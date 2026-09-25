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Les quatre qualités que Joao Pedro partage avec Karim Benzema, mises en avant par la légende de Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink après l’affirmation audacieuse de l’entraîneur des Blues Xabi Alonso
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Le lauréat du Ballon d'Or Benzema a marqué 354 buts pour le Real Madrid
Benzema est considéré comme un talent générationnel et comme un homme qui figure parmi les tout meilleurs de sa spécialité lorsqu’il s’agit des buteurs les plus prolifiques de sa génération au poste de numéro 9. Il côtoie des joueurs comme Robert Lewandowski, Luis Suarez, Sergio Aguero et Harry Kane.
L’homme qui est actuellement agent libre après sa libération par le club de Saudi Pro League Al-Hilal a autrefois été le coéquipier de Cristiano Ronaldo au Santiago Bernabeu et a fait partie de l’emblématique trio offensif « BBC » avec le Gallois Gareth Bale, aux appuis fulgurants. Il a inscrit 354 buts pour le Real sur 14 saisons et a remporté le Ballon d’Or en 2022.
L’attaquant sud-américain Pedro est encore loin de pouvoir prétendre avoir atteint de tels sommets, mais il a impressionné à Chelsea après un transfert de 60 millions de livres (79 M$) en provenance de Brighton en 2025, avec la barre des 20 buts atteinte dès sa première saison à Stamford Bridge.
Ce qu’a dit l’entraîneur de Chelsea, Alonso, au sujet du numéro 9 des Blues, Pedro
Il travaille désormais sous les ordres d’Alonso, ancien coéquipier de Benzema au Real Madrid, l’Espagnol déclarant au sujet de son buteur vedette : « Si vous comptez le nombre de grands attaquants que nous avons en Premier League, je suis sûr que Joao en fait partie, [Erling] Haaland en fait évidemment partie. C’est donc comme cela que je l’évaluerais.
« Il a un objectif très fort cette année : réaliser une grande saison, marquer beaucoup de buts et être nommé non seulement ce mois-ci, mais aussi sur d’autres mois. Je ne suis pas surpris, mais vraiment heureux du type de joueur que nous avons ici avec Joao.
« Sur beaucoup de points, il me rappelle Benzema, parce qu’il est bon dans la surface, il est bon en dehors de la surface, il est bon quand il repique sur son côté gauche, il est bon de la tête. Il est très complet, il est intelligent. Donc oui, il est encore jeune, il a encore des choses à développer, mais il possède énormément de qualités absolument exceptionnelles. »
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Explication : les qualités partagées par Pedro et l’icône française Benzema
Hasselbaink, qui a lui-même autrefois mené l’attaque dans l’ouest de Londres, comprend pourquoi des comparaisons sont faites entre Pedro et Benzema. S’exprimant en association avec MrQ, le puissant Néerlandais a déclaré à GOAL : « Je peux le comprendre. Je vois des similitudes.
« Ils sont tous les deux vraiment techniques, vraiment, vraiment intelligents. Ils peuvent tous les deux décrocher au milieu de terrain et jouer. Et ils sont tous les deux vraiment calmes devant le but. Donc oui, je vois des similitudes. Joao Pedro n’en est pas encore là. Mais je vois des similitudes. »
Pourquoi le champion du monde Martinez est une recrue judicieuse pour Chelsea
Pedro a trouvé le chemin des filets à trois reprises cette saison, mais il soigne depuis quelque temps une blessure mineure. Cela l'a empêché de continuer à apporter son inspiration offensive aux côtés du duo de créateurs Morgan Rogers et Cole Palmer.
Chelsea s'en est admirablement sorti dans ce domaine, mais a du mal à colmater les brèches derrière. Le club a recruté le gardien champion du monde Emi Martinez pour aider dans ce processus, l'Argentin énigmatique arrivant en provenance d'Aston Villa.
Interrogé sur le point de savoir si ce transfert de 7,5 millions de livres (10 M$) s'avérera être une opération judicieuse avec le temps, Hasselbaink a ajouté : « Les buts ne se sont pas arrêtés. Mais je suis très content que le personnage lui-même soit arrivé. Et c'est un champion du monde. Il se tient là, c'est un sacré morceau, c'est un leader. Et on n'en a jamais assez dans son effectif.
« Donc évidemment, il n'a pas encore joué son meilleur football. C'est une combinaison de plusieurs choses. Il y a aussi les gens devant lui. Mais je suis tellement heureux que ce type de caractère soit arrivé dans le groupe. »
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Chelsea cherche à colmater ses brèches défensives pour la saison 2026-2027
Chelsea n’a pris qu’un seul point lors de ses trois derniers matches de Premier League, tout en encaissant 10 buts sur ses quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues, et il est clair qu’Alonso a du travail à accomplir pendant la première trêve internationale de 2026-27.
Il devrait récupérer Pedro d’ici à la réception de Bournemouth, le 10 octobre, Chelsea cherchant à démarrer sur les chapeaux de roues à la reprise de la compétition.
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