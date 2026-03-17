Getty Images Sport
Traduit par
Les quatre priorités de Manchester United pour le mercato estival ont été dévoilées, tandis qu'un joueur de longue date pourrait suivre les traces de Casemiro et quitter le club
Une refonte stratégique à Old Trafford
L'équipe technique de Manchester United, dirigée par Omar Berrada et Jason Wilcox, aurait l'intention de mener une campagne de recrutement de grande envergure afin de remodeler l'effectif de l'équipe première. Selon The Sun, la priorité absolue concerne le milieu de terrain central, où le club prévoit de recruter deux nouveaux joueurs pour pallier le manque de profondeur au poste. Ne disposant que de trois options expérimentées dans ce secteur clé, l'équipe de recrutement suit de près les talents nationaux afin d'apporter de la concurrence à Kobbie Mainoo et Manuel Ugarte. Au-delà du milieu de terrain, les Red Devils recherchent un nouveau défenseur gauche et un défenseur central, ainsi qu'un gardien remplaçant.
- Getty Images Sport
Carrick revient sur la relève
L'entraîneur par intérim Michael Carrick s'est exprimé sur le départ imminent de Casemiro, qui a annoncé en janvier qu'il quitterait le club à la fin de son contrat. Malgré la récente forme offensive du Brésilien, Carrick a écarté tout espoir d'un revirement. « Le fait que la décision soit prise rend les choses un peu plus faciles et tout le monde comprend vraiment la situation », a expliqué Carrick. « L’impact qu’il a eu a été formidable, c’est certain, depuis que je suis ici et que je travaille avec lui. Et son influence au sein de l’équipe, dans les moments clés et sur les buts. Les joueurs vont et viennent. Certains sont plus grands, d’autres sont peut-être plus importants que d’autres à différents moments. Mais je ne pense pas qu’il s’agisse jamais vraiment de remplacer quelqu’un à l’identique. Je pense qu’on peut prendre des directions différentes. On comprend ce dont l’équilibre de l’équipe aura besoin, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, en termes de leadership ou de positionnement. Il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en jeu. Case a fait de très, très bonnes choses, et depuis que je suis ici, c’est vraiment un plaisir de travailler avec lui. »
Le dilemme défensif
Si le départ de Casemiro est acquis, l'avenir d'Harry Maguire reste un sujet brûlant. Le joueur de 33 ans a été un pilier de l'équipe sous les ordres de Carrick et pourrait faire son retour en sélection anglaise, mais il entame les derniers mois de son contrat, et selon The Sun, les négociations en vue d'une prolongation seraient en cours. Le bilan des blessures défensives de United rend le recrutement dans ce secteur vital ; Lisandro Martinez a manqué 90 matches depuis son arrivée au club, et Matthijs de Ligt est sur la touche depuis novembre. De plus, le contrat de Luke Shaw expirant l'année prochaine et les inquiétudes concernant sa résistance face à un calendrier européen plus chargé, le recrutement d'un arrière gauche spécialisé figure en tête des priorités.
- Getty Images Sport
Une bataille pour les jeunes talents de la Premier League
Manchester United serait intéressé par Adam Wharton, de Crystal Palace, pour combler son poste vacant au milieu de terrain. Le joueur de 22 ans souhaite disputer la Ligue des champions, ce que United pourrait lui offrir puisqu'il occupe actuellement la troisième place de la Premier League. En raison des exigences salariales, le club pourrait éviter une guerre d'enchères avec Manchester City pour Elliot Anderson, de Nottingham Forest. Parmi les autres candidats figurent Alex Scott, de Bournemouth, et Carlos Baleba, de Brighton. Au cours des huit derniers matchs de la saison, le classement du club en championnat déterminera son attractivité sur le marché et sa capacité à mettre en œuvre ce plan ambitieux en quatre points.
Publicité