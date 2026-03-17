Les quatre priorités de Manchester United pour le mercato estival ont été dévoilées, tandis qu'un joueur de longue date pourrait suivre les traces de Casemiro et quitter le club

L'entraîneur par intérim Michael Carrick s'est exprimé sur le départ imminent de Casemiro, qui a annoncé en janvier qu'il quitterait le club à la fin de son contrat. Malgré la récente forme offensive du Brésilien, Carrick a écarté tout espoir d'un revirement. « Le fait que la décision soit prise rend les choses un peu plus faciles et tout le monde comprend vraiment la situation », a expliqué Carrick. « L’impact qu’il a eu a été formidable, c’est certain, depuis que je suis ici et que je travaille avec lui. Et son influence au sein de l’équipe, dans les moments clés et sur les buts. Les joueurs vont et viennent. Certains sont plus grands, d’autres sont peut-être plus importants que d’autres à différents moments. Mais je ne pense pas qu’il s’agisse jamais vraiment de remplacer quelqu’un à l’identique. Je pense qu’on peut prendre des directions différentes. On comprend ce dont l’équilibre de l’équipe aura besoin, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, en termes de leadership ou de positionnement. Il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en jeu. Case a fait de très, très bonnes choses, et depuis que je suis ici, c’est vraiment un plaisir de travailler avec lui. »