Neville a lancé un avertissement sévère à la direction de Manchester City, estimant que sa position à la tête du club est sérieusement menacée. Le consultant a souligné que l’intégrité de la Premier League est en jeu, notamment compte tenu de l’ampleur de la tromperie présumée portant sur des centaines de millions de livres sterling.

« Il est difficile de voir comment les propriétaires de Manchester City peuvent satisfaire au test des propriétaires et des dirigeants dans ce pays si le verdict reste inchangé », a déclaré Neville à Sky Sports.

« La réalité, c’est qu’en raison de propriétaires de clubs inappropriés, des règles bien plus strictes sont en place. Il sera difficile pour les propriétaires de Manchester City de conserver leur statut. Les clubs sont des actifs protégés, des biens communautaires, en raison de ce qu’ils représentent pour les supporters et les habitants d’une ville, donc les propriétaires doivent respecter les règles et les lois définies dans ce test. »