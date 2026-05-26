Les Rangers ont officialisé une offre pour recruter le meilleur buteur de Wrexham, un départ qui constituerait un véritable coup dur pour le club gallois de Championship

Les Rangers prévoient une refonte complète de leur attaque après avoir terminé à une décevante troisième place du championnat d’Écosse, derrière leurs rivaux du Celtic et des Hearts. Alors que la course pour recruter Windass s’intensifie, les Gers mènent parallèlement des négociations avancées pour s’attacher les services de l’attaquant des Hearts, Lawrence Shankland. De son côté, la direction de Wrexham devrait rejeter toute offre au rabais, alors qu’elle prépare une équipe capable de combler l’écart qui la sépare des barrages de promotion pour le championnat la saison prochaine.