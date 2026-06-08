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« Les propriétaires ne voient que des signes de livre sterling » : Manchester United averti contre une décision « ridicule » concernant Harry Maguire alors que la position des Red Devils sur le marché des transferts est dévoilée
Les Red Devils envisagent sérieusement le départ de Maguire.
La direction de Manchester United a été avertie : valider le départ de Maguire serait une décision « ridicule », alors que la politique transfairiste du club se dessine de plus en plus clairement. Bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en 2027 il y a seulement quelques mois, la place du défenseur central au sein du club reste loin d’être garantie. Selon Football Insider, le club envisagerait désormais des offres à un prix approprié pour faciliter le renouvellement de l’effectif.
L’ancien responsable du recrutement des Red Devils, Mick Brown, a fait part de son scepticisme au sujet de ce départ potentiel : « L’avenir d’Harry Maguire n’est pas garanti. Si l’on en croit les informations publiées, il a été proposé à plusieurs clubs et, selon ce que j’ai entendu, le club n’exclurait pas de le laisser partir. Je trouve cela absurde, et je serais surpris qu’il parte, mais on ne sait jamais avec ce conseil d’administration. »
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Les motivations financières derrière cette vente potentielle
La direction envisagerait de céder le défenseur expérimenté pour renflouer les caisses et financer de nouveaux joueurs. Pilier de l’arrière-garde sous les ordres de Carrick, Maguire a contribué à consolider le statut de l’entraîneur, mais les dirigeants privilégient aujourd’hui la santé financière du club au détriment de la stabilité sportive.
« On voit la différence sur le terrain quand Maguire est dans l’équipe par rapport à quand il n’y est pas, il a un impact évident sur le groupe », observe Brown. « Mais le problème, c’est que la plupart du temps, le club et les propriétaires ne voient que des billets. Si une offre intéressante arrive pour Maguire, ils peuvent le laisser partir pour récolter un peu d’argent, puis utiliser cet argent pour recruter de nouveaux joueurs. » Cette situation survient alors que des informations indiquent que le défenseur aurait été proposé à l’Inter, champion de Serie A, comme solution potentielle pour sa défense.
Cette déception mondiale accentue l’incertitude
L’avenir de Maguire à Manchester United s’inscrit désormais en pointillés, après un nouveau revers sur la scène internationale. Le sélectionneur Thomas Tuchel a fait le choix, sans appel, de laisser le défenseur vétéran à l’écart de la Coupe du monde 2026, privilégiant des options plus jeunes comme Levi Colwill et Marc Guehi. D’autant plus affecté qu’il venait de soigner une récurrente blessure à la cuisse pour retrouver son niveau en club, le défenseur a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, se disant « choqué et dévasté » par cette mise à l’écart.
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Conséquences pour l'avenir défensif de United
Si la direction de Manchester United décidait de le vendre, un vide significatif se créerait en matière de leadership dans le vestiaire de Carrick. Maguire a joué un rôle clé dans l’encadrement de jeunes talents prometteurs tels que Leny Yoro et Ayden Heaven. Alors que le club cherche à se renforcer au poste de défenseur central, la perte d’une figure aussi influente pourrait freiner le développement de la prochaine génération de stars à Carrington.
« C’est un joueur expérimenté qui aide au développement de joueurs comme Leny Yoro et Ayden Heaven, qui font leurs débuts », ajoute Brown. « Il nous manquerait énormément s’il partait, et cela me choquerait, mais le club n’exclut pas cette possibilité, donc cela pourrait arriver. » La direction ayant le dernier mot sur les transferts, la longue collaboration de Maguire avec les Red Devils pourrait toucher à sa fin cet été.