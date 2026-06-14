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Les Rangers ont officialisé la nomination de Derek McInnes, l’actuel entraîneur des Hearts, pour succéder à Danny Rohl. Ce dernier s’apprête à rejoindre le Red Bull Salzbourg
McInnes s’impose comme le premier choix des Rangers.
McInnes s’apprête à effectuer un retour retentissant aux Rangers en tant que nouvel entraîneur, mettant fin à une quête intensive pour succéder à Rohl, selon The Scottish Sun. Âgé de 54 ans, celui qui a brillé sur la pelouse d’Ibrox de 1995 à 2000 s’est rapidement imposé comme le grand favori pour prendre les commandes de l’équipe à Glasgow.
Si des bruits de couloir évoquaient les retours de l’ancien entraîneur Steven Gerrard ou de Kevin Muscat, ces options n’ont jamais été retenues. McInnes constituait en effet la priorité absolue de la direction des Rangers, qui a frappé vite pour arracher l’entraîneur à ses rivaux nationaux, les Hearts.
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Rohl s’apprête à quitter le Red Bull Salzbourg
La nomination de McInnes est étroitement liée au départ de Rohl. Le tacticien allemand va être officiellement présenté comme le nouvel entraîneur du Red Bull Salzbourg, l’accord devant être finalisé sous peu. Les négociations entre les deux clubs ont été intenses mais constructives.
Le président des Rangers Andrew Cavenagh et le directeur général Jim Gillespie ont mené des discussions intensives pour finaliser le départ de Rohl vers l’Autriche. Ce transfert permettra au club écossais de percevoir une indemnité à sept chiffres, un coup de pouce financier bienvenu alors qu’il entame une nouvelle ère sous la houlette de McInnes.
Un accord sur une indemnité de transfert a été conclu avec Hearts.
Les Rangers ont agi avec détermination pour s'assurer que McInnes soit l'homme qui les mènera vers l'avenir, en parvenant à un accord avec les Hearts concernant une indemnité de transfert. Cavenagh aurait donné son feu vert à un versement substantiel à six chiffres au club d'Édimbourg pour faciliter le transfert, et les Jambos ne devraient pas s'opposer au départ de leur entraîneur.
Les Hearts, informés depuis 24 heures de l’intérêt des Rangers pour leur entraîneur, ne devraient pas s’opposer au départ de McInnes. Le pactole perçu de Salzbourg pour Rohl servira à financer cette opération, permettant au board d’Ibrox d’attirer son premier choix sans trop puiser dans les finances du club.
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Un retour tant attendu à Ibrox
Pour McInnes, cette nomination représente l’occasion de prendre enfin les rênes du club où il a disputé plus de 100 matches en tant que joueur. Rappelons qu’il avait décliné l’opportunité d’entraîner les Rangers en 2017 alors qu’il était à Aberdeen, mais il semble désormais prêt à relever le défi de l’un des postes les plus exigeants d’Europe.
Ironie du sort, les acteurs majeurs de ce dossier – Cavenagh, Gillespie et McInnes – se trouvent actuellement à Boston pour le match de la Coupe du monde entre l’Écosse et Haïti. La logistique étant gérée outre-Atlantique, l’annonce officielle de la nomination de McInnes au poste de manager des Rangers devrait intervenir peu après la confirmation du départ de Rohl.