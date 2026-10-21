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Les propriétaires de Manchester City contraints de vendre ?! Le président de l’organisme de contrôle confirme disposer d’un « pouvoir ABSOLU » pour évincer Sheikh Mansour après des infractions financières
Des infractions financières entraînent un examen approfondi par les autorités de régulation
Une commission indépendante a récemment conclu que Manchester City avait contourné le règlement de la Premier League pendant neuf saisons. Selon sa décision, le club a mis en place des accords commerciaux artificiels, gonflant ses revenus et réduisant ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling.
La commission a également établi que Manchester City avait déployé des efforts concertés pour entraver l’enquête de la Premier League sur ces arrangements financiers. Bien que Manchester City ait officiellement fait appel de la décision initiale, la perspective de sanctions sans précédent pèse désormais sur le club.
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Le président de l’IFR affirme détenir un « pouvoir absolu » sur les propriétaires
S’exprimant dans le podcast The Rest Is Football, le président de l’IFR, David Kogan, a précisé l’étendue des pouvoirs de l’autorité de régulation. Tout en soulignant qu’il était encore trop tôt pour déterminer les mesures précises à prendre tant que l’appel de City était en cours, il a confirmé que l’organisation pouvait évincer Sheikh Mansour.
« Nous avons le pouvoir de demander à un propriétaire de se retirer d’un club si nous estimons qu’il le dirige d’une manière qui n’est ni appropriée, ni équitable, ni conforme aux exigences de probité », a expliqué Kogan. Interrogé sur la possibilité qu’un groupe de propriétaires refuse tout simplement de vendre, il a répondu sans équivoque : « Non, non, non. Nous avons les pleins pouvoirs pour le faire. »
Kogan a également évoqué la possibilité que l’IFR ouvre sa propre enquête sur la conduite du club. « Je ne me laisserai pas pousser à porter le moindre jugement avant d’avoir obtenu des réponses à toutes ces questions », a-t-il déclaré. « Nous devrons alors décider si nous allons mener notre propre enquête, en tirer une conclusion et déterminer ce que nous allons faire. Anticiper cette décision serait une erreur colossale. »
Tensions diplomatiques et sanctions sans précédent
Les accusations actuelles font peser une menace existentielle sur l’ère de domination du club, avec des sanctions potentielles allant de lourdes amendes à une exclusion pure et simple de l’élite. Selon plusieurs informations, l’un des scénarios évoqués est celui d’une « double relégation », qui priverait le club des avantages obtenus pendant les infractions présumées et le contraindrait à se reconstruire entièrement en le maintenant en Championship pendant au moins deux ans.
Au-delà du terrain, la situation menace de devenir un important sujet de tension diplomatique entre le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis. Conscient de ces enjeux politiques, Kogan a déjà promis de démissionner s’il subissait la moindre ingérence gouvernementale dans le cadre d’une éventuelle enquête de l’IFR.
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Attente fébrile du verdict de l’appel
Manchester City continuera de contester vigoureusement les conclusions, affirmant détenir des « preuves irréfutables » de son innocence. De son côté, la Premier League souhaiterait finaliser et annoncer les sanctions disciplinaires avant la fin de la procédure d’appel du club. Le monde du football attend désormais de savoir si le club de l’Etihad écopera de la sanction sportive suprême.
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