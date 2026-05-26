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Les Rangers ont officialisé une offre pour recruter le meilleur buteur de Wrexham, un départ qui constituerait un véritable coup dur pour le club gallois de Championship
Le club du Gers cherche à recruter un de ses anciens attaquants.
Selon talkSPORT, les Rangers auraient officialisé leur intérêt pour l’attaquant de Wrexham, Windass, en prévision du mercato estival. Il s’agit de la troisième tentative des Light Blues pour faire revenir l’attaquant, auteur de 73 matchs sous leurs couleurs entre 2016 et 2018. Le manager des Rangers, Danny Rohl, pilote ce dossier. Il avait déjà dirigé Windass à Sheffield Wednesday, où l’avant-centre avait trouvé le chemin des filets à 50 reprises sous ses ordres.
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Windass met fin aux rumeurs de transfert
Malgré l’intérêt grandissant de clubs écossais, le tout frais « Joueur de la saison » de Wrexham a réitéré son engagement envers le projet hollywoodien du Racecourse Ground. Interrogé début juin sur son avenir, Windass a confié à talkSPORT : « Oui, j’ai signé un contrat de trois ans cet été. J’estime avoir réalisé une très bonne saison, et j’espère que l’an prochain, nous ferons encore mieux. »
Les Red Dragons ont l’avantage
Wrexham a rejeté une offre officielle des Rangers en janvier dernier et reste déterminé à protéger son joueur vedette des convoitises extérieures. Windass a réalisé une saison historique sur le plan individuel, délivrant cinq passes décisives et inscrivant 16 buts en championnat – un record pour le club – en 41 matches de championnat. L'attaquant étant sous contrat jusqu'en 2028, les Red Dragons disposent d'un formidable levier financier, tandis que l'expert en transferts Ben Jacobs indique que les négociations officielles entre les deux clubs n'ont pas encore officiellement débuté.
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Les dirigeants d’Ibrox préparent un vaste relooking
Les Rangers prévoient une refonte complète de leur attaque après avoir terminé à une décevante troisième place du championnat d’Écosse, derrière leurs rivaux du Celtic et des Hearts. Alors que la course pour recruter Windass s’intensifie, les Gers mènent parallèlement des négociations avancées pour s’attacher les services de l’attaquant des Hearts, Lawrence Shankland. De son côté, la direction de Wrexham devrait rejeter toute offre au rabais, alors qu’elle prépare une équipe capable de combler l’écart qui la sépare des barrages de promotion pour le championnat la saison prochaine.