exprimant auprès de RTE Sport, Cooke a précisé que si l’UEFA n’avait pas formulé de nouvelle menace spécifique, le cadre réglementaire existant était déjà suffisamment intimidant pour que le match ait lieu. Interrogé sur le point de savoir si l’organisation avait menacé d’infliger des sanctions supplémentaires, il a répondu : « Non. Les règles sont claires. Elles précisent quelles sont les sanctions si nous ne disputons pas les matches, puis il est fait référence à d’autres sanctions non déterminées. Je pense que cela dépend de l’UEFA et des sanctions qu’elle décide d’imposer à quelqu’un en conséquence. Nous avons vu récemment quelque chose en Angleterre et à Southampton, les prélèvements qui leur ont été imposés. »
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Tensions internes et protestations de joueurs
Les prémices de la victoire 3-0 à Debrecen ont été marquées par des signes visibles de protestation de la part de la sélection irlandaise. Les joueurs ont choisi de ne pas serrer la main de leurs adversaires, et l’équipe a baissé la tête pendant l’exécution de l’hymne national israélien. En outre, l’échange traditionnel de fanions entre les capitaines Dara O'Shea et Manor Solomon n’a pas eu lieu. Ces actions ont suivi une période d’incertitude durant laquelle le match aurait été menacé en raison de discussions internes au sein du camp irlandais concernant l’éthique de disputer cette rencontre.
Selon des informations, le gardien Gavin Bazunu avait d’abord exprimé le souhait de se retirer du match en guise de protestation, ce qui a conduit à une réunion à l’hôtel de l’équipe. Cependant, un processus démocratique a finalement permis à la rencontre d’avoir lieu. La FAI a ensuite confirmé qu’un vote parmi les joueurs avait abouti à une « majorité significative » en faveur d’entrer sur le terrain. Cooke a salué le professionnalisme du groupe, déclarant : « Nous avons désormais honoré l’une des rencontres grâce au courage de ces joueurs qui ont joué ce soir et qui se sont préparés. »
Entre exigences politiques et sportives
La FAI a essuyé des critiques de la part de groupes de défense comme Irish Sport for Palestine, à l'origine de la campagne « Stop The Game ». Malgré ce tollé, Cooke a soutenu que l'association avait suivi les directives de sa propre structure de gouvernance. Il a défendu la gestion de la situation par la FAI, en soulignant : « Certaines personnes pensent que cela a été plutôt bien géré. Nous avons dit depuis le début que nous jouerions le match. Cela nous a été imposé par nos membres, via le conseil d'administration. » Le président a insisté sur le fait que l'association se sentait obligée d'honorer ses engagements internationaux malgré la controverse environnante.
Cette position intervient alors même que la FAI avait auparavant plaidé pour une action plus ferme contre Israël sur la scène internationale. En novembre, l'association a envoyé une lettre officielle à l'UEFA proposant qu'Israël soit exclu à la fois des compétitions de clubs et des compétitions internationales. Évoquant l'avancée de cette demande, Cooke a indiqué que l'instance dirigeante n'avait pas encore rendu de verdict final. « Leur réponse a été qu'ils allaient l'examiner et ils l'examinent toujours », a-t-il confirmé.
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Coopération régionale et futurs matches
Dans le but de prendre le pouls des autres nations, Cooke a contacté des représentants de l’Autriche et du Kosovo, qui partagent le même groupe de Ligue des nations. Ses discussions visaient à déterminer s’il existait un soutien collectif à d’éventuelles sanctions ou une position commune concernant ces rencontres. Cependant, il a constaté très peu d’appétence pour un boycott ailleurs. « J’ai bien parlé aux autres pays de notre groupe et ils ont réaffirmé leur décision de jouer les matches », a reconnu Cooke, laissant entendre que l’Irlande se serait retrouvée seule si elle avait refusé de jouer.
L’attention se porte désormais sur le deuxième rendez-vous programmé entre les deux équipes, actuellement prévu le 4 octobre. Comme la première rencontre, ce match se déroulera sur terrain neutre, la ville serbe de Backa Topola ayant été choisie pour l’accueillir.
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