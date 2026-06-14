Les Rangers ont officialisé la nomination de Derek McInnes, l’actuel entraîneur des Hearts, pour succéder à Danny Rohl. Ce dernier s’apprête à rejoindre le Red Bull Salzbourg

McInnes s’apprête à effectuer un retour retentissant aux Rangers en tant que nouvel entraîneur, mettant fin à une quête intensive pour succéder à Rohl, selon The Scottish Sun. Âgé de 54 ans, celui qui a brillé sur la pelouse d’Ibrox de 1995 à 2000 s’est rapidement imposé comme le grand favori pour prendre les commandes de l’équipe à Glasgow.

Si des bruits de couloir évoquaient les retours de l’ancien entraîneur Steven Gerrard ou de Kevin Muscat, ces options n’ont jamais été retenues. McInnes constituait en effet la priorité absolue de la direction des Rangers, qui a frappé vite pour arracher l’entraîneur à ses rivaux nationaux, les Hearts.