La direction de Manchester United a été avertie : valider le départ de Maguire serait une décision « ridicule », alors que la politique transfairiste du club se dessine de plus en plus clairement. Bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en 2027 il y a seulement quelques mois, la place du défenseur central au sein du club reste loin d’être garantie. Selon Football Insider, le club envisagerait désormais des offres à un prix approprié pour faciliter le renouvellement de l’effectif.

L’ancien responsable du recrutement des Red Devils, Mick Brown, a fait part de son scepticisme au sujet de ce départ potentiel : « L’avenir d’Harry Maguire n’est pas garanti. Si l’on en croit les informations publiées, il a été proposé à plusieurs clubs et, selon ce que j’ai entendu, le club n’exclurait pas de le laisser partir. Je trouve cela absurde, et je serais surpris qu’il parte, mais on ne sait jamais avec ce conseil d’administration. »