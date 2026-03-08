Les recruteurs du Real Madrid surveillent la star de Newcastle dans le cadre d'une « double mission » lors d'un voyage pour observer Manchester City

Madrid n'est pas le seul grand club européen à s'intéresser au milieu de terrain. Arsenal est également très intéressé, son représentant Beppe Riso ayant été aperçu dans les tribunes lors de la récente victoire des Gunners contre Brighton. Le club du nord de Londres voit Tonali comme une solution à long terme dans le moteur de Mikel Arteta, mais tout accord nécessiterait un investissement record au Royaume-Uni pour un milieu de terrain s'ils veulent réussir à le faire quitter Tyneside.

Old Trafford s'intéresse également à Tonali, Manchester United l'ayant apparemment inscrit sur une longue liste de remplaçants potentiels pour Casemiro. Avec plusieurs clubs intéressés, les Magpies ont la tâche difficile de conserver leur joueur vedette, d'autant plus qu'ils continuent de traverser une saison difficile qui les éloigne actuellement des places qualificatives pour les compétitions européennes dans le classement de la Premier League.