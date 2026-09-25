Benzema est considéré comme un talent générationnel et comme un homme qui figure parmi les tout meilleurs de sa spécialité lorsqu’il s’agit des buteurs les plus prolifiques de sa génération au poste de numéro 9. Il côtoie des joueurs comme Robert Lewandowski, Luis Suarez, Sergio Aguero et Harry Kane.

L’homme qui est actuellement agent libre après sa libération par le club de Saudi Pro League Al-Hilal a autrefois été le coéquipier de Cristiano Ronaldo au Santiago Bernabeu et a fait partie de l’emblématique trio offensif « BBC » avec le Gallois Gareth Bale, aux appuis fulgurants. Il a inscrit 354 buts pour le Real sur 14 saisons et a remporté le Ballon d’Or en 2022.

L’attaquant sud-américain Pedro est encore loin de pouvoir prétendre avoir atteint de tels sommets, mais il a impressionné à Chelsea après un transfert de 60 millions de livres (79 M$) en provenance de Brighton en 2025, avec la barre des 20 buts atteinte dès sa première saison à Stamford Bridge.