Les Rangers et Callum Doyle posent un problème que Ryan Reynolds et Rob Mac n'ont jamais connu, tandis que Wrexham attend l'ouverture d'un nouveau mercato

Pour la première fois depuis son rachat par Hollywood, Wrexham risque de connaître un mercato estival mouvementé et de peiner à conserver ses meilleurs joueurs. Si l’intérêt pour ses cadres a toujours accompagné son ascension fulgurante dans les divisions inférieures, le club se retrouve désormais exposé aux convoitises de clubs de Premier League et de géants européens capables d’offrir des opportunités sportives et des émoluments mirobolants difficiles à refuser.

Phil Parkinson a déjà souligné la nécessité de renforcer l’effectif, reconnaissant que « Wrexham doit se renforcer » pour aborder un championnat de Championship promis à un haut niveau de concurrence la saison prochaine.

Avec la descente de clubs de Premier League comme Wolverhampton, Burnley et West Ham, qui disposent d’importantes indemnités de relégation, la pression est donc maximale sur le club gallois : il doit à la fois recruter et protéger son effectif actuel.



