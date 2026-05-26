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Les Rangers et Callum Doyle posent un problème que Ryan Reynolds et Rob Mac n'ont jamais connu, tandis que Wrexham attend l'ouverture d'un nouveau mercato
Le prix du succès en Championship
Pour la première fois depuis son rachat par Hollywood, Wrexham risque de connaître un mercato estival mouvementé et de peiner à conserver ses meilleurs joueurs. Si l’intérêt pour ses cadres a toujours accompagné son ascension fulgurante dans les divisions inférieures, le club se retrouve désormais exposé aux convoitises de clubs de Premier League et de géants européens capables d’offrir des opportunités sportives et des émoluments mirobolants difficiles à refuser.
Phil Parkinson a déjà souligné la nécessité de renforcer l’effectif, reconnaissant que « Wrexham doit se renforcer » pour aborder un championnat de Championship promis à un haut niveau de concurrence la saison prochaine.
Avec la descente de clubs de Premier League comme Wolverhampton, Burnley et West Ham, qui disposent d’importantes indemnités de relégation, la pression est donc maximale sur le club gallois : il doit à la fois recruter et protéger son effectif actuel.
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Le casse-tête Callum Doyle
Callum Doyle a été le pilier de la solidité défensive de Wrexham cette saison. Le joueur de 22 ans, arrivé en provenance de Manchester City, a réalisé une saison sensationnelle qui lui a valu de rafler tous les prix décernés par le club en fin de saison, notamment ceux de « Jeune joueur de la saison » et de « Joueur élu par ses pairs ». Sa sélection dans l’équipe type de la Championship a inévitablement attiré l’attention de plusieurs clubs de première division.
Après le match nul contre Middlesbrough lors de la dernière journée, le capitaine de Wrexham, Dom Hyam, a reconnu que le club pourrait peiner à conserver Doyle cet été. « C’est un joueur de très grande qualité. Il a tout pour lui. Il est très calme sur le plan technique. C’est aussi une bête de course, et il est jeune. Malheureusement, cela risque d’attirer l’attention de grands clubs. Nous ne pourrons sans doute pas le retenir, mais son avenir s’annonce prometteur. »
Les Rangers s’intéresseraient à Josh Windass
Les jeunes espoirs ne sont pas les seuls à attirer l’attention : l’attaquant expérimenté Josh Windass fait également l’objet de nombreuses spéculations. Après une saison prolifique où il a marqué 17 buts et délivré six passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur de 32 ans a été sacré meilleur joueur du club.
Ses performances auraient attiré l’attention des Rangers, le grand club écossais désormais dirigé par Danny Rohl, son ancien mentor à Sheffield Wednesday.
Arrivé libre l’été dernier, le joueur pourrait donc générer un « pur bénéfice » en cas de transfert. Perdre un tel leader et buteur serait toutefois un coup dur pour les plans de Parkinson. Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été déposée par Ibrox, mais la connexion entre le joueur et son ancien mentor continue d’alimenter les discussions.
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Gérer l’exode des transferts
L’intérêt ne concerne pas seulement Doyle et Windass. Le milieu de terrain Lewis O’Brien, autre recrue attendue en 2025 en provenance de Nottingham Forest, serait sur le point de s’engager avec Hull City. Comme l’interdiction de transfert des Tigers devrait être levée le mois prochain, Wrexham pourrait avoir du mal à refuser une offre leur permettant de récupérer leur investissement initial, voire de réaliser une plus-value sur ce joueur de 27 ans.