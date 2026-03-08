Getty Images Sport
Les recruteurs du Real Madrid surveillent la star de Newcastle dans le cadre d'une « double mission » lors d'un voyage pour observer Manchester City
La cible estivale à 100 millions de livres sterling du Real Madrid
Le joueur de 25 ans a été un élément central de la défaite 3-1 de l'équipe d'Eddie Howe contre les Cityzens. L'équipe de Pep Guardiola était observée par des responsables madrilènes, mais ceux-ci surveillaient également de près les performances de Tonali, selon un article du Sun. Newcastle se préparerait à une guerre d'enchères massive, la valeur de l'ancienne star de l'AC Milan pouvant atteindre les 100 millions de livres sterling.
Course au transfert pour le maestro italien
Madrid n'est pas le seul grand club européen à s'intéresser au milieu de terrain. Arsenal est également très intéressé, son représentant Beppe Riso ayant été aperçu dans les tribunes lors de la récente victoire des Gunners contre Brighton. Le club du nord de Londres voit Tonali comme une solution à long terme dans le moteur de Mikel Arteta, mais tout accord nécessiterait un investissement record au Royaume-Uni pour un milieu de terrain s'ils veulent réussir à le faire quitter Tyneside.
Old Trafford s'intéresse également à Tonali, Manchester United l'ayant apparemment inscrit sur une longue liste de remplaçants potentiels pour Casemiro. Avec plusieurs clubs intéressés, les Magpies ont la tâche difficile de conserver leur joueur vedette, d'autant plus qu'ils continuent de traverser une saison difficile qui les éloigne actuellement des places qualificatives pour les compétitions européennes dans le classement de la Premier League.
La pression s'intensifie sur Newcastle pour qu'il conserve ses stars
Malgré le bruit grandissant, la hiérarchie de St James' Park reste déterminée. Les dirigeants ont rejeté l'idée de devenir un club vendeur et ont démenti qu'un prix ait été fixé. Le club veut à tout prix éviter une répétition de la saga Alexander Isak, qui a vu l'attaquant suédois partir pour Liverpool lors d'un transfert record le dernier jour du mercato estival 2025, laissant les Magpies à court de renforts offensifs.
Tonali lui-même a récemment abordé son avenir à long terme avec une honnêteté rafraîchissante lorsqu'il a été interrogé sur son maintien à Tyneside. Il a admis : « C'est une question difficile, car, vous savez, dans le football, il faut penser année après année. L'été dernier a été difficile pour nous, pour Alex [Isak], mais c'est le football. Si vous avez le choix pour votre vie, pour une autre équipe, vous devez réfléchir à tout. Je ne veux pas dire : « Oui, je veux rester ici dix ans », mais pour l'instant, je suis heureux ici. Je ne pense pas à une autre équipe. »
Newcastle se tourne vers l'Europe
Howe continue de soutenir le milieu de terrain, qui reste reconnaissant envers le club pour son soutien pendant ses dix mois d'interdiction de paris. Il avait précédemment rejeté les rumeurs de transfert, déclarant : « Nous n'avions absolument aucune intention de perdre Sandro. Il est très heureux ici, il adore jouer pour Newcastle et il adore la ville. Sandro va très bien. J'ai discuté avec lui hier. Il se concentre sur le présent et sur son équipe. Il n'y a aucun problème avec Sandro lui-même. Il est heureux et engagé. »
Après sa défaite 3-1, Newcastle doit rapidement se ressaisir et se recentrer sur sa campagne en Premier League et son parcours en Ligue des champions. Les Magpies n'ont pas le temps de s'appesantir sur leurs revers nationaux, car ils se préparent pour un huitième de finale très attendu contre le géant espagnol Barcelone. De son côté, Madrid va désormais se concentrer entièrement sur son match à élimination directe contre Manchester City.
