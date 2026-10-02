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Les propriétaires de Manchester City menacés ! Gary Neville s’interroge sur leur avenir après un verdict de culpabilité
Neville s’interroge sur la viabilité du propriétaire de Manchester City
Neville a lancé un avertissement sévère à la direction de Manchester City, estimant que sa position à la tête du club est sérieusement menacée. Le consultant a souligné que l’intégrité de la Premier League est en jeu, notamment compte tenu de l’ampleur de la tromperie présumée portant sur des centaines de millions de livres sterling.
« Il est difficile de voir comment les propriétaires de Manchester City peuvent satisfaire au test des propriétaires et des dirigeants dans ce pays si le verdict reste inchangé », a déclaré Neville à Sky Sports.
« La réalité, c’est qu’en raison de propriétaires de clubs inappropriés, des règles bien plus strictes sont en place. Il sera difficile pour les propriétaires de Manchester City de conserver leur statut. Les clubs sont des actifs protégés, des biens communautaires, en raison de ce qu’ils représentent pour les supporters et les habitants d’une ville, donc les propriétaires doivent respecter les règles et les lois définies dans ce test. »
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L’ampleur des infractions financières
L’enquête de la commission indépendante a conclu que Manchester City s’était rendu coupable d’infractions financières à grande échelle sur une période de neuf ans. Au cœur des conclusions figurait l’allégation selon laquelle le club aurait artificiellement gonflé ses revenus via de « faux » contrats de sponsoring, pour un total de plus de 900 M£.
Neville insiste sur le fait qu’une simple sanction financière serait insuffisante compte tenu de l’impact à long terme sur le sport. « La seule sanction appropriée est d’appliquer le test des propriétaires et des dirigeants, en premier lieu, puis d’examiner les succès sur la période et de déterminer s’ils doivent toujours être maintenus », a-t-il déclaré, en soulignant que ces succès sont ternis par le verdict.
Il a ajouté : « Ces deux choses auraient la conséquence la plus directe sur le football anglais. Si j’étais Manchester City, je sauterais sur une amende ou un retrait de points, même s’il s’agissait de 60 points, parce que cela ne vous nuirait que sur un moment donné. »
Des inquiétudes concernant l’héritage sportif à long terme
Le débat autour de Manchester City se déplace désormais vers la légitimité de son époque riche en trophées sous Pep Guardiola et ses prédécesseurs. Depuis le rachat en 2008, le club est devenu la force dominante du football anglais, mais Neville estime que ces succès seront à jamais perçus avec suspicion si l'appel échoue.
En évoquant les implications plus larges pour la Premier League, Neville a parlé des dégâts causés à la réputation mondiale de la compétition. « Posséder un club de football dans ce pays est l'une des plus grandes responsabilités que l'on puisse avoir. Cela doit être pris très au sérieux. Il ne faut pas s'enliser dans des amendes et des retraits de points, il faut se concentrer sur les deux choses les plus importantes : les accomplissements durant cette période et ce qui arrive aux propriétaires et aux dirigeants qui ont supervisé cette période. »
« La Premier League est notre plus grande exportation à travers le monde, et maintenant elle est traînée dans la boue parce que la meilleure équipe des 15 dernières années, à l'heure où nous parlons, est coupable d'avoir remporté des titres de manière inappropriée. C'est dévastateur. »
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City lance un processus d’appel complet
En réponse aux conclusions de la commission, Manchester City a officiellement déposé un appel détaillé, contestant le verdict sur plusieurs points. Le club estime que la décision comporte des erreurs importantes concernant le droit, les principes de l’enquête et les faits présentés.
Cette bataille juridique devrait être longue, le club étant déterminé à blanchir son nom et à éviter les lourdes sanctions évoquées par la Premier League, qui pourraient aller de lourdes amendes à une exclusion totale de l’élite.
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