S’exprimant dans le podcast The Rest Is Football, le président de l’IFR, David Kogan, a précisé l’étendue des pouvoirs de l’autorité de régulation. Tout en soulignant qu’il était encore trop tôt pour déterminer les mesures précises à prendre tant que l’appel de City était en cours, il a confirmé que l’organisation pouvait évincer Sheikh Mansour.

« Nous avons le pouvoir de demander à un propriétaire de se retirer d’un club si nous estimons qu’il le dirige d’une manière qui n’est ni appropriée, ni équitable, ni conforme aux exigences de probité », a expliqué Kogan. Interrogé sur la possibilité qu’un groupe de propriétaires refuse tout simplement de vendre, il a répondu sans équivoque : « Non, non, non. Nous avons les pleins pouvoirs pour le faire. »

Kogan a également évoqué la possibilité que l’IFR ouvre sa propre enquête sur la conduite du club. « Je ne me laisserai pas pousser à porter le moindre jugement avant d’avoir obtenu des réponses à toutes ces questions », a-t-il déclaré. « Nous devrons alors décider si nous allons mener notre propre enquête, en tirer une conclusion et déterminer ce que nous allons faire. Anticiper cette décision serait une erreur colossale. »



